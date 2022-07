Acusan negligencia del Hospital Psiquiátrico al dejar ir a paciente presunto autor de agresión en Hogar Génesis

Familiares de los dos heridos exigen un responsable:

En riesgo vital permanece un hombre de 64 años de edad que junto a otro fueron agredidos por un sujeto al interior del ‘Hogar Génesis’ ubicado camino a Putaendo, este viernes a eso de las seis de la mañana. Al respecto un familiar de las víctimas denuncia y acusa al Hospital Psiquiátrico de Putaendo, de negligencia al haber dejado ir a un paciente (el agresor) que tiene problemas psiquiátricos.

Según la información proporcionada por el comisario de Carabineros, mayor Cristian Ramírez Galdámez, el presunto autor de las agresiones fue detenido.

Sobre los hechos dijo que Carabineros de Putaendo fue alertado por un llamado telefónico y debido a eso “concurren a un centro de rehabilitación que funciona en forma irregular en esa comuna, a raíz que dos personas habían sido víctimas de agresión por parte de un tercero, los tres pernoctan en ese lugar, en el cual les había propinado diferentes cortes y puñaladas con arma blanca. En este sentido Carabineros llegó al lugar, detuvo a esta persona por los hechos, se efectuaron las coordinaciones con los organismos de atención primaria para ser trasladados a centros hospitalarios, específicamente las comunas de San Felipe y Los Andes. Actualmente una de las personas afectadas se encuentra con riesgo vital, estamos esperando que ojala pueda evolucionar en forma positiva. En cuanto a la otra persona habría salido de riesgo vital. La persona (autor) está detenida por parte de Carabineros, durante la jornada de la tarde (viernes) va a ser puesto a disposición del Juzgado de Garantía para audiencia de control de detención”, dice.

El mayor Ramírez Galdámez destacó el rápido accionar de Carabineros de servicio por lograr la detención de esta persona; “también la rápida respuesta de personal de atención primaria para lograr prestarles los primeros auxilios a estas personas afectadas”, dijo.

Cabe destacar que tras la agresión, el presunto autor se habría autoinferido 15 heridas con un arma blanca, debiendo ser trasladado al Hospital de Los Andes donde permanece internado, hasta el cierre de esta nota, fuera de riesgo vital.

HABLA FAMILIAR DE LAS VÍCTIMAS

Según un video de Putaendoinforma.com, una persona que se identifica como hijo y hermano de las víctimas apuñaladas, relata los hechos y acusa de negligencia al Hospital Psiquiátrico de Putaendo por haber llevado al Hogar Génesis a una persona (agresor) que padecía problemas psiquiátricos.

“Hola, buenas noches, más o menos les voy a contar los hechos como sucedieron. La persona que yo le envié los datos de esa ficha de egreso del hospital psiquiátrico ingresó el 04 de julio por una consulta voluntaria, ya que él sufría de alucinaciones auditivas y una depresión severa. Él fue tratado en el hospital psiquiátrico de Putaendo y él pidió su egreso y fue trasladado desde el Hospital Psiquiátrico al Hogar Génesis el día lunes a las 4 de la tarde. Esta persona tenía problemas de sueño, no podía dormir, mi hermano y mi padre fueron los que estuvieron conviviendo con él en la pieza y esta persona tenía alucinaciones, en la noche no podía dormir, no conciliaba el sueño durante dos días, al tercer día él estuvo en el hogar y sufrió una crisis, mi papá durmiendo con una puñalada en el cuello, la cual lo mantiene ahora con riesgo vital en el Hospital San Camilo, y a mi hermano estuvo a 5 milímetros de perforarle un pulmón”.

Continúa señalando más adelante: “Ahora cuál es la ayuda que pido, para visibilizar la negligencia del Hospital Psiquiátrico al dejar libre a una persona con alucinaciones, con problemas psiquiátricos pasados, el cual estuvo 6 años en el Hospital Psiquiátrico por otro delito que cometió hace años atrás, y estas personas del hospital le dieron el alta, conociendo su estado psiquiátrico. La persona tenía problemas de sueño, como dice en la ficha clínica que mandé, y me gustaría dar a conocer un poco más de la negligencia del hospital psiquiátrico, de una persona que no podía conciliar el sueño, y bueno en la ficha clínica que yo pude obtener, ahí se puede ver claramente la patología que tenía la persona, sus rasgos psiquiátricos y toda la información. Me gustaría que me ayudaran porque pretendo dar a conocer la negligencia del hospital ya que esto puede volver a suceder con algún otro paciente, y quería buscar justicia por mi papá en estos momentos en que se encuentra luchando por su vida, con el riesgo de daño neuronal por la puñalada en la arteria carótida que sufrió mientras dormía. Esos fueron básicamente los hechos, tengo pruebas, testigos de lo que pasó, de mi papá y mi hermano que sufrieron el ataque, son las personas que pueden dar testimonios, que la persona desde que llegó sufría problemas psiquiátricos, el cual no sé por qué el hospital, sin hacerle ningún tipo de evaluación y aún así, conociendo que la persona no podía conciliar el sueño, aún así lo dejaron salir… Eso pido ayuda, que el caso de mi papá no quede impune, porque por lo que me dijeron la persona no arriesga cárcel y queremos buscar un responsable porque esa persona no debería estar en la calle, ya que sus problemas psiquiátricos eran bastante graves al tener una depresión severa y sufrir alucinaciones auditivas, como lo dice la ficha clínica, era un peligro para las personas en la calle. Pido ayuda y si es que pueden dar a conocer mi caso”, dice.

Al finalizar el relato en el video, pide dadores de sangre para su padre, Juan Carlos Herrera, quien está grave al recibir una puñalada en la carótida.