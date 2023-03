Arrendaron sus casas y se las devolvieron dañadas y con deudas millonarias

Abogado jurídico orienta a la comunidad sobre qué hacer en estos casos a través de la ‘Asesoría Jurídica Comunitaria’ y ‘Ley Devuélveme mi Casa’.-

Una triste situación dio a conocer un vecino de la Población ‘Los Araucanos’, puesto que luego de estar más de un año en juicio, pidiendo a quien arrendaba, el desalojo de su propiedad, finalmente lo logró, pero la vivienda está en pésimas condiciones. Una situación similar tiene su vecina, puesto que hace cuatro años que tomaron su casa y se la devolvieron con una deuda de casi cuatro millones de pesos.

Los vecinos José Vásquez y María Díaz quisieron dar a conocer su situación para que no les suceda a otros arrendadores, más aún en el contexto de la vigencia de la Ley ‘Devuélveme mi Casa’, la cual ofrece la oportunidad de desalojar la propiedad en 10 días, ya sea por morosidad de arriendo, servicios básicos y daños en el inmueble. Lo anterior agiliza el tiempo de espera en estos casos, a diferencia de la experiencia del vecino.

Tanto el hombre como la mujer vivieron una pesadilla con sus propiedades, indicando que la casa que estaba arrendada quedó en pésimas condiciones y con una deuda de un millón de pesos, mientras que el inmueble de la vecina, la cual estuvo tomada, abarcó una deuda de cuatro millones de pesos entre luz y agua, además de quedarse sin los medidores de ambos servicios.

La situación ya fue resuelta, y las casas fueron desalojadas, pero los vecinos piden a la población informarse bien con respecto a estas situaciones. En este sentido, Felipe Salaya, abogado jurídico de la Municipalidad de San Felipe, recordó que la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) ofrece asesoría jurídica comunitaria para estos casos.

Con respecto a su experiencia, María Díaz indicó que «lo que pasa es que esta casa se la tomaron, la verdad es que la dejaron muy dañada y se adeudan como 4 millones, sacando cuentas de todos los daños en cuanto a la luz y el agua, más el daño estructural de la casa, que no sabría decirle el valor, pero quedaron en muy malas condiciones. La persona que se tomó la casa, la subarrendaba por pieza y cobraba como cien mil pesos por pieza y había como 10 personas acá viviendo.

«Se llevaron el medidor del agua, el medidor de luz lo dieron de baja y hay que reponer todo eso, así que es una pérdida bien cuantiosa. La casa estuvo tomada por cuatro años y no podían cortar el agua, la luz, porque nosotros fuimos a hablar a Chilquinta, a Esval, para que cortaran la luz y el agua, y por pandemia no lo hicieron, entonces se fue incrementando las deudas y llegaron hasta 3 millones y tanto de luz, y casi 900 de agua», sostuvo.

Por su parte, José Vázquez, quien estuvo más de un año en juicio para el desalojo de su casa, expresó que «mi mamá vino a ver la casa, allá la tengo enferma ahora de ver su casa como está, como dejaron esta casa (…) El arriendo sin mentirle eran 180 mil pesos, más encima por ser muy buenas personas, porque nosotros somos muy buenas personas, para la pandemia le bajamos treinta mil pesos, quedó en 150 mil y ahora me la entregan en estas condiciones.

«Según lo que me comentan los vecinos, aquí había entre las dos casas, porque las dos casas tienen el mismo problema, igual, igual, igual. La casa de al lado tiene deuda de más de cuatro millones y esta tiene un millón de pesos. Aquí hay cosas que a mí no me caben todavía en la cabeza, como me entregaron mi casa y la cantidad de plata que se lucró aquí con este personaje, la cantidad de lucas. Saquémoslo a cien mil pesos por cada persona, son dos millones y medio por mes, y miren como me entregan las casas. Por eso le digo yo a las personas, por favor», manifestó.

Finalmente, el abogado jurídico del municipio, Felipe Salaya, explicó estas situaciones a la comunidad, recordando la asesoría a la que pueden optar los vecinos. «Esto se trata de temas entre particulares, sin perjuicio del municipio, a través de la asesoría jurídica comunitaria que tiene la Dideco, especialmente que estamos comunicando las fechas donde se hacen operativos. Primero invitamos a las personas a asistir a esta asistente, para que los guíen abogados de manera que le entreguen asesoría de una manera más profesional, independientemente de lo que yo pueda decir ahora, en el sentido de que la municipalidad está probando desde el mes de febrero, operativos donde cada vez que va el municipio también van abogados a ayudar a la comunidad sin problemas que son de carácter privado, independiente que no sean facultades del municipio, nosotros entregamos ese servicio a la comunidad.

«Eso es lo primero, en segundo término, efectivamente el año pasado se dictó una modificación a la ley sobre arrendamiento de predio urbano, que facilita un poco los trámites de generar los desalojos en caso de morosidades de renta de arrendamiento y en caso también de incumplimientos contractuales. Lo anterior, no significa que esto no tenga que pasar por un tribunal, sino que tiene que presentarse una demanda judicial patrocinada por un abogado, sino tienen recursos existe la Corporación de Asistencia Judicial y la Clínica Jurídica de la Universidad Aconcagua aquí en San Felipe, que ayuda a las personas a generar estos trámites.

«Es decir, les otorga patrocinio a través de un abogado para efecto de realizar estas gestiones y lo que hace esta nueva ley, es simplificar un poco el proceso judicial, establecer nuevas formas para que los desalojos sean más rápidos, de hecho, la ley establece de que si el demandado, en este caso el arrendatario no contestara la demanda dentro de determinado plazo, se puede solicitar el desalojo anticipado o la restitución del inmueble, mejor dicho.

«En promedio, un juicio de arrendamiento antes duraba un año, dos años. Ahora lo que se busca con esta ley, es disminuir esos tiempos, eliminando ciertos trámites y estableciendo ciertos beneficios para efecto de poder desalojar a estas personas antes. Por lo anterior, con esta nueva ley lo que se busca es disminuir los tiempos, pero por lo mismo insisto, que se acerquen a la Dideco, para efecto de tomar hora con un abogado que está allá viendo este tipo de casos, para que lo asesoren», cerró.