Boffa se abstuvo ante decreto que quita calidad de hijo ilustre a Pinochet

Este día martes en la sesión del Concejo se votó un punto donde se quería quitar la distinción de Hijo Ilustre a Augusto Pinochet Ugarte y de Ciudadana Benemérita a su esposa Lucia Hiriart, ambos ya fallecidos. En la ocasión la concejala Patricia Boffa se abstuvo de votar, indicando que ella cree que hay preocupaciones más importantes en San Felipe, como la suciedad en la Plaza de Armas; dotar de más basureros algunos sectores, teniendo en cuenta lo planteado por vecinos de Villa Departamental; lograr proyectos de ciudad, etc.

En conversación con nuestro medio reconoció que efectivamente se abstuvo de votar.

Señalar que finalmente, según lo dicho por la edil Boffa Casas, se aprobó definitivamente y se quitó la calidad de Hijo Ilustre a Pinochet Ugarte.

– Concejala Boffa Casas, usted entregó un comentario donde dijo que había que preocuparse de otras cosas más importantes por la ciudad de San Felipe, que estar votando este tipo de temas, ¿qué hay de cierto en eso?

– Así es, el día de ayer (martes) venía en tabla la votación de una distinción que ni siquiera sabíamos que existía, porque una se dio en el año 74 y una en el año 75, yo en una tenía 3 y en la otra 4 años, por lo tanto comprenderás no tuve ninguna injerencia en eso y yo creía, así me lo había hecho saber mucha gente, que hoy día San Felipe debe estar preocupado de otras cosas, tiene que estar preocupado de lo cochina que está la Plaza de Armas; tiene que estar preocupado de que faltan basureros en todas partes; tenemos que estar preocupados que se haga una reforestación efectiva, por lo tanto esa fue… y que me iba abstener porque encontraba que no era un tema, no era un tema hoy día, yo no soy y lo dije en el Concejo y lo vuelvo a repetir: Yo no soy guardiana del pasado, son constructora de futuro, y con eso quiero avanzar, trabajar, quiero ser un aporte con la alcaldesa, con la administración, quiero ser un aporte trabajando, proponiendo ideas, fiscalizando como corresponde. Pero esa es mi función por lo tanto sentía que era a destiempo, nadie sabía siquiera que existía, si esto fue de casualidad porque salió en wikipedia, alguien lo buscó, pero no era algo que tuviera que ver con lo que hoy día quiere la ciudad de San Felipe, lo que hoy día nos están pidiendo. ¿Qué nos está pidiendo la gente?, está pidiendo que estemos en la calle, que hermoseemos los lugares, que entreguemos mayor cantidad de cámaras para tener mayor seguridad, recordemos que hace algunos días hubo un robo de vehículo en la Villa El Carmen, entonces nos está pidiendo cosas que son inmediatas, ya está bueno aparte que este es un tema que igual divide a los chilenos y eso no lo podemos dejar de negar, por lo tanto quiero pensar que era un gusto que se estaban dando, pero en su derecho, bien pero hoy día los vecinos, la ciudad de San Felipe espera de nosotros otras cosas, ya vegetó San Felipe ocho años, no sigamos en lo mismo, sigamos proponiendo, dando ideas, haciendo fuerza para poder buscar el financiamiento necesario para aquellos proyectos de envergadura, importantes, pensemos en grande, somos la capital de la provincia de San Felipe y finalmente ¿qué tenemos para mostrar estos seis meses?, entonces eso es lo importante, es lo que la gente quiere ver, asuntos tangibles, veamos la cantidad de veredas que vamos a arreglar, los proyectos de hermoseamiento de la Plaza de Armas, de pavimentación de las veredas, pavimentos participativos, veamos el tema de vivienda, tantas cosas que tenemos, que estar preocupándonos de cosas del pasado… entendiendo y empatizando con aquellas familias que vieron vulnerados sus derechos humanos, por cierto.

– ¿Qué pasó finalmente?

– Bueno, yo me abstuve y se votó a favor que se le quitara este reconocimiento.

– Ya que toca temas locales, ¿estamos mal en San Felipe?

– Estamos lentos, estamos lentos, pero se está trabajando, créeme que durante la semana hemos estado en reuniones de Comisión de desarrollo urbano junto a los colegas concejales, conociendo justamente en qué están los proyectos, cuáles son los proyectos de mayor envergadura, cuáles son aquellos que tenemos que salir junto a la alcaldesa, porque somos un equipo, a buscar los recursos necesarios al Gobierno Regional o de inversión sectorial, pero tenemos que hacerlo en conjunto y de eso tenemos que preocuparnos, eso es lo que hoy día los vecinos esperan de nosotros. Porque también la gente se cansó de las peleas y lo hizo saber fuertemente en las urnas el pasado mayo cuando fuimos electos, yo por un segundo periodo de concejal, donde dejó en carrera a dos candidatos que se dedicaron a pelear y a mí también obviamente hubo un castigo por haber sido parte de estas pelas, pero hoy día ya aprendí la lección, esa lección dice que hoy día tenemos que avanzar en cosas que nos unan en trabajo en equipo, en buscar, en proponer ideas buenas. Por ejemplo, una de las propuestas que más me enorgullece que la alcaldesa lo haya tomado en consideración, es transformar la Avenida Riquelme en un tema patrimonial, trabajarlo patrimonialmente, con comercio, con cafés en la calle, un tema que se puede hacer. También una propuesta de generar en la Alameda Yungay un espacio de un proyecto, presentarlo al Gobierno Regional para poder generar en ese lugar donde específicamente se pone la feria del juguete, para que la gente se ubique, que sea para exponer, realizar exposiciones de vino, de pinturas, en las tardes poner mesas, tocar la juventud, jazz, los distintos temas que se puede hacer, hay tanta participación que hoy día quiere la gente, que estarse preocupando de otras cosas.

– Concejala, a propósito de eso mismo, vecinos de Villa Departamental estuvieron varios días sin la recolección de basura, piden más basureros. Es un tema que preocupa, usted misma lo dice, entonces ¿qué se está haciendo al respecto, la ciudad como dice usted, esta administración es lenta y está abandonando la ciudad en el fondo?

– Ayer (martes) lo dije en el Concejo.

– ¿Qué solución se les da a ellos?

– Uno también lee las redes sociales y ahí ¿qué es lo que te dice la gente?, necesitamos basureros, necesitamos que en las plazas, plazoletas, en las alamedas, en el mismo sector de la Villa Departamental, que no es la primera vez que sufren el tema de la basura, es darle una solución rápida, efectiva y de eso tenemos que preocuparnos hoy día… ese es el tema.

Decir que en varias ciudades se le ha quitado los reconocimientos al general Augusto Pinochet Ugarte.