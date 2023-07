Alumna de 15 años tercer lugar regional con relato inspirado en Personas Mayores

Su historia obtuvo podio entre tres mil participantes en toda la región.-

Una grata sorpresa se llevó Thiarra Arriagada de La Paz, alumna de Segundo Medio del Liceo Bicentenario Cordillera, cuando fue informada que obtuvo el tercer lugar a nivel regional por su relato titulado ‘Desde mí’, inspirado en la tierra en la que vive y que estuvo organizado por la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro (Fucoa).

La estudiante de solo 15 años de edad, participó el año pasado en este concurso de escritura que es realizado anualmente por el Ministerio de Agricultura, en donde fue su profesor de Biología, Gabriel Farías, quien invitó a los cursos del establecimiento a participar. La alumna obtuvo este gran puesto, dentro de tres mil relatos que participaron.

La dinámica ‘Historias de Nuestra Tierra’, busca visibilizar las historias de los rincones más apartados de nuestro país, tal como fue el caso de esta joven escritora, quien se inspiró en el sector de El Asiento, con una historia acerca de un adulto mayor que no sabía leer ni escribir, pero que poseía grandes ganas de superarse, tanto para él como para su familia.

La alumna escribió este relato el año pasado y con el paso del tiempo se olvidó de este concurso, por lo que explica que fue una sorpresa total, ya que la semana pasada recibió una distinción por este logro, el cual se realizó en Hijuelas. Arriagada espera que el mensaje que transmitió, llegue a las personas mayores en las cuales se inspiró.

Al respecto de este gran logro obtenido, la autora de la historia ‘Desde mí’, Thiara Arriagada, explicó que «me llamaron y fue una sorpresa total ganar el tercer lugar regional, donde la verdad en ningún momento pensé; o sea, yo sabía que mi relato era bueno, pero nunca pensé que fuera para tanto y resaltara entre tantas obras. Si no estoy mal, creo que participaron desde el otro curso, Segundo Medio B, porque yo soy del A, que en ese tiempo éramos Primero Medio; fui yo y otra niña más que creo que concursó en dibujo.

«Creo que fui la única que concursó en esto del relato y fue el profesor de Biología, Gabriel Farías, de nuestro colegio que me avisó, no recuerdo en qué mes, pero creo que fue en el segundo semestre. La verdad es que siempre me ha gustado escribir mucho, entonces lo encontré como una oportunidad de que alguien viera mis historias. También me encanta leer».

En relación a la inspiración que obtuvo para escribir este relato, la alumna indicó que «yo soy de Viña del Mar y me vine a vivir aquí (El Asiento) hace unos 5 años más o menos, y el papá de mis primos siempre ha vivido aquí, entonces somos muy allegados acá al campo, en donde ninguno de los abuelitos de acá sabe leer ni escribir, son analfabetos, entonces me inspiré de eso, porque el concurso es Historias de Nuestra Tierra y yo me inspiré en personas del campo. Tomé eso como referencia e hice el relato.

«Quería que las personas mayores, porque mi relato se trata sobre un señor que siempre quiso leer y saber, entonces espero que le llegue (el mensaje) a las personas mayores, que sepan que sí pueden, que todos podemos. Me gustaría que aquí, a la gente les llegara lo que trato de expresar en el relato», sostuvo.

También Arriagada se refirió a esta pasión por la lectura y escritura, la cual solo ve como pasatiempo, ya que pretende estudiar Medicina. «La verdad que escribir es como un ‘hobby’, porque me gustaría estudiar Medicina, yo quiero ser pediatra, pero me gustaría seguir practicándolo. Por lo general, a veces escribo poemas o escribo cuentos pequeños que les leo a mis hermanos pequeños a veces, o invento historias para que ellos se diviertan. También escribo para expresar mis sentimientos, porque a veces cuesta expresarlos en frente de otras personas, entonces siento que es mejor escribirlo», sostuvo.

Finalmente, la estudiante de 15 años de edad, no ocultó su felicidad por este logro, indicando como la lectura y la escritura la ayudan en su día a día. «La verdad es que no lo esperaba, yo pensé que el concurso ya había pasado, porque se había tardado mucho, entonces la llamada de ayer (martes pasado) me sorprendió mucho y me puse muy feliz, no me lo esperaba, pero me puse muy contenta de que, entre tantas obras, la mía hubiese destacado un poquito.

«Al leer uno va a otra realidad, para mí, siempre leer ha sido como desconectarme del mundo y escribir es como plasmar lo que uno siente o lo que quiere decir, ya que hay veces que las palabras no funcionan como queremos, entonces me entiendo mejor escribiendo, ya que con las palabras nunca puedo expresarme bien, o decir exactamente lo que quiero decir. Me gustaría decir que todos podemos hacer algo, todos podemos dejar nuestra marca, no importa la edad, el género, nada; o sea, yo no me esperaba tener este premio, pero es bonito que se te reconozca por tus logros y yo creo que a todas las personas les gusta ser reconocida por sus logros, entonces expresar que todos pueden hacer algo por ellos mismos, que no sea por los demás, sino que por ellos».

