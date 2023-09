Amaya Gajardo Díaz considerada la mejor armadora de Chile Sub-14

El pasado miércoles 6 de septiembre la selección Sub-14 de Voleibol del Liceo Bicentenario Cordillera se consagró campeona al derrotar en tres set al representativo de la Región de O’Higgins, y una de las grandes triunfadoras fue Amaya Gajardo Díaz, quien a parte de recibir la medalla de campeona, también recibió la de Mejor Armadora.

Sus familiares estaban felices, especialmente su abuela Miriam y su bisabuela, nuestra embajadora musical, Palmenia Pizarro.

Pues bien, como medio conversamos con Amaya, quien durante un recreo en su colegio se dio el tiempo para hablar con nosotros.

– Ustedes salieron campeonas de voleibol, pero también en lo personal fuiste elegida como la mejor armadora nacional, ¿cómo fue eso?

– Sí, emocionante porque llevo muchos años entrenando y varias veces no me habían reconocido lo buena que soy, y fue muy emocionante para mí, sobretodo en un nacional, con muchas regiones y muchas niñas, y me eligieron a mí… fue emocionante.

– ¿Por qué crees que te eligieron a ti?

– Yo creo que fue porque me comunicaba muy bien con mis compañeras. Una armadora no es sólo tirarle el balón a cualquiera, sino que tener una comunicación con tu compañera, saber cómo armar; o sea, comunicación.

– ¿Cómo recibes este premio, es fruto del buen trabajo, concentración?

– Sí, obviamente había que estar muy concentrada, sobretodo en la final que era la última escolar que iba a tener.

– ¿Desde cuándo practicas voleibol?

– En primero básico de poquito a poquito, después empecé como a pensar más en el voleibol.

– ¿Ha sido una bonita experiencia?

– Sí, hermosa.

– ¿Qué te dijeron tus padres por ser elegida la mejor armadora del campeonato?

– Me felicitaron, estaban contentos, mi papá se puso hasta llorar.

– En lo personal ¿pensabas que podías ser elegida la mejor armadora?

– Yo soñaba, pero tengo una mala suerte que siempre no me escogen, entonces estaba… «pucha, ojalá sea yo», para lograrlo, y cuando me nombraron, yo me emocioné demasiado.

– ¿Tus compañeras cómo reaccionaron?

– Estaban contentas por mí, muy felices.

– Haciendo un símil con el fútbol, ¿tú vienes siendo como el motor del equipo, un número ‘10’?

– Sí, se podría decir que sí.

– ¿Qué características tiene que tener una buena armadora?

– Tiene que ser enfocada, mantener la calma siempre, eso y estar muy concentrada.

– ¿Tu abuela y tu bisabuela? (Palmenia Pizarro)

– Sí, felices, las dos estaban contentas por mí.

– ¿Qué te dijeron?

– Bueno, mi abuela Miriam estaba orgullosa, contenta por mí, que me quería mucho, mi abuela Palme que me amaba demasiado, estaba muy orgullosa aunque no podía estar conmigo, pero siempre me estaba acompañando.

– ¿Cuáles son los planes futuros para la mejor armadora de este campeonato?

– Seguir entrenando, jugando y tratando de seguir siendo la mejor.

– ¿Seguir jugando en el liceo hasta cuarto medio?

– Sí.

– ¿Después donde te ves jugando, en la selección nacional adulta, postular a la universidad, cuál viene siendo un poco el objetivo final?

– No lo sé, si llego a estar en la selección, feliz obviamente, pero por una universidad también; hay que dejar que fluyan las cosas y así salen mejor.

– ¿Los estudios?

– Van bien gracias a que en el colegio nos apoyan mucho también.

– Cuando fuiste elegida la mejor armadora, ¿cuál fue la persona de quien primero te acordaste?

– De mis papás, porque ellos siempre están ahí conmigo. Fueron hasta Santa Bárbara conmigo.

– ¿Qué le puedes decir a la juventud de parte de una campeona nacional, pero también elegida la mejor armadora?

– Que siempre se esfuercen por lo que quieren hacer, todo se puede.

– ¿A quién agradecer en estos momentos?

– A mis papás, o sea a toda mi familia, a mis amigos y a mi profesor, obviamente.

– ¿Eduardo Chávez?

– Sí.

– ¿Ha sido fundamental en tu carrera?

– Sí, me aguanta todo, todo, todo.

– Si lo tuvieras en frente, ¿qué le dirías?

– Que muchas gracias por todo, que lo quiero mucho a pesar que casi siempre me reta.

– ¿A la profesora Tatiana?

– También, que la quiero mucho porque es muy linda y atenta con todas nosotras.

– ¿Les sirve de apoyo a ustedes?

– Sí, demasiado.

