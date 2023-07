Adulto mayor presenta horribles e impactantes escaras en su cuerpo

Hija de hombre de 87 años de edad responsabiliza al Cesfam Segismundo Iturra de sus profundas y purulentas heridas.-

En un estado verdaderamente impactante se encuentra un adulto mayor, quien presenta graves y profundas ‘úlceras de decúbito’ de tipo cuatro (lV) en diversas partes de su cuerpo. Su hija, Pilar Rojas, ha hecho público su malestar debido a que a su juicio el Cesfam Segismundo Iturra de San Felipe, no ha prestado la atención adecuada a su padre.

Según la versión de la vecina, su padre comenzó con problema de escaras hace aproximadamente siete meses, los cuales se han ido agravando con el tiempo, pasando a úlceras y posteriormente a úlceras por presión en zona sacra tipo cuatro. La hija asocia esta gravedad en el estado de su padre, a que no ha recibido la atención necesaria por doctores y enfermeras, ya que solo ha recibido curaciones de parte del área técnico en enfermería (TENS), solo dos veces a la semana.

Cabe destacar que las fotografías de las heridas del paciente resultan verdaderamente impactantes, al punto que nos vemos en la obligación moral de no publicarlas, a pesar de que ya han circulado en algunas redes sociales y en algunos medios electrónicos.

Ahora bien, el estado de salud del adulto mayor de 87 años de edad comprende diabetes, demencia senil, desnutrición, además de las úlceras de decúbito grado cuatro, que presenta en el talón, tobillo, cadera y coxis. La vecina asegura que estas situaciones fueron avisadas al Centro de Salud Familiar, con el objetivo de conseguir más visitas y mejores curaciones para estas profundas heridas.

Referente a esta situación, la hija del adulto mayor explicó que, a raíz de este hecho ha debido buscar atención en el Hospital San Camilo, quienes tienen a su padre con una hospitalización domiciliaria hasta el lunes y que le han proporcionado todos los cuidados requeridos. A partir de este lunes, los cuidados vuelven a ser por parte del Cesfam Segismundo Iturra.

Respecto a este reclamo, Pilar Rojas explicó estas agravaciones en las heridas de su padre, además de que no han tenido una respuesta eficiente del Cesfam, a pesar de que lo notificaron. «Todo esto comenzó en junio, cuando yo me di cuenta de que se había pedido muchas veces una participación de algún doctor o enfermera, para que le dieran más días de atención médica, de curaciones a mi papá, ya que se estaba agravando. Yo, revisando los videos que tengo en la casa, mi mamá en abril ya había preguntado cómo estaban las condiciones en que estaba mi papá y ella dice que la tens decía que mi papá estaba bien, a pesar de las heridas profundas que tenía.

«El enojo mío va en que siempre se solicitó más visitas, más curaciones, ya que mi papá se estaba agravando y cuando llegamos al 28 de junio más o menos, me da a entender el encargado del piso del Segismundo Iturra, que ellos no estaban al tanto. El lunes 17 apareció del Segismundo Iturra el encargado y volvió a decirme que no tenía idea de nada. Yo le mandé hasta una carta, diciéndole que la atención era buena en aquel momento, pero que se les estaba pasando por las manos esto a la Tens».

También aseguró que luego de pedir una enfermera calificada para estas prácticas, no habría tenido los cuidados necesarios con el paciente, como lo han tenido con la atención del Hospital San Camilo. «Después que hice el reclamo, llegó recién una enfermera calificada y aun así no aprendieron de la situación, ya que le sacaban materia a mi papá del lado derecho con la cuidadora, pidiéndole toalla Nova; la pedían, entonces dónde están los protocolos de limpieza, el asunto estéril, ya que con Nova le apretaban la pierna a mi papá. Si esto no es negligencia, no sé cómo se le puede llamar.

«Después de eso mi papá se pudo ir al hospital, lo atendieron y tiene hospitalización domiciliaria, en la cual mi papá comenzó desde el día jueves parece y dura hasta el próximo lunes. Todo lo que ha hecho el hospital por mi papá, te puedo decir honestamente, que ha sido lo más humano posible, con los utensilios que corresponden, con todo lo que necesita y lo han atendido un siete. Segismundo Iturra no ha podido atender, porque lo está atendiendo el hospital y la citación de mañana (ayer) es para que ellos me digan cómo van a trabajar con mi papá», cerró.

SALUD MUNICIPAL

Producto de esta situación, la Dirección de Salud Municipal emitió un comunicado al respecto: El texto es el siguiente:

«Desde la Dirección de Salud Municipal, queremos informar a la comunidad que lamentamos profundamente la situación del caso de un paciente adulto mayor que ha sido divulgado a través de redes sociales y medios locales.

«Es importante destacar que se han seguido todos los protocolos correspondientes. El paciente fue atendido de manera diligente y profesional por nuestro equipo de Atención Primaria de Salud Municipal.

«Actualmente, el usuario ha sido derivado al nivel secundario de atención, donde continuamos interviniendo de forma colaborativa para asegurar una hospitalización domiciliaria adecuada, manteniendo un contacto activo con la familia directa que lo cuida de manera permanente.

«No obstante, es importante señalar que, de acuerdo a la Ley N°20.584 que regula los derechos y deberes de los pacientes, no estamos autorizados a divulgar más información específica sobre el estado de salud o detalles clínicos del paciente.

«Respetamos la confidencialidad y privacidad de cada persona que recibe atención en nuestra institución, salvaguardando sus derechos y garantizando el debido cumplimiento de la norma vigente».

