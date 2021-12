Aún no hay fecha ni hora de funerales para el CORE Rolando Stevenson

Todavía no hay fecha ni hora para el velatorio y funeral del fallecido consejero regional Rolando Stevenson Velasco.

Así lo señaló su hija Marisol en conversación con nuestro medio. Sólo estaría el lugar del velatorio que sería en su casa habitación de Avenida Riquelme cómo él lo había pedido en vida: «La familia viene viajando y cuando estén todos acá vamos a avisar donde va a ser el velorio y también la misa de Rolando», señaló.

– ¿En qué situación está el cuerpo de su padre, sigue en el hospital?

– Sí, mi papá está en el hospital todavía, pero bueno está congelado esperando que lo saquemos, que todos lleguemos para velarlo en la casa como se debe, como él quería también.

– ¿En principio sería en su casa donde lo van a velar?

– Bueno, sí, ese era su deseo principal, ser velado en la cass y tener una misa en la Iglesia Espíritu Santo, pero vistas las circunstancias de pandemia, de menos contacto, yo creo que vamos a necesitar un espacio más grande porque el cariño y el afecto de todas las personas que siempre lo han querido, seguido, votado por él es demasiado intenso y fuerte, así es que vamos a tener que ver un lugar un poquito más grande para recibir a todas las personas y que todo el mundo tenga también la chance de verlo al menos por última vez y despedirse del ‘viejito’.

– ¿Cómo fueron los últimos momentos de su padre, don Rolando Stevenson Velasco?

– Fueron conscientes, yo estaba con él, le di la mano y en un momento dado cuando me llamaron, eso fue en la tarde del sábado, hablamos, le dije: ‘Papá estamos dejando todo listo para llevarte quizás a una clínica privada y tenerte en la casa con una enfermera’. Incluso había hablado con un doctor muy conocido acá que me estaba ayudando a hacer unas cosas, unos trámites, y finalmente a las nueve de la noche me llaman por teléfono, me dicen: ‘Tú papá viene de hacer un paro, pasó cinco minutos y lo reanimamos’, y después como a la una de la mañana me quedé yo ahí. Después como a las cinco de la mañana me llamaron para decirme que ya había hecho tres paros más y que tenía que venir al hospital, y bueno de ahí, como todo San Felipe, aún no lo creemos que Rolando Stevenson pudo fallecer así súbitamente de un paro cardíaco.

Al finalizar sólo tuvo palabras de agradecimiento para todas las personas que le han llamado entregándoles el apoyo en este duro momento que están pasando como familia.

Hasta el cierre de la presente edición aún no se había recibido ningún comunicado por parte de la familia informando la fecha del funeral.