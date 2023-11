Aplauden nueva Av. Pedro de Valdivia, pero piden que la abran luego

Vecinos y conductores en general aplauden como está quedando la nueva avenida Pedro de Valdivia en el sector Poniente de la ciudad; eso sí, hay algunas opiniones disidentes o molestia por el hecho que todavía no se abre completa dicha arteria, la cual hasta el momento sólo se ha abierto por tramos. Por eso piden que la abran luego

Estuvimos en el lugar recogiendo algunas opiniones, donde la pregunta era simple: ¿Qué le parece como están quedando los trabajos aquí en avenida Pedro de Valdivia?

«Está quedando muy lindo, muy bonito. Antes esto eran hoyos, ahora ya no se ven, ni siquiera el agua. Es mucha la diferencia de la calle, pero sí, está muy bonito. La apruebo y me gusta mucho, mucho, mucho como está quedando. Para mí, que tengo vehículo, es un beneficio muy grande en general, pero que la abran luego porque me tiene desesperada. Ojalá abran luego nomás, pero está quedando muy lindo, muy agradecida», dice Judith.

«Está quedando bueno, bonito, se ve ordenadito, así es que no, está quedando muy bien. Me gusta porque se ve bonito. Me acuerdo de la antigua avenida que estaba la tierra con hoyos, los autos cuando pasaban caían ahí en los hoyos, se notaba que estaba demasiado mala la calle, pero hora no, está quedando todo muy bonito, ordenadito, faltan las áreas verdes, así es que bien», dice la vecina Patricia.

La mujer agrega que en cuanto a la entrega «hay que respetar los tiempos para que quede todo bien, obvio que la aplaudo porque es un alivio para nosotros. El otro día que llovió fuerte, se notaba que el agua no se amontonaba como antes».

CONDUCTORES DE COLECTIVOS

También conversamos con varios conductores de colectivos. Algunas de sus opiniones fueron las siguientes:

«Muy buena, ahora ya no tenemos la tierra, todo eso que había antes, así es que ahora perfecto. De todas maneras la aplaudo».

«Sí, sí, está quedando mejor mucho mejor, recuerdo los hoyos antes, pero ahora está quedando mejor».

«Está quedando bueeeno, bueno, buena la peguita, está más bueno que antes porque eran puros hoyos, al menos ahora vale la pena. Ahora faltan los lomos de toro nomás. Hay que tratar que sean altitos porque los hue… pasan como la chu… pa´ abajo, en cualquier momento va a haber algún accidente aquí».

SE QUEJA PORQUE NO HAN ABIERTO

No obstante las opiniones positivas, Carlos, conductor de colectivo y vecino del sector, señaló que su «queja es porque la calle, si no está entregada por la obra, pero si no está entregada tienen que tener todo cortado, entonces tienen pedazos abiertos nomás. Uno como colectivo tiene que darse la vuelta más larga, significa más gasto de bencina o petróleo, y en estos momentos la bencina y el petróleo están caros, sale carísimo estarse dando la vuelta. Usted como verá no hay mucha gente, y darse una vuelta no cuesta nada… Habilitar la avenida por último, habiliten media avenida para pasar y entrar por un solo lado, pero eso tiene que tener continuidad, un movimiento de gente; cuál es el afán de tener cortado si la avenida está terminada, si ellos están trabajando en las veredas. Si la calle no está terminada, no debería haberla entregado, debería estar cortado. ¿Por qué en otros lados sí y en otros no? Yo soy perjudicado como vecino, porque vivo ahí, tengo que bajarme en la esquina y caminar para arriba, y en cambio para acá, la Juan Pablo se le habilitó, la gente puede entrar para allá como usted puede ver está habilitado el camino; no sé cuál es el afán de que esté cortado acá en esta punta. Esta avenida la han arreglado, la han roto como cuatro veces ya, usted puede ver. Si no están trabajando, la calle está apta para que puedan circular los vehículos. Si la entrega va a ser acá, no sé si esto es político, no sé, pero esto debiera estar habilitado».

VILLA JUAN PABLO SEGUNDO

«Está buena, quedó mejor como pensamos nosotros. Ahora, con esa lluvia que hubo ahí se notó la obra como estuvo, porque no hubo inundación de agua, nada, quedó súper buena. Lo único que hay que poner ahora es pastito», señala una vecina.

«Sí, está quedando bien bonita hasta el momento, hay que esperar. Antes estaba la calle hecho tira, mala, quebrada, ahora está quedando bien, más espacioso para los autos. Pasó la prueba de fuego porque no se inundó con la lluvia fuerte del otro día, no se inundó tanto como otros años. Otros años se inundaba, no se podía salir de las casas; ahora no, igual salimos porque no estuvo tan acuoso como otras veces», dice un habitante de la Villa Juan Pablo Segundo.

Según la información que pudimos recabar en el lugar, la obra está para ser entregada en el mes de enero del 2024. Tiene un avance del 99% y falta sólo terminar las áreas verdes a los costados.

