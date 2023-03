Embarazada de 8 meses atravesó ventana con barrotes para huir de incendio

Mientras los voluntarios combatían el siniestro, valiente operadora de la central de Bomberos espantó a tres sujetos que entraron con claras intenciones de robar al cuartel.-

Una mujer embarazada, con ocho meses de gestación, logró salvar con vida luego de escapar a través de una ventana con barrotes, de una vivienda envuelta en llamas en la cual se encontraba, la cual no disponía de ninguna otra salida.

El hecho se registró la madrugada del miércoles recién pasado, afectando a una vivienda en calle Jahuel, registrándose dos personas lesionadas, la mujer embarazada y un hombre, quienes se encontraban en el interior del inmueble junto a otras personas, todas las cuales lograron salir a través de la mencionada ventana.

La información la dio a conocer el relacionador público del Cuerpo de Bomberos de Santa María, Diego Arancibia, quien indicó que el fuego se originó pasadas las dos de la madrugada, cuando se despachó al personal de Bomberos a un incendio estructural en calle Jahuel, pasado el puente que cruza el estero San Francisco.

«A la llegada de la primera unidad se declaró la alarma de incendio por peligro de propagación que había en la estructura, saliendo las tres compañías de Santa María, más apoyo de la Unidad de Aire del Cuerpo de Bomberos de Los Andes y una de San Felipe. Se trabajó alrededor de dos horas en la emergencia, donde se vieron dos personas civiles lesionadas; un masculino y una femenina, esta última embarazada, con inhalación de humo; ella fue trasladada por SAMU al igual que el masculino. En el lugar vivían tres adultos y dos menores, los cuales salvaron de milagro ya que la casa tenía solamente una entrada que era la misma salida, y protecciones en todas sus ventanas. Una de estas tenía barrotes más separados y por ese lugar pudieron evacuar del domicilio, sino estaríamos contando la historia diferente. También señalar que la mujer embarazada, con 8 meses de gestación, salió por el mismo lugar que salieron las otras personas. La emergencia fue dada por controlada, no se registraron bomberos lesionados», contó.

INTENTO DE ROBO

Mientras personal voluntario terminaba de combatir el incendio en calle Jahuel, a eso de las cuatro de la madrugada tres sujetos, con claras intenciones de robar, fueron espantados por la encargada de la central del Cuerpo de Bomberos de Santa María, luego que los escuchara insinuar que no había nadie en el lugar.

Sobre este hecho, el relacionador público Diego Arancibia señaló que «luego de controlada la emergencia y mientras estaban trabajando en las labores de remoción, a eso de las 4 de la mañana aproximadamente, tres sujetos desconocidos ingresaron al cuartel central de Bomberos de Santa María con intenciones poco claras, por no decir algo diferente, y se encontraba sola nuestra centralista en el lugar, y escuchó en voz baja lo siguiente: «Parece que no hay nadie», le dijo uno al otro. Eran tres sujetos que ya estaban en el interior de la sala de máquinas, al costado de los carros bomba. Ella, al escuchar esto, les gritó fuerte y enérgicamente ¡quien anda ahí! Los sujetos se asustaron y ella volvió a gritar ¡quien anda ahí! Hizo sonar una alarma de seguridad que tiene la centralista para estos casos y los tres sujetos se dieron a la fuga. De inmediato se llamó a Carabineros, quienes llegaron pasados unos minutos al cuartel. Cuando la centralista informó lo que pasaba, el oficial a cargo de la emergencia, que era el capitán de la Segunda Compañía, él envió de inmediato una unidad bomba que estaba ya guardando el material a resguardar el cuartel central», sostiene.

Prosiguió señalando que «como institución repudiamos este acto, ya que como Bomberos no seríamos los primeros ni los últimos que hemos sufrido robos de herramientas principalmente, que son revendidas lamentablemente a un precio irrisorio, y también comprado por gente que no saben muchas veces su procedencia y para nosotros hubiera sido un daño enorme. Agradecer que a la centralista no le pasó nada y los sujetos no pudieron cumplir el objetivo que creemos que era el que estaba haciendo. A esa hora de la mañana ninguna persona entra a un cuerpo de bomberos en forma sigilosa, en silencio, a revisar si hay alguien o no hay nada alrededor de los carros bombas», concluye.