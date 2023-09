Atleta sanfelipeña obtuvo dos terceros lugares en Nacionales Escolares

La deportista, de 13 años de edad, se destacó en ‘Lanzamiento de Disco’ y ‘Relevos 5×80’.-

La atleta Catalina Palma Cataldo logró una destacada participación en la Final Nacional de los Juegos Deportivos Escolares 2023, los cuales se celebraron en Concepción y en donde la deportista local obtuvo medallas de tercer lugar en Lanzamiento de Disco y en Relevos 5×80.

La deportista, de 13 años de edad, que representó al Colegio José Agustín Gómez por la Región de Valparaíso, consiguió su participación en los nacionales luego de obtener un primer y segundo lugar en los regionales escolares, en las disciplinas de Lanzamiento de Disco y Salto Largo, respectivamente. Las competencias a nivel regional tuvieron lugar el pasado 10 de agosto.

Con ello, la alumna de Séptimo Básico debía competir en las disciplinas en las que había destacado en los regionales, pero según comenta su madre, Valeria Cataldo, luego de una desorganización en el evento, Catalina no pudo participar del Salto Largo, pero sí pudo hacerlo en Relevos 5×80, donde igualmente agregó un tercer lugar nacional a su palmarés.

Respecto a esta destacada participación de la atleta del ‘Agustín Gómez’, Valeria Cataldo explicó cómo su hija llegó a la competencia escolar nacional. «Ellos primero pasan por la etapa regional y si quedan clasificadas van al nacional, siempre escolar. Entonces el 10 de agosto hicieron los Juegos Escolares en Valparaíso y ella sacó primer lugar en disco (lanzamiento) y en este caso iban los primeros y los segundos lugares al nacional, entonces fue en esa disciplina. Los regionales fueron el martes y miércoles, 05 y 06 de septiembre, donde la sede fue en Concepción, pero los lanzamientos eran en Chillán y las competencias en Concepción».

En relación a esta participación de Catalina en la disciplina de Relevos, su madre cuenta que no fue algo planeado, ya que ella debía competir en Salto Largo. «Hay una historia de todo eso, lo que pasa es que mi hija en los nacionales salió primera en disco y segunda en Salto Largo, y ella en esas dos disciplinas iba a los nacionales.

«Llegamos a los nacionales y allá, por una desorganización, le quitaron la prueba del Salto Largo, no la pudo hacer, entonces realizó la del disco y después tuvieron que hacer Posta (Relevos 5×80), y como era por regiones, por la Quinta Región se dio el cupo y yo me imagino que como no pudo hacer el Salto Largo, le dieron la oportunidad en la Posta. Ella anteriormente no había participado en Posta, pero generalmente para la Posta se elige las participantes de Salto Largo y las participantes de Fondo, que son las velocistas», estableció.

También Cataldo comentó de dónde vienen las aptitudes de su hija en las disciplinas del Atletismo y sus ambiciones en el deporte. «A ella le gustaba desde chiquitita correr, como toda niña inquieta y después nosotros notamos que le gustaba eso, entonces yo empecé a buscar acá en San Felipe, donde no había ningún lugar y nos dieron un dato de Llay Llay, que ahí había una escuela de atletismo, que la manejaba don Carlos Rubio, que él es el entrenador de ella. Yo la llevé a Llay Llay cuando ella tenía siete años, donde él la probó y me dijo que tenía muchas capacidades, entonces desde los 7 y ayer (viernes) la Cata cumplió 13 años, que estamos yendo a Llay Llay cuatro veces a la semana.

«La meta de ella este año era que, si sacaba primero o segundo lugar podía ir al sudamericano, pero no alcanzó, porque ese día en Chillán; su marca en disco, por ejemplo, son 32 metros, pero ese día en Chillán le tocó un clima horrible, donde había mucha lluvia, tuvieron que competir con lluvia, mojada entera y así logró una marca de 26 y algo metros», agregó.

Finalmente, Cataldo se mostró orgullosa por el crecimiento deportivo de su pequeña, donde el apoyo de sus padres ha sido fundamental. «Yo como mamá por eso me moví ahora para que la destacaran un poquito, porque ella ha tenido muchos logros y en San Felipe por lo menos ella no es conocida, porque como siempre ha entrenado por Llay Llay, entonces yo ahora me puse la misión de hacerlo por ella, porque ella es muy esforzada, se pone una meta, un logro y ella lo hace, aparte de que hace varias disciplinas, ella es buena en muchas cosas.

«La Catalina hace de todo, por ejemplo, ella hace Bala (lanzamiento), Salto Largo, Disco (lanzamiento), Vallas (carrera), Jabalina (lanzamiento) y la meta de ella ahora, es que le encantará hacer Pentatlón, pero está topando ahí, porque en Llay Llay con lo único que no cuentan es con el Salto Alto, pero las veces que ella ha ido a competir a Valparaíso, allí hay Salto Alto y ella igual va, y, así y todo, sin saber mucha técnica, está como en 1,22 metros en Salto Alto.

«Nosotros la incentivamos, ella como niña llega un punto en que se aburre y que no quiere, pero yo le insisto, porque como no tenía la edad no veía muchos logros en cuanto a esto, como nacionales, que fuera reconocida, entonces yo le decía que tenía que seguir luchando para que todo su esfuerzo, no el de nosotros, porque al final uno lo hace por ella, de ir todos estos años a entrenar a Llay Llay, de que ha sufrido lesiones y ha salido de ellas, ahora viene la recompensa de su esfuerzo», cerró.

