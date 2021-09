Anuncian Fiestas Patrias sin lluvias en todo el Valle de Aconcagua

Temperaturas bajo cero hoy martes, mañana y el jueves:

La nieve caída hasta el momento nos promete importantes reservas de agua hasta otoño de 2022. Río Colorado lidera 211,2 mm anual, mientras que Catemu sólo tiene 41,4 mm.

Lluvias este fin de semana, pocas, aisladas, a veces chubascos y mucha nieve, ese es el panorama al menos en el Valle de Aconcagua y en nuestras cordilleras. Hoy compartimos con nuestros lectores un resumen más o menos general de lo que nos ha dejado este invierno. El resumen nos lo presenta Manuel Vicencio, conocido aficionado a la meteorología local, quien también tiene su cuenta de Twitter Aconcagua Clima.

BENDITA PRIMAVERA

«Ya estamos próximos a iniciar la estación de primavera, la que habitualmente es más inestable, y pese al cambio climático son más o menos predecibles, pero tradicionalmente la primavera es muy inestable en cuanto a que pueden darse situaciones de lluvia, de nieve y esperamos que eso ocurra y que nos dejan muchas veces con los pronósticos aparentemente errados, así que hay que estar preparados para eventos de alguna situación de nieve en la cordillera, pues es habitual que ocurran en esta estación de manera que se incremente, ojala así sea, la nieve que ya se ha acumulado en nuestra montaña, que servirá para el agua de consumo humano, no sólo de nuestro Valle de Aconcagua, sino para todo el resto de la región que se abastece desde nuestra montaña, nos asegura su posibilidad de consumir agua sin mayores problemas, por lo que recomiendo tomar los acuerdos en cuanto a ser racionales en el uso del agua, tratar de no despilfarrar, de tal manera que nos aseguremos llegar a la próxima estación de lluvias a fines de otoño invierno próximo, con una reserva suficiente que nos permita subsistir sin llegar al racionamiento, que es un tema que ya se ha anunciado por parte de las autoridades», comenta Vicencio a Diario El Trabajo.

– ¿Cómo estuvieron estas lluvias del fin de semana?

– La lluvia del pasado y reciente fin de semana fue mucho menos abundante de lo que se anunció y de lo que esperábamos en el Valle del Aconcagua. Leve precipitación y finalmente, que nos deja con gusto a poco en esta que probablemente sea la última lluvia de invierno. Vendrán otras en primavera y esperamos que así sea.

– Hasta vientos fueron anunciados, ¿qué pasó entonces?

– Afortunadamente el viento no estuvo presente, como también se había anunciado, lo vimos en otros sectores del país, donde produjo muchos problemas; en el nuestro no hubo hasta ahora noticias de que ocurriera. Por lo tanto, no hubo problemas de corte de energía ni nada de esos, de ese tipo de situaciones claramente asociadas al viento.

– ¿Qué es lo más positivo de este invierno?

– Lo más positivo de las últimas precipitaciones fue finalmente la caída de nieve, aún no tenemos registro de la cantidad de nieve caída, pero a simple vista se aprecia que fue bastante abundante. Los cerros ubicados al poniente de San Felipe, en el llamado Cordón de Bellavista, desde este domingo se han visto cubiertos de nubes y de pronto es posible ver que aún conservan nieve, bastante nieve.

– ¿Por qué es tan importante la nieve?

– A nuestro entender, la nieve es la mejor precipitación que podemos recibir en nuestra montaña, pues es el agua sólida que se cuida y que nos va a acompañar de lo que resta del año, primavera, verano, incluso el próximo otoño, cuando recién podríamos recibir otras precipitaciones acorde a la estación.

– ¿Qué podemos esperar de las temperaturas en esta semana?

– Después de la lluvia y nieve que hemos tenido, inevitablemente el Valle del Aconcagua bajará a temperaturas bajo cero a contar de la noche de este lunes, madrugadas del martes, miércoles y jueves, temperaturas estimamos entre 2º y 3º grados los registros más bajos en estas madrugadas, que ya se viene dejando abierta la posibilidad de daño en frutales selectivos de a ras de piso que se verán afectados en la medida que la duración de las temperaturas bajo cero sea de algunas horas. Si ello no ocurre, si es por poco tiempo, el daño puede ser menor e incluso no notarse y no provocar pérdidas a los agricultores. Muy importante: Para esta semana de Fiestas Patrias no se presentarán lluvias en Aconcagua, pero sí habrá heladas en la mañana los días martes, miércoles y jueves.

– ¿Por qué la gente pone tanto énfasis solo en la cantidad de agua, importan estos otros datos?

– Muchas personas, incluso autoridades, se quedan con las cifras de la cantidad de agua caída que estamos en formato también en cuadro, aparte de la cantidad de agua que había por comuna o por donde se encuentran las estaciones meteorológicas, pero esa es una señal inequívoca de la sequía, no presenta poca precipitación, pero volviendo a lo anterior, la cantidad de nieve acumulada, el agua del futuro, es la que nos interesa y que afortunadamente en el último mes calendario ha precipitado bastante nieve, esto ha sido posible ver incluso desde el valle de la alta montaña mucho más. Así que en ese aspecto vuelve a ser tranquilizadora la situación y esperamos que se mantenga así, que no haya grandes calores, que no haya lluvia sobre la nieve las próximas semanas, que pueda complicar la existencia de nuestro recurso hídrico.

LLUVIAS CAÍDAS

Este domingo 12 de septiembre el registro en milímetros de aguas lluvias en Aconcagua fue de: Calle Larga 4,0 (144,0 anual). Catemu 0,4. (41,4). Curimón 3,9 (52,4 anual). Llay Llay 2,4 (70,4 anual). Los Andes 5,8 (129,5 anual). Panquehue 7,5 (79,7 anual). Putaendo 6,3 (61,8 anual). Rinconada 4,6 (59,4 anual). Río Colorado 9,6 (211,2 anual). San Esteban 4,2 (171,7 anual). San Felipe 3,5 (84,0 anual) y Santa María 4,0 (88,0 anual).

Roberto González Short