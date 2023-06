Colectiveros reclaman por autos estacionados frente a Cesfam de Cajales

Ya se han registrado peleas entre conductores, incluso premunidos con fierros y armas blancas.-

El presidente de la recientemente formada Federación de Taxis Colectivos de San Felipe, Francisco Rivera Quiroga, a través de nuestro medio está, más que reclamando, poniendo en conocimiento de la opinión pública y autoridades, una situación que como gremio de la locomoción viven a diario en calle Cajales, frente al Cesfam, que no es otra que cada vez que pasan por el lugar a dejar y tomar pasajeros, los espacios destinados para tal efecto están ocupados por vehículos particulares.

Es algo que se repite día a día, principalmente desde la mañana hasta pasadas las dos de la tarde.

– Don Francisco Rivera Quiroga, tiene problemas ahí en el paradero de taxis frente al Cesfam de Cajales, qué nos puede comentar.

– Vez que uno va a dejar pasajeros a Cajales hay problemas, hay que dejarlos en segunda fila porque nos ocupan el paradero los particulares. Ayer nomás (martes) tuve problemas con una camioneta y un auto que estaban ahí justo, justo, pero justo en el paradero, y nunca llegaron; estuve haciéndoles guardia y nunca llegaron. Eso significa que tienen que haber estado más de una hora ahí, estacionados, y nadie hace nada. La Municipalidad fue, pintó el paradero, pero nunca han hecho una inspección a la gente que se estaciona, y para nosotros es engorroso porque tenemos que dejar a los pasajeros en doble fila. Y uno llega ahí y la gente abre las puertas y se baja nomás, entonces el peligro para uno, el auto y el pasajero.

– Una vez hubo casi una pelea cuando un conductor increpó a otro por lo mismo.

– Sí, un chofer de mi línea también, por reclamarle a un caballero de una camioneta, antes de que el caballero de la camioneta le respondiera bien, se bajó con un fierro a pegarle al conductor mío, y resulta que el conductor mío no se quedó y bueno hubo una pelea ahí. Lo acusaron que había sacado una cuchilla mi chofer y no, era falso, el que lo había sacado era el de la camioneta, bueno desgraciadamente el chofer no está aquí ahora, era buen elemento.

– ¿Esto se repite día a día, a cada minuto en el fondo?

– Todos los días, generalmente desde la mañana hasta dos, dos y media de la tarde.

– ¿Ustedes han logrado conversar con algún conductor como para pedirle alguna explicación del porqué se estacionan ahí y no salen en el fondo?

– Bueno, yo ayer (martes) estuve esperando, pero vez que uno va -no es que uno va y habla con las personas- se van en contra de uno, a garabato limpio lo empiezan a tratar, e incluso hay algunos que nos han tratado hasta de muertos de hambre. Yo no veo que seamos de esa forma porque estamos trabajando y peleando por los derechos que nos han dado.

– ¿Cuántos cupos o taxis colectivos debieran estacionarse ahí?

– Mira, no realmente estacionarse, porque es un paradero para tomar y dejar… es para tomar y dejar, pero deberían por lo menos caer dos vehículos ahí.

– Eso debiera estar despejado.

– Claro, despejado siempre para dos vehículos ahí. Porque generalmente uno llega ahí, deja el pasajero que está tomando y el otro está atrás para que se vaya el de adelante y continúa después el que sigue, pero generalmente es para dos vehículos.

– ¿Está todo delineado, pintado, remarcado?

– Sí, está todo marcado e incluso hay hasta una señalética que es paradero para colectivos, y está demás decirlo si está el paradero puesto ahí que hizo la muni.

– A través de nuestro medio emplazar a la autoridad para una fiscalización, a tomar consciencia los conductores.

– Estamos medio cansados ya de estar pidiéndole a las autoridades, porque la realidad es que no hacen nada, nada. Además que el viernes pasado tuve un problema igual por Santo Domingo, porque si se dan cuenta, por esa calle no se puede andar, menos a esta hora. Y fui a Carabineros a ver qué pasaba, quiénes eran los fiscalizadores y por qué ellos no andaban en presencia en el mismo momento; entonces lo que me dieron ellos a entender, era que el Seremi de Transporte tenía que ver con los estacionamientos. ¡No!, les dije yo, es falso eso, es imposible porque cada comuna tiene su reglamento, por lo tanto el ministerio de Transporte solamente ordena a la locomoción colectiva, nada más que eso, son ustedes los que tienen que fiscalizar. ¿Y sabe cuál fue la excusa que me dio?, ‘es que me acaban de llegar los talonarios de boletas para salir a fiscalizar’. Y me dice que cualquier cosa que esté mal y que esté sucediendo fuera de norma, que llame al plan cuadrante; el plan cuadrante nunca está disponible, todos lo sabemos.

– Ojalá que todo esto se mejore, se fiscalice.

– Ojalá que esta conversación, no es reclamo sino es lo que estamos pidiendo, lo que nos corresponde nomás.

La Federación de Taxis Colectivos de San Felipe está conformada por Francisco Rivera Quiroz, como presidente, además de Eduardo Galdámez Vargas, Elizabeth Reyes Rivera, Carlos González Olivares, y las directoras Alejandra Maldonado y Karina Pérez.

Las líneas que están asociadas a esta federación son la 1, 2, 3, 4, 7, 9 y 11, además de las dos líneas de Los Andes (Ataxcoa y Atalafe), Santa María, Putaendo, Llay Llay. Y de radio taxis están los del Santa Isabel, los de la Plaza y los del frente al Tottus.

