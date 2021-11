«La municipalidad juega un poco con las necesidades de la gente»

Abogado de extrabajadores parquímetros ante deuda:

Caminando por nuestra Plaza de Armas encontramos al abogado Diego González, representante de los ex trabajadores de parquímetros que hoy están desesperados por tener luego en su poder el dinero que la justicia determinó que les correspondía en todas las instancias judiciales.

Efectivamente, a pesar del pronunciamiento del Juzgado Laboral de San Felipe, de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema, hasta el día de hoy la municipalidad de San Felipe no ha sido capaz de asumir esta deuda y pagar a los afectados.

Cabe destacar que días atrás se reunieron con el administrador municipal para ver formas de pago, pero el abogado Diego González dice que la municipalidad está jugando con las necesidades de la gente.

– ¿Qué ha pasado abogado Diego González con el pago a los extrabajadores de parquímetros?

– Por fin salió humo blanco en el sentido que nos hemos reunido en estas últimas dos semanas con el Departamento Jurídico de la Municipalidad y en definitiva tiene la intensión de pagar esta deuda. En cuanto a los plazos, eso va a depender sin duda, si los trabajadores están de acuerdo o no con la suma de dinero que se les está ofreciendo, como también las formas de pago. Ahora podemos entender, una suma a la fecha de marzo de este año de 371 millones de pesos y al 04 de noviembre de este año en 401 millones de pesos, no es pagadera de un sólo golpe, y además que eso dejaría quebrada a la municipalidad. En ese orden de cosas se ofrecieron pagos en porcentaje de deuda o en cuotas. En ese orden de cosas la primera opción de pago para la municipalidad sería el 65% de la deuda, pagadero en una sola cuota para el mes de diciembre si es que el Concejo Municipal así lo aprobase y se moviera un poco más rápido, o el 80% de la deuda pagaderos en 8 cuotas a contar desde la aprobación del Concejo Municipal que en principio sería desde el mes de enero del 2022. Ahora cuál es el punto de tope en este caso, es las diferencias en los montos de liquidación; por un lado tenemos una liquidación del 31 de marzo y otra que es de ahora el 04 de noviembre, entonces hay una suma bastante sustantiva de dinero. Claro por ejemplo si un trabajador percibía 12 millones de pesos, actualmente con el reajuste está cercano a los 18, 18 y medio millones de pesos. Señalarle a un trabajador esa variación de dinero o darle al trabajador una suma de porcentaje y no del 100% podría eventualmente demorar una negociación efectiva con la municipalidad, pero por fin, después de un año hemos tenido por fin una respuesta de la municipalidad con una propuesta concreta que era lo que estábamos esperando de marzo.

Reconoció el abogado González que algunos trabajadores «es muy probable que terminen aceptando dicha situación, más que por un tema de justicia o de situación económica, es precisamente por la falta de dinero, los vacíos previsionales que dejó la empresa y las patologías que cada uno tiene. En ese sentido yo me hago responsable de esta opinión personal, es que me da la sensación que como todo buen negociante o como todo buen deudor, el deudor que en este caso es la municipalidad juega un poco con las necesidades de la gente, y ahí viene el ‘tira y afloja’. Ahora mi rol es tratar de explicarle a los trabajadores de mejor forma como son los procesos, no les puedo obligar a tomar una decisión determinada porque cada uno tendrá que ver su situación económica particular», dijo.

De todas manera señala que hay un gran número de trabajadores que se allana a conversar con la municipalidad, pero sólo en el tema de ajustar qué monto se va a utilizar, «si el de marzo (371 millones de pesos) o el de noviembre (401 millones), que sería el que corresponde», indicó Diego González, abogado de los trabajadores.

En cuanto a fecha en que los trabajadores tengan el dinero en su poder, indicó que debiese ser a partir de enero de 2022, «pensando en que la municipalidad va a mantener sus propuestas y que esto tiene que pasar por Concejo Municipal o sea por mucho que la alcaldesa, el grupo jurídico tenga la intención de pagar», señaló.