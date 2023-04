Carabineros en retiro conmovidos por últimos asesinatos a sus colegas

Conmovidos está un grupo de más de 100 carabineros en retiro que están organizados en una agrupación de ex funcionarios de la Segunda Comisaría de San Felipe, por los últimos tres asesinatos a carabineros en servicio en 23 días.

Así lo hace patente el presidente de la agrupación, el suboficial mayor (r) Ricardo Carmona Pacheco: «Nosotros como Agrupación de Ex Funcionarios de la Segunda Comisaría de San Felipe, estamos muy conmovidos por la situación que está ocurriendo, ya que en 23 días hemos tenido tres mártires y han sido muy violentas las últimas muertes de los funcionarios, y lamentamos mucho la partida del cabo primero Daniel Palma Ibáñez, de 33 años de edad, el cual era motorista de la Cuarta Comisaría de Santiago. Lo lamentamos mucho porque deja un hijo y su señora esposa que pertenece a la misma unidad, embarazada. Es muy triste la partida del cabo Palma y ahora estaba viendo incluso las noticias y al parecer hay tres aprehendidos respecto al mismo procedimiento. Ojalá esto se logre resolver pronto para que se haga justicia con respecto al asesinato de este funcionario. Estamos todos conmovidos acá en la Agrupación, somos más de 100 funcionarios y todos acongojados por lo que está sucediendo, no tiene nombre, no hay una explicación, pero que tienen que tomar cartas en el asunto, los organismos gubernamentales tienen que hacerlo pronto y con mucha energía», dice.

– Todos estos asesinatos aminoran o desincentivan la postulación a Carabineros, por los riesgos que implica. Sabemos que se hace un juramento a la bandera de rendir la vida si fuese necesario, pero esto desincentiva un poco las postulaciones a la Institución.

– Yo creo que sinceramente no. Porque yo cuando postulé a Carabineros, que fue el año ‘85, también habían hartos carabineros fallecidos, y eso no fue motivo para que yo no postulara por mi parte; o sea, esa es mi posición. Ahora no sé los jóvenes de ahora cómo pensarán, a parte que son los familiares que los inducen a que no postulen por lo mismo, por el peligro que representa este trabajo.

– Ya lo decía el mayor Jorge Guzmán, hay que seguir trabajando, están más fuertes que nunca porque son situaciones que se dan lamentablemente, pero hay que seguir trabajando en el fondo.

– Es increíble eso que dice el señor comisario, pero es la realidad. Cuando pasa este tipo de cosas nos da más fuerza para seguir trabajando a todos los funcionarios, sobre todo los que están activos hoy; yo sé que ellos tienen mucha más fuerza de seguir trabajando y ojalá que se llegue a un buen puerto con lo que se está legislando con respecto a la Ley Naín – Retamal para que todo salga bien en pos de los funcionarios que están activos en estos momentos, para que puedan seguir trabajando tranquilos y hacer bien sus procedimientos.

– Carabineros es una institución no deliberante, es decir no se pueden expresar públicamente en temas políticos o de opinión, pero igual se conversan estos temas en Carabineros, o algunos activos conversan con ustedes sobre el sentir en estos momentos, porque igual uno conversa, si somos todos seres humanos.

– Correcto, correcto se conversa, pero no se manifiesta así de forma masiva, y hay un temor en el actuar como una falta de apoyo, y eso hace que su trabajo muchas veces no lo hagan bien, a pesar de todo igual trabajan, hay detenciones y hay procedimientos que han salido muy buenos, pero yo creo que los limita en cierta forma.

– Para cerrar y agradecer, una reflexión final de todo esto porque se tienen que apurar independiente de las leyes que haya, pero da la sensación muchas veces que estas también son propensas o incitan a que el delincuente que ve al carabinero como un verdadero enemigo muchas veces, eso está pasando en algunas personas.

– Justamente, eso es lo que está pasando. Como agrupación nos gustaría que la gente cooperara con Carabineros, los ayudara, y si saben de alguien que haya cometido un delito o se esté escondiendo en algún lugar, vayan y llamen en forma anónima y denuncien estos hechos para cooperar con Carabineros, con la Policía de Investigaciones igual, lo mismo si total unidos vamos a salir adelante, o sino esto no lo vamos a poder parar, en algún momento no se va a poder parar.

– ¿Se corre el riesgo?

– Se corre el riesgo justamente. Yo escuchaba el otro día que querían formar patrullas en camionetas con metralletas, que las Fuerzas Armadas participaran, o sea vamos a empezar a ser igual que Brasil en las fabelas, en Colombia, en Venezuela andan así, entonces la idea es no llegar a eso. Pero lamentablemente imagínense, son extranjeros los que están involucrados en este crimen, y deberían no sé, todos los extranjeros venezolanos que están en forma irregular, no echarlos sino que sacarlos del país, que se vayan al de origen, pero eso no se hace. Hay mucha gente que está irregular acá en San Felipe, conozco a varias en la toma, pero quién fiscaliza eso, ¿hay alguna ley? Yo creo que los funcionarios de la PDI no tienen el apoyo gubernamental para poder desarrollar ese tipo de procedimiento, e incluso hay una lista de como 20 mil extranjeros que no pueden expulsarlos porque no está el dinero suficiente para poder trasladarlos a sus países, entonces todo eso es un problema.

Señalar que con respecto al asesinato del suboficial mayor Daniel Palma, ayer fueron detenidos dos presuntos implicados, otorgando el tribunal ampliación de la detención hasta este día jueves 13 de abril.