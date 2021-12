Cae rama de árbol y casi impacta a niña de 5 años en la Plaza de Armas

Exigen al municipio poda de seguridad:

Un hecho inusual y que bien pudo acabar en una tragedia es el que se registró la tarde de este sábado en la Plaza de Armas de San Felipe, cuando una madre y su pequeña hija de apenas 5 años de edad, caminaban entre los toldos de los comerciantes instalados al lado de calle Merced y cayera una pesada rama de un árbol.

El crujir de la rama y el sonido de la misma impactando contra el toldo permitió a la vecina advertir el peligro, jaló de la mano a su hija y la quitó del lugar exacto donde impactó el ramaje. La pequeña echó a llorar y los comerciantes grabaron con sus celulares para denunciar en redes sociales la situación.

Algunas de las quejas que se escuchan en algunos videos, expresan el malestar de la ciudadanía, reclaman que gastar $22 millones para iluminar la plaza con los mismos adornos usados no corresponde, y más bien se hace más necesario una poda adecuada de los árboles en la Plaza de Armas.

TRAGEDIA EVITADA

Diario El Trabajo habló con el vocero de los ambulantes, Ricardo Herrera, quien estuvo en el lugar cuando ocurrió el incidente. «Yo estaba trabajando en mi puesto cuando oí que se quebró algo, salgo y ya habían salido varios compañeros míos, nos dimos cuenta que viene cayendo la rama izquierda, cuando había una niña y su mamá, la niña como de 5 años, corrimos para ayudarlas pues iba a caer la rama sobre ellas, y cayó la rama encima de un toldo de un compañero, y la verdad que el toldo prácticamente y la acción de la mamá de quitar la niña, eso salvaron a la pequeña», comentó Herrera.

RESPUESTA MUNICIPAL

Nuestro medio solicitó al administrador municipal alguna respuesta, esto es lo que nos respondió Hernán Herrera. «Tras el desganche de una rama correspondiente a un plátano oriental ocurrido este sábado, la alcaldesa Carmen Castillo dispuso una intervención que permita evitar que se produzca un nuevo episodio de este tipo. Este hecho no es único en la ciudad y tiene como principal causa la dura sequía que afecta a San Felipe y a la zona en general, la escasez hídrica ha provocado una baja considerable del pozo con el que se riegan las áreas verdes del principal paseo público de nuestra ciudad. Este descenso en la napa subterránea ha generado un debilitamiento de todas las especies, sobre todo arbóreas. La napa ha bajado mucho producto de la sequía, ocasionando este problema en los árboles, lo que provoca que vayan perdiendo fuerza y, por lo tanto, que se produzcan estos desganches de ramas. Hay que sumarle el hecho que al requerir mayor cantidad de savia el árbol, debido a las altas temperaturas, adquiera peso (…) este árbol corresponde a un plátano oriental, fue fuertemente rebajado durante la administración anterior, junto con otros once árboles de la Plaza de Armas, no obstante ello, producto de los nuevos brotes, adquirió peso y se está trabajando para efectuar una intervención completa de la Plaza y de los árboles de la ciudad, por parte de especialistas en la materia, más considerando la sequía que nos afecta (…) para la intervención de las especies arbóreas de la Plaza, resulta imposible de ejecutar en atención al hecho que además de las ferias autorizadas, hay también una cantidad importante de vendedores instalados de manera irregular, por lo tanto, mientras no se produzca la salida de ellos, no se podrá realizar trabajos al respecto», explicó Herrera.

Roberto González Short