Adulta mayor vive calvario por dañina gotera de vecina de piso superior

Complejo conflicto vecinal en Villa Departamental:

Denuncia que situación se viene registrando hace dos años, lo que está provocando daño en las paredes y pintura, obligándola a levantarse hasta tres veces por las noches para botar el agua de los recipientes que debe colocar.-

Rosa del Cármen Pailla Ñanco, es una mujer adulta mayor, viuda, que vive sola por años en la Villa Departamental, aunque tiene un hijo que vive en el sur. Su departamento se encuentra ubicado en el primer piso del block 1480 y hace dos años que está viviendo un drama con su vecina del tercer piso debido a que hay, según ella, un ‘goterón’ cayendo sobre su departamento, el cual está provocando serios daños.

Debido a esta situación ha gastado unos cien mil pesos en pintar y toda esa inversión se está yendo al tacho de la basura porque con la caída constante del agua se deteriora. Dice que ha intentado hablar con su vecina, pero se hace imposible porque recibe insultos de vuelta.

Quiso hacer público su caso para ver si alguien puede ayudarla de alguna manera, mediando en este problema. Reconoce que ya no sabe qué hacer para solucionar este grave problema.

– ¿Cuál es el drama que está viviendo usted señora Rosa?

– Lo que pasa es que me está cayendo una gotera, más que una gotera del tercer piso y me cae a mi departamento. Yo vivo en el último de abajo y ahora hay que poner tiestos para poder recoger el agua, levantarme tres veces en la noche para botar el agua en el baño, se llena a cada rato, y la señora me insulta cuando le digo; no puedo ir a la casa a avisarle porque me puede tirar de la escala abajo, es muy insolente. Me dice «ándate al manicomio vieja tal por cual», e incluso el vecino le dijo: «Señora, hable bien con la señora, pase, está la puerta abierta, para que usted vea eso», y no pasó, solamente me va a insultar. No hallo qué hacer porque ya se están cayendo todas las paredes de mi casa, la pintura que mandé a pintar. Yo soy sola, soy viuda. Lo mandé a pintar con tanto sacrificio y le digo a mi hijo «¿Cuánto sale la pintura?», vive en el sur él: «Mamá, te van a cobrar como 120 lucas», el caballero que me pintó me cobró 100 mil y eso ahora se me está cayendo todo ¿qué puedo hacer? Fui a Esval y me dijeron que ellos no tenían nada que ver ahí. No sé qué hacer, yo no tengo marido, un gásfiter que me haga esa cosa. El que tiene que arreglar eso es la señora del tercer piso, no yo porque yo tengo todo arreglado lo mío abajo, pero ¿de qué me vale?, aquí traigo una grabación, no sé si podrá salir.

– ¿Usted ha logrado conversar con la persona del tercer piso o no se puede conversar?

– Yo he tratado con ella, pero no, me dijo que ella no podía hacer nada, porque eso tenía que hacerlo yo. ¿Cómo yo voy a hacerle la pega a ella?, no puedo, imposible porque no vivo en el tercer piso. Ella vive en el tercer piso y la gotera cae de abajo y está cayendo todo e incluso el muro del segundo piso que no hay nadie ahí, se está cayendo también a pedazos, se está cayendo la pintura.

– ¿Y por qué se produce este problema?

– Por una gotera de una cañería que va hacia arriba, lo veo que baja y ahí cae el agua, pero si uno lo mira de arriba empieza a caer toda el agua… cae más que antes, ahora no es gotera, parece que son los tubos que van por atrás… no sé qué hacer.

– ¿Ahí se pasa el agua?

– Claro, ahí se cae la gotera, no sé si habrá alguna filtración, no sé qué diablos porque yo no puedo subirme al tercer piso.

– ¿Su vecina del tercer ha hecho algo para terminar con este problema?

– Nada, nada, me dijo: «a mí no me sale un estado de agua grande, me sale lo mismo que me sale y es mentira». Pero «señora, vaya a mirar por favor, vaya», le digo desde abajo, porque si subo me puede tirar de arriba.

– ¿Cuánto tiempo tiene usted con este problema?

– Hace ya como dos años, porque antes era una goterita pequeña, ahora ya es ‘goterón’ grande. Si yo tengo todo mojado abajo.

– ¿Ha conversado con la presidenta de la junta de vecinos como para llegar a un acuerdo o buscar una solución?

– Yo la otra vez fui también a pedir mi caja de mercadería, que no me la dio la señora y me dijo que yo tenía buena situación, no podía recibir caja de mercadería. Yo le dije «señora, yo también soy chilena», y no me la dio.

– ¿La presidenta de la Junta de Vecinos?

– La presidenta. Porque yo pertenezco al ‘Pueblito Artesanal’, en este momento tengo cerrado donde yo como, tengo cerrado y todos me están llamando «¿qué te pasó?», porque yo soy diabética, soy enferma por eso el alcalde me tiene dado y está el nombre de mi hijo para que no me quiten la pensión de mi viudez y me la quitaron hace siete meses.

– ¿Su pensión?

– Mnm, mi pensión de mi marido me la quitaron sin decir, ni siquiera me llegó un finiquito diciendo que a tú marido le quedan tres, cuatro lucas, nada de eso me dijeron.

– ¿Ahora de qué vive usted?

– Vengo aquí -señala la oficina de una AFP- estoy sacando la pensión mía que me costó, por ser enferma me la dieron antes, porque me dijo que no podía.

– ¿Cuánto gana mensual en su local?

– Yo donde estoy casi nada porque hay que juntar la plata para pagar el permiso municipal, ahora viene la patente, tengo que tener todo esto.

– ¿Más encima este problema?

– Claro, más encima este problema y gracias a Dios estoy bien.

– Públicamente llamemos a esta persona del tercer piso para que se ponga la mano en el corazón y solucione su problema, busquen una solución en conjunto.

– No sé ni cómo se llama porque…, pero vive en el tercer piso.

– ¿Es joven ella?

– Es joven e incluso puedo decirle hija yo a ella, pero no se da… no se da de querer.

Finalmente reflexiona comentando que no sabe qué hacer, no sabe dónde ir para encontrar una solución que le aqueja por dos años.