Contraloría inicia sumario contra delegado presidencial Boris Luksic

Por irregularidades en su periodo como alcalde en Catemu:

El alcalde de Catemu, periodista Rodrigo Díaz, en conversación con un medio local informó a la opinión pública que la Contraloría Regional de Valparaíso abrió un sumario administrativo contra tres funcionarios de esa municipalidad. Entre los investigados figura el exalcalde y actual Delegado Presidencial Provincial de San Felipe, Boris Luksic Nieto, por irregularidades encontradas en una cooperativa llamada Coopesic, que comenzó a funcionar por allá por 2006 y cuya misión principal era bajar la señal de Internet y llevarla a los sectores rurales para darle acceso a conectarse.

ALCALDE DÍAZ

Lo que cuestiona el ente contralor es que dentro de los 21 socios que tenía la cooperativa, había algunos funcionarios municipales, quienes eran los encargados de firmar los estados de pagos que le correspondían al Municipio. Es decir participaron del proceso de pago a ese proveedor del Municipio.

«La Contraloría instruyó un sumario administrativo contra tres funcionarios y entre ellos viene el exalcalde Boris Luksic, hoy día Delegado Provincial y ese es un punto donde nosotros ya no entramos, porque ahí lo solicita la Contraloría. Hacen ellos este sumario», dice el alcalde Díaz.

El edil señaló que el sumario tiene que ver con una Cooperativa de Internet que funcionó durante muchos años en Catemu, que es Coopesic, «y en ese punto la Contraloría cuestiona dos puntos y esos los toma y dice ‘por lo que esta sede regional procederá a instruir un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades funcionarias involucradas en tales hechos’, eso es lo que ellos citan textual», indicó.

Sobre Coopesic dice que «se inició si no me equivoco en 2006-07, un poquito antes, y que como cooperativa buscaba bajar la señal de Internet, llevarla sobre todo a los sectores rurales y darle acceso a las personas que no contaban. Así partió Coopesic como el 2006 que se inicia. En algún minuto, como yo vivo en un sector rural dentro de Catemu, también pagué un poquito el servicio, pero la verdad el servicio no era tan bueno, pero permitía tener Internet que no era poco», manifiesta.

– ¿Qué cuestiona la Contraloría?

– ¿Ahora qué es lo que cuestiona de Coopesic?, que haya tenido como socios, eran 21 socios los que terminaron de alguna manera controlando la Cooperativa, dentro de esos 21 socios tenía algunos funcionarios municipales, quienes eran los que firmaban los estados de pagos que le correspondía al Municipio, poner su parte dentro de esta cooperativa, y eso es lo que está cuestionando puntualmente la Contraloría. Se abre el sumario porque los funcionarios, al ser miembros de la cooperativa, participaron del proceso de pago de los servicios prestados por ese proveedor al Municipio y ahí está el punto que cuestiona la Contraloría, y es el único punto que no va a quedar en nuestras manos sino que ya lo toma una investigación sumaria que la van a hacer por supuesto funcionarios de Contraloría. Esta irregularidad se encontró debido a que la Contraloría de la República ofreció a unos 48 municipios de Chile efectuarles una auditoría, y dentro de esos, Catemu fue beneficiado.

EN TERRENO

Funcionarios de la Contraloría Regional se apersonaron en las dependencias, también dijo que otros puntos observados por la Contraloría Regional, en esta auditoría fueron deudas previsionales y dudas de conciliación de cuentas.

De todos modos hay un plazo de 60 días para dar respuesta; «nos hemos estado reuniendo con todos los departamentos que están involucrados», dice el documento.

Fue enfático en señalar el alcalde Rodrigo Díaz, que esta auditoría corresponde solamente al año 2020.

Por antecedentes recabados por nuestro medio, el Delegado Provincial Presidencial no se va a referir públicamente, porque lo está viendo con sus abogados.