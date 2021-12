Conductor muere calcinado al interior de su vehículo tras choque frontal

Tragedia en ruta San Felipe-Los Andes:

De Viña del Mar era el conductor que ayer en la mañana lamentablemente falleció calcinado al interior de su vehículo luego de chocar de frente con otro en la autopista que une San Felipe con Los Andes.

En el lugar se constituyó personal de la SIAT a cargo del teniente Maximiliano Muñoz, quien señaló que en este accidente se vieron involucrados dos vehículos «los cuales impactan de forma frontal y uno de ellos se comienza a incendiar con el conductor al interior, el cual a posterior fallece. Una vez en el lugar nosotros como especialidad empezamos a realizar las diligencias tendientes a establecer la responsabilidad y como se genera este accidente, pudiendo establecer que el diseño vial de esta ruta, donde se genera el accidente, estaba en una curva. Esta curva claramente tenía doble línea continua, entonces no da lugar a que se realice ninguna maniobra de adelantamiento en ese tramo, lo cual aparentemente en primera instancia se habría realizado por uno de estos conductores es que se genera este accidente; chocando de forma frontal y para luego, producto de los daños, este vehículo incendiarse y la persona al estar atrapada en esta estructura, debido a la gran magnitud de los daños, es que no puede salir y termina quemándose junto con el vehículo, falleciendo en el lugar de los hechos», dijo.

– Hay dos vehículos, ¿cuál sería la dinámica o para dónde iba cada uno?, porque hay uno tipo SUV y el otro un automóvil.

– Mire, estas personas no son del sector; una es de Viña del Mar y el otro de Quilpué. Ambos iban a sus lugares de trabajo, el vehículo menor iba en dirección hacia Los Andes y el de mayor magnitud, el Station Wagon, hacia San Felipe.

– ¿Qué se sabe de la gravedad de las lesiones del otro conductor?

– Por cómo se genera este accidente, él presenta lesiones graves en sus extremidades inferiores, debido a la ‘suerte’ -no lo podemos llamar de otra forma-, solamente se fractura la parte inferior de los pies, quedando con lesiones graves producto de una fractura, pero fuera de riesgo vital, consciente y sin ninguna otra lesión que le genere este accidente,

– ¿Iban solamente los dos conductores?

– Sí, iban solos, sin ningún acompañante, y ambos haciendo uso de sus cinturones de seguridad.

– ¿Alguna conversación o qué habrá dicho, o es materia de investigación o no se puede comentar alguna respuesta de parte del conductor que sobrevivió?

– La verdad que este tipo de accidente, al ser tan rápido y que se generan de manera tan violenta, es que es difícil poder entablar una conversación con estos conductores, ya que como le digo es tan rápido y violento, pierden muchas veces la concentración, no pueden lograr recordar lo que pasó en ese momento como tal, pero sí se pudo empadronar una testigo, la cual declara algo que es congruente a lo que nosotros como peritos pudimos establecer de forma técnica en el sitio del suceso, lo cual obviamente aporta antecedentes preliminares y fundamentales en la investigación para luego con la fiscalía establecer quién tiene la responsabilidad.

– ¿Cuál sería la causa preliminar?, lo que se pueda comentar.

– En primera instancia y en forma preliminar, claramente hay alguien que no respeta la ley de tránsito y se baraja la hipótesis de que se efectúa una maniobra de adelantamiento en un lugar no habilitado, lo cual es la curva con doble línea continua, y es que al no tener el espacio ni el tiempo para volver a incorporarse a su vía, es que se genera este impacto de forma frontal, generándose todo lo que aconteció y que saben ustedes.

– ¿Se puede decir por ejemplo que el conductor que fallece podría haber sido él que cruza el eje central de la calzada o es el otro?

– Eso se mantiene en materia de investigación, en coordinación con la fiscalía, pero como le digo, se baraja esa dinámica preliminarmente ya que nosotros llevamos pocas horas investigando, la verdad que hoy es el inicio de un arduo trabajo investigativo.

– Teniente, aunque suene majadero, nunca están demás las recomendaciones.

– Sí, por supuesto, estas últimas semanas de accidentes a nivel de Aconcagua han sido bastantes fatales, han habido hartos fallecidos, lesionados graves y todo se puede evitar conduciendo a una velocidad razonable y prudente, la vía que le estipula a usted y manejando a la defensiva. O sea si usted no hubiera realizado esa maniobra probablemente no se hubiera generado este accidente, no hubiésemos estado lamentando el fallecimiento de una persona.

– ¿Fallece de inmediato completamente calcinado en el lugar?

– Eso lo vamos a establecer con el informe final del Servicio Médico Legal, si es que él fallece producto de las lesiones o se mantenía vivo y producto del calcinamiento es que fallece. Como le digo, en el informe de la doctora lo vamos a poder establecer por qué fallece finalmente.

Por antecedentes recabados por nuestro medio, la víctima tenía 28 años de edad, de iniciales J.M.C.F., quien conducía el vehículo marca Hyundai modelo Verna, patente PH TG-18, en tanto el otro vehículo corresponde a uno de marca Chevrolet, modelo Equinox, patente KK ZD-66 conducido por M.H.B., de 48 años, proveniente de la ciudad de Quilpué.