Aunque aún no hay personas contagiadas con Dengue, hay que estar alerta

En el sector precordillerano El Sauce, en la comuna de Los Andes, encontramos a Mario Méndez, jefe de Autoridad Sanitaria, quien venía saliendo de un comité de emergencia interna de la Seremi de Salud por esta contingencia tan importante como es el vector del mosquito del Dengue, el que es de gran interés sanitario.

En la oportunidad nos pusimos a conversar sobre el trabajo que se está realizando para evitar algún contagio por el virus Dengue. En ese sentido le pedimos que nos hiciera un contexto sobre la presencia de este vector de interés sanitario, el mosquito del Dengue. Al respecto dijo que «la Autoridad Sanitaria del ministerio de Salud sostiene desde hace ya muchos años, 2003, un sistema de vigilancia de vectores de interés sanitario en el sector de cordillera, asumiendo que se trata de un sector de frontera de tránsito internacional, pero esto se viene realizando hace muchos años que se establecían trampas, las que se denominan ovitrampas, para poder detectar huevos de estos vectores de interés sanitario, uno de ellos es el ‘Aedes aegypti’ que es un zancudo que transmite enfermedades importantes como el Dengue, Fiebre Amarilla, Zica y Chikungunya, que son enfermedades virales que responden a un tipo de virus que se llama arbovirus, que como te digo transmiten estas enfermedades de manera indirecta».

ES UN VECTOR

«Este es un vector, el vector lo hace a partir de que pueda chupar sangre de un humano enfermo, y al tener éste sangre contaminada pueda transmitírsela a otra persona en la medida que pique a esta otra persona, a un segundo, y así se puede difundir. Esta situación la verdad que está bastante complicada en América Latina y está complicada en países como Brasil, Paraguay, también en el norte argentino y Bolivia. Asumiendo que somos un país de frontera, existe este sistema de vigilancia y después de tantos años, del año 2003 en adelante, se logró pesquisar hace un par de semanas atrás un huevo, que es como encontrar una aguja en un pajar en realidad, pero un huevo que estaba positivo a este zancudo. Esto se tiene que ver en laboratorio, por eso nosotros tomamos estas muestras, se las enviamos al Instituto de Salud Pública de Chile en Santiago y ellos pesquisaron este tema. A partir de ahí se estableció un protocolo de vigilancia y empezamos a buscar huevos y larvas en todo el sector de El Sauce y encontramos efectivamente larvas del insecto, y también encontramos un adulto. Esto con equipo reforzado que venían desde Valparaíso, Viña, Quillota y ahora también de Santiago, porque este es un tema muy importante, dimos a conocer oficialmente por parte del ministerio de Salud, nuestra Seremi Lorena Cofré, esta situación la semana pasada a la comunidad y estamos ya con un plan de contención a la espera de una nueva alerta sanitaria respecto de este insecto», señala.

– ¿Algunas recomendaciones doctor en ese sentido?

– Sí, mira lo importante para la comunidad y en ello ustedes como medio de comunicación juegan un papel fundamental, muy importante, es el mensaje de que efectivamente se está trabajando desde la institucionalidad para poder establecer una barrera eficaz de control del mosquito, o en realidad queremos hablar de zancudo, no del mosquito, del zancudo porque tiene la forma de un zancudo. Nos interesa el apoyo de la comunidad en relación a la pesquisa. Hemos liberado un fono WhatsApp que ya lo estamos trabajando muy fuerte sobre todo en la provincia de Los Andes, para que nos entreguen antecedentes, fotografías de larvas y videos, en fin, del sector sobre todo precordillerano y también de la provincia de Los Andes. Ha resultado este fono la verdad que nos han mandado antecedentes, así nosotros podemos enviar fiscalizadores para que vayan a verificar si se trata del zancudo habitual que está acá en Chile, ya sea en su estado de larva o adulto, o si no se trata de efectivamente este zancudo. Este es un zancudo muy parecido al que tenemos acá en Chile, pero es negro, mide como medio centímetro, un poquito menos de medio centímetro, es de color negro y tiene unas patitas de color veteadas, blancas, es muy característico así es que muy ubicable. Zancudo negro con patitas blancas, que si usted ve por favor no dude en entregarnos ese antecedente, nosotros tenemos fiscalizadores en terreno con apoyo como decía ya de Santiago, de la RM, de Rancagua y de Valparaíso y también los locales por supuesto, y estamos acudiendo a estas informaciones que nos entrega la comunidad.

Explica el jefe de la Autoridad Sanitaria que para protegerse, «como último mensaje lo primero tener cuidado con el agua aposada, el agua estancada es donde este insecto se reproduce, así es que hay todos los días limpiar y lavar muy bien los platitos de los alimentos, tener cuidado con los maceteros. Bajo los maceteros habitualmente uno les pone un platillito y ahí escurre, esos pequeños pozos que quedan son muy dables para que se reproduzca este insecto. Ahí ponen sus huevitos en el agua y así pasan desde huevos a larvas, larva a pupa, pupa al adulto y ahí se van reproduciendo, y también tener cuidado intra domiciliariamente se aconseja tener cerradas puertas y ventanas, sobretodo en la noche; hacer algún control químico también, digamos que es importante para mantener baja la población en general de zancudos, cuidado con los zancudos de color negrito que puedan aparecer, estos hay que eliminarlos por tanto la gente tiene que participar en este tipo de control ya en el hogar, porque este es un ‘bichito’ que está muy cercano a los humanos, prefiere chupar sangre de nosotros».

TODAVIA SE ESTA LIBRE DEL VIRUS DEL DENGUE

Respecto a la enfermedad del virus Dengue, dijo que «la enfermedad todavía no está en el país, afortunadamente. La verdad que si llega a introducirse va a ser muy complicado controlarla», precisó. Por lo mismo, agregó, que es deber de toda la comunidad «hacer aporte sustancial para mantenerlo a raya en la precordillera y para ello todas estas medidas sanitarias. Todavía no se han encontrado casos de Dengue, de Zica, Chikungunya ni de Fiebre Amarilla en el país, porque necesitamos a un sujeto (infectado con el virus) que el zancudo pueda chupar sangre y después que se lo transmita a otro, pero ocurrido eso ya con un primer caso la cosa se puede expandir y puede ser muy complicado. Son todas enfermedades peligrosas que provocan mucho daño en las personas. Nosotros no la tenemos en el país todavía como enfermedad instalada, y tenemos que hacer el control en frontera fuerte en esta etapa para impedir que se nos metan estas enfermedades», concluye.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...