Contraloría desestima recurso de reposición por despido del Dr. Beals

Debe volver a sus funciones sí o sí:

Una nueva derrota sufrió la dirección del Servicio de Salud Aconcagua y del Hospital San Camilo con su recurso de reposición ante la Contraloría Regional para confirmar el despido del doctor Christian Beals Campos, puesto que fue desestimado.

Así lo confirmó el propio médico, señalando que efectivamente la Contraloría Regional emitió su dictamen. «Con esto cerramos el ciclo porque se desestima la reclamación del hospital de San Felipe y sólo cabe el reintegro a mis funciones», dice el profesional.

– ¿Cómo toma este dictamen?

– Un dictamen esperado. Me causa sí extrañeza la pertinencia y tozudez de la dirección del Servicio de Salud Aconcagua, en insistir en acciones legales invalidadas; la verdad que fue inválida al principio el argumento que usaron también para reclamar.

– Leímos el dictamen, la última resolución, y la Contraloría es clara en desestimar que en el caso en que ellos se afirmaron, era un cargo titular de alcalde, no una suplencia, como fue su situación.

– Por supuesto, si ese dictamen del año 2015 era porque el alcalde de Arica era médico, igual que yo, con un cargo de 28 horas en servicio de urgencia. Fue elegido alcalde por elección, entonces en ese caso él siguió manteniendo el cargo y recibió remuneraciones. En el caso mío, yo solicité permiso sin goce de remuneraciones y durante seis meses el hospital los acogió, pero el dictamen del director anterior desestimó en junio los seis meses hacia atrás esa solicitud y esa afirmación administrativa, y además el cargo mío era suplente por lo tanto no catalogaba como en la ley médica 15.676 especifica que los profesionales pueden ejercer cargos de elección popular y no pierden sus cargos, queda solamente en stand by para cuando termine el periodo.

– ¿Es lo que sucedió con usted en el fondo?

– Claro, eso un abogado calificado, cosa que no existe en el servicio, le habría dicho a la directora: «Oiga, mire, esta es la base legal, no insista». No, pero insistió.

– En la práctica ahora, según dijeron en su momento del hospital, que ellos iban a respetar todos los cursos, ahora se espera que usted regrese al hospital en el fondo.

-Claro, yo regreso a mi cargo de 28 horas, y tengo vacaciones de tres años acumuladas.

– Pero desde el hospital le han dicho algo, cuándo se reintegra o va a ser uso de vacaciones. ¿Cómo va a ser en la práctica?

– (Silencio absoluto)…

– ¿No lo han llamado, nada?

– Nada, desde el fallo el 10 de enero hasta ahora por parte del hospital. Yo me he acercado, pero no he recibido ninguna comunicación y eso te demuestra que ha habido una actitud hostil, de persecución, de hostigamiento y de empañar mi credibilidad y desprestigiarme; o sea, diciendo «a este gallo lo echamos», porque cuando a ti te echan, te echan por malo, no por bueno.

– ¿Cómo lo va a hacer? ¿Se va a presentar nuevamente en el servicio de urgencia?

– No, yo ya inicié los pasos, yo me presenté, soy una persona ubicable, así es que estoy esperando que me comuniquen cuando me reintegran para iniciar mis acciones como médico.

– ¿Echa mucho de menos trabajar en el servicio público, ahí en el servicio de urgencia?

– He trabajado toda mi vida en el servicio público, así es que por supuesto que echo de menos volver.

– ¿Algo más que agregar de esto doctor?

– Bueno, esto deja al descubierto esta maniobra de desprestigio, que tiene actores intelectuales, operativos que han sido sancionados, hay que recordar que el director y la jefa de transparencia del hospital tienen que pagar una parte importante de su sueldo por no entregarme mi hoja de vida que era fundamental para mi defensa; hay que considerar también que el hospital transparentó en su tiempo una investigación que me hicieron por ser concejal, y que debía horas, como tres millones y medio de pesos, cosa que era falso porque yo tenía por ley 8 hora que ejercer el cargo de concejal; entonces hay muchas situaciones que se fueron dando y que constituyen una especie de persecución laboral, y más que nada para empañar mi prestigio, y eso en el fondo me da las acciones legales para poder actuar en compensación en los tribunales.

AGOTARÁN INSTANCIAS

Cabe destacar que desde el Hospital San Camilo, tras ser consultados por este nuevo dictamen, se nos señaló que «el Hospital acata la normativa vigente y por lo tanto en el momento que se agoten las instancias judiciales y administrativas, el hospital instruirá hacer lo que indica la normativa vigente».