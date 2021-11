Comerciantes ‘Ambulantes por la Dignidad’ deben desalojar Plaza de Armas

Aunque vendedores aseguran que hay un documento que los respalda, el exalcalde suplente Christian Beals confirma que no existe decreto alguno para habilitar comercio en la Plaza de Armas, sólo un acuerdo verbal que finalizó en abril.

Un nuevo conflicto es el que se está generando entre los vendedores ambulantes que están afincados en la Plaza de Armas, con sus carpas azules, y el Municipio de San Felipe. Los comerciantes, quienes habían sido instalados hace un año en la terraza de la Plaza por el entonces alcalde suplente Christian Beals Campos, aseguran que existe un decreto municipal que les faculta para permanecer en ese lugar, mientras que el administrador municipal Hernán Herrera Caballero, afirma que ellos no pueden adueñarse de un sitio que pertenece a todos los sanfelipeños.

DECRETO NO EXISTE

Diario El Trabajo habló la mañana de este jueves con Ricardo Herrera, representante del Sindicato de ‘Ambulantes por la Dignidad’, quien se manifestó con sus colegas comerciantes en la Plaza Cívica para pedir alguna solución al Municipio: «Nosotros tenemos permiso hasta fines de noviembre para trabajar en la Plaza de San Felipe, y ahora pretenden quitarnos los permisos. Recién acabamos de tener una reunión con Hernán Herrera, el administrador municipal, y nos dice que si no salimos del lugar, nos va a mandar a Carabineros a desalojar. Acá somos 26 personas afectadas, y además alegamos nosotros que se perdió, no sé si se perdió hasta el momento lo están buscando, un decreto que nos dejó el antiguo alcalde Beals hasta el 31 de diciembre de este año, nos dejó un decreto firmado y ese decreto no está siendo respetado (…) Entonces no entiendo por qué a ese decreto le están haciendo oídos sordos», comentó el dirigente.

– ¿Cuánto paga por mes cada comerciante al Municipio por instalarse en la Plaza?

– Nosotros mensualmente estamos pagando $105.000 cada uno y tenemos factura de esos pagos.

– ¿Qué piensan hacer si llegan los carabineros a sacarles parte o desalojarlos?, pues parece que el Municipio va en serio

– Nosotros también vamos en serio, lamentablemente tendremos que quedarnos ahí con los partes. Yo quiero seguir trabajando y queremos seguir trabajando en Merced por el hecho de que San Felipe está copado en Prat, y al lado de la Catedral está copado de comerciantes en todos lados y todos tienen derecho a trabajar, o sea, nosotros no nos iremos a otra calle a pelear con los otros comerciantes (…) Llamamos a la alcaldesa para que pueda conversar con nosotros. La alcaldesa hasta el momento no nos ha dado respuesta.

HERRERA RESPONDE

Diario El Trabajo habló con el administrador municipal Hernán Herrera, quien sobre este tema explicó: «Bueno, efectivamente se sostuvo una reunión con la agrupación Ambulantes por la Dignidad, ellos se encuentran agrupados en base a ciertas condiciones y negociaciones que en su momento se sostuvo con ellos. Se estableció en mutuo acuerdo con sus dirigentes, que ellos podían funcionar ciertos días en la Plaza de Armas de San Felipe, como lo hacen el resto de las ferias que habitualmente utilizan dicho lugar; sin embargo, ellos hoy día están en una posición contumaz de no desocupar el espacio, se encuentran sin permiso y en consecuencia, le hemos solicitado que por favor se retiraran, porque esa es la forma como nosotros habíamos acordado las facilidades que se le ha otorgado por parte del Municipio para que ellos puedan funcionar. Por lo tanto, ellos se encuentran hoy día en una posición distinta, quieren seguir manteniéndose todos los días en una situación que no está autorizada y en consecuencia, nosotros tendremos que dar lugar a la ordenanza que nos impera y aplicar la ley», indicó el funcionario.

– Los comerciantes aseguran que existe un decreto que respalda su presencia en la Plaza de Armas, ¿existe tal documento?

– Eso como administración lo desconocemos. No tenemos certeza de que exista un decreto firmado por el alcalde suplente, sin embargo, hemos solicitado a las distintas oficinas que lo ubiquen, sin embargo, por fuentes extraoficiales entendemos que podría haber sido una autorización verbal.

BEALS ACLARANDO

Vía telefónica consultamos al Dr. Christian Beals sobre la existencia de dicho decreto, él nos explicó que lo que en su momento se gestionó para estos vendedores fue un permiso temporal, un convenio de palabra que terminaba en abril de 2021, luego ya el no pudo dar continuidad a ese tema.

Roberto González Short