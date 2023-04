Amigos recuerdan a Segundo Pinchincura como un hombre muy bondadoso

Propietario del ‘Monomachete’:

Ayer en la mañana fue entregado desde el Servicio Médico Legal (SML), el cuerpo de Segundo Enrique Pichincura Pernas, conocido por haber sido propietario del local de comida rápida ‘Monomachete’, quien fue encontrado sin vida este día lunes en la mañana en un inmueble ubicado en Hermanos Carrera.

A las dependencias del SML llegaron familiares directos como sus hermanas y su hija Rayen, quienes indicaron que no iban a entregar ninguna declaración pública, sin embargo señalaron que lo iban a estar velando en Población Pedro Aguirre Cerda, pasaje Luis Ovalle número 1029 de San Felipe. Sus funerales por confirmar y que sus restos iban a ser sepultados en un parque de la zona.

Aparte de sus familiares más cercanos, hasta el SML, ubicado en calle Padre Alberto Hurtado Cruchaga, también llegaron amigos de Segundo Enrique, quienes tuvieron la disposición de poder conversar. Entre ellos Adolfo Zamora, quien nos dijo que como amigo había tenido la última convivencia el día viernes «en mi casa y el día domingo volvió de la feria como a las nueve de la mañana y estuve con él, estaba lavando su ropa de cama, estuve un rato con él y de ahí yo tuve que salir, me había encargado unos palos porque quería arreglar algo ahí para poner un lavaplatos y de ahí no lo vi más, hasta cuando me enteré al otro día que me llamó el mecánico porque lo llamaba por teléfono y no contestaba, entonces como yo vivo al frente, me llamó a mí para que le fuera a echar una mirada y ahí me encontré con la sorpresa y hasta ahí nomás me acuerdo», dice Adolfo.

– Él era muy conocido porque se desempeñó en varios trabajos; gastronomía, radio taxi, nos comentaban tenía su local en calle Traslaviña.

– Sí, tuvo su local. Sí, muy conocido, anoche estaba viendo Facebook y tenía montones, montones de condolencias.

– El rubro gastronómico es muy amplio.

– Es que era muy conocido, antes había sido taxista, después trabajó en ‘La Ruca’, ahí llega mucha clientela así es que era bien conocido. Un gran amigo, lamentablemente se nos fue.

OTROS AMIGOS

– ¿Vienen a despedir a Segundo, lo conocieron en vida?

– Claro, aquí estamos haciendo para después acompañarlo en sus últimos días aquí de su gran amigo ‘Monomachete’.

– ¿Lo conociste bastante tiempo?

– Sí, ellos lo conocían más que yo.

– Pero igual pudiste conversar en algún momento de la vida.

– Sí, era una buena persona, buen hombre, respetuoso, generoso.

– ¿Trabajó usted con él?

– No, nos conocemos de años. Lo conocía de La Ruca cuando trabajó ahí, después su emprendimiento con el ‘Monomachete’ y con dificultades en la vida, acompañándolo y ahora en lo último. El descanso eterno.

– ¿Los recuerdos de él?

– Qué decirle, que era muy bondadoso, siempre fue bueno. Buena persona hasta el último día que… lo vi el día sábado, compartimos también.

– ¿En su casa?

– No, un grupito de amigos tenemos y compartimos con él y todo, todo normal.

– ¿Ningún atisbo o señal?, porque de repente hay ciertos gestos que una persona hace.

– Sí, resulta que él, el problema familiar que tenía lo ‘acogotó’, esa es la grave circunstancia de la vida. Entró en depresión y bueno para qué le voy a contar más de todo.

– Una reflexión final, Ricardo.

– Pucha, que Dios lo acoja arriba nomás, todos vamos para allá. Nos lleva la delantera.

Segundo Enrique Pichincura Pernas nació el día 15 de julio de 1973, tenía 50 años de edad.

De todas maneras agradecemos a la familia que se excusó de emitir comentarios, situación totalmente comprensible dado el dolor que están viviendo y para quienes expresamos nuestros sinceros sentimientos de pesar.

Los funerales se informarán oportunamente, según nos comentó su familia.