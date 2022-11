Club de Tenis Valle del Aconcagua en plena campaña para captar socios

¿Sabía usted que por 25 mil pesos mensuales puede jugar tenis todos los días en San Felipe? Pues bien, ahora ya lo sabe porque esos son los valores que está cobrando el Club de Tenis Valle del Aconcagua, ubicado en la intersección de las avenidas Chacabuco y Yungay.

Así lo informó Gonzalo Astorga, nuevo presidente del Club de Tenis, institución que cuenta nada menos que con 105 años de trayectoria.

– Gonzalo Astorga, presidente, ¿en qué está el Club de Tenis Valle del Aconcagua?

– Básicamente nosotros implementamos un plan abierto a la comunidad. Lo que queremos es democratizar un poco el tenis, ese es nuestro foco. ¿Cómo lo hemos hecho?, hemos implementado clases gratuitas para mujeres, niños y no sólo eso, sino que mujeres y niños pueden ir a jugar gratis todo el año, y en caso de no tener los implementos se les entrega todo lo que necesiten para practicar el deporte. La idea es incentivar tanto a niños como mujeres durante este tiempo, la verdad ha tenido buenos resultados.

– ¿Los implementos los tienen ahí en el club por si las personas no tienen?

– Claro, nosotros tenemos y los facilitamos en caso que la persona no cuente con ellos. Mira nosotros somos un club, siempre ha estado la imagen de que el tenis es un deporte elitista y que nosotros somos un club de elite por así decirlo. La verdad que está súper lejos de la realidad. San Felipe tiene mucha suerte de contar con un club como éste porque mira, sin equivocarme, debemos ser el club más barato de Chile y sí o sí, por lo menos si hacemos la comparación respecto a los beneficios que obtienes por lo que tú pagas en la mensualidad, no hay ninguna comparación. Hoy en día la mensualidad cuesta 25 mil pesos, eso da derecho a usar todas las canchas todos los días en distintos turnos que tenemos. Mira 25 mil pesos es súper accesible, versus otros clubes que en el fondo no sé, ni siquiera vamos a comparar con Santiago u otras ciudades más grandes, pero las más cercanas están por sobre los 30-35 mil pesos, así y todo sigue siendo igual un precio súper accesible. También tenemos la posibilidad que los socios vayan a jugar de noche y ahí se les cobra un adicional por el uso de luz, que también es muy bajo, en el fondo sale 1.500 pesos por jugador en un turno que son de una hora y media; o sea, si haces la comparación con otros deportes, el más masivo, el fútbol, te sale mucho más barato el ir a jugar tenis que fútbol en este caso. Así es que la verdad es como un mito que el club es de elite y que es caro. La verdad que hoy en día no está muy lejos de otros deportes que son más masivos incluso el fútbol, hoy unos zapatos de fútbol están por sobre los 50 – 100 mil pesos y la verdad que el tenis anda por ahí a la par.

– Hagamos la invitación a la gente que le gustaría hacerse socio, en ir a jugar para que vayan, participen del Club de Tenis Valle del Aconcagua.

– Sí, mira nosotros estamos generando distintas actividades para la gente que está iniciándose en el deporte, como te comentaba anteriormente. Que vayan, nosotros le pasamos los implementos para que los conozcan, se les da orientación de la forma de jugar, algunos tipos de golpes básicos. Después está la posibilidad que tomen clases, que también son súper económicas respecto a la realidad en otros clubes. Invitar a toda la gente, las familias que se acerquen y a los que juegan un poco, que tienen deseo de acercarse a nuestro club, siempre con las puertas abiertas. Constantemente estamos haciendo actividades para los socios interclubes, campeonatos internos, actividades para los niños. Nosotros contamos con una escuela de tenis que hoy cuenta con más de 40 niños en distintos niveles, y son precios súper accesibles, van desde los 10 mil pesos mensuales hasta los 20 mil, dependiendo del nivel de cada niño.

– ¿Es llegar allá al club o contactarse por medio de un teléfono?

– No, tú llegas al club, está abierto funcionando en dos horarios por el tema del calor y también por hacer un poco de conciencia en el uso del agua que nosotros ocupamos, funciona en hora que el calor no sea tan intenso y obviamente por resguardo a nuestros jugadores. Funciona desde las 7 de la mañana hasta el mediodía y luego abre las puertas desde las cinco de la tarde hasta las 9 de la noche. Hasta a esa hora hay administración, los jugadores terminan diez y media pero hasta esa hora (9 de la noche) hay gente a quien le pueden ir a ser consultas directamente.

Decir que el Club de Tenis Valle del Aconcagua está ubicado en la intersección de las avenidas Chacabuco con Yungay.