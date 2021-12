Piden mayor fiscalización al paso de buses y camiones en Michimalonco

Vecinos de Villa El Señorial por obras en la vía:

Los vecinos de Villa El Señorial entienden que para hacer torta hay que quebrar huevos, pero de todas maneras reclaman porque no les informaron como corresponde las obras a realizar en el lugar. Ya conocimos la situación de cinco comerciantes que se están viendo afectados, porque comenzaron obras frente a sus locales, algo que no estaba planificado en esta fecha.

UNA VOZ VECINAL

Erika Álvarez, presidenta de Villa El Señorial, dijo que ellos entienden que las obras son un adelanto para la ciudad; «el tema de la conectividad que sea mejor para todos y que estén buenas las calles y todo eso, pero también hay una parte donde sí hay que involucrar a los vecinos, que sí hay que sociabilizar todos los proyectos, porque acá hay vecinos que nos les informaron que se iba a hacer el corte, fue así como de un día para otro alcancé yo a avisarles. Ellos empezaron el macro no en lo micro, porque fueron afectados como cinco locales que están en Michimalonco, entre Hermanos Carrera y Julio Montero. Ellos prácticamente quedaron a brazos cruzados porque quedaron con toda la mercadería; ellos dicen que están súper complicados porque se aperaron para esta fecha para poder vender, porque quedan cerca de los vecinos, habían muchos vehículos que se estacionaban ahí y pasaban a comprar a todos esos locales. Ahora están súper complicados, hay familias que viven de eso entonces no se les informó, eso lo encuentro súper grave (…) Además los camiones, se supone que ellos debiesen haber puesto unos letreros acá en la rotonda de ‘No entrar camiones pesados ni buses’, pero bajaron por Michimalonco, subieron por Julio Montero e incluso ahí hay mala una señalética de Ejército con Julio Montero, donde dice que ‘Sigan derecho los buses y camiones’, siendo que hay un letrero una cuadra antes donde dice ‘No entrar buses ni camiones’, entonces acá también los que suben por Michimalonco por Villa El Carmen, les sale ahí la flecha de desvío que tomen Ejército, siendo que perfectamente pueden seguir derecho a Tocornal y ahí tomar, derechos, doblar qué sé yo, pero evitar entrar a la villa, es un barrio residencial, acá han habido muchos problemas, los vecinos están muy indignados porque han habido muchos cortes de cables y nadie ha respondido. Los vecinos han estado enrollando todos los cables y todavía hay muchos casi topando el suelo y eso. No hay nadie que se haga cargo, no hay inspectores municipales, no hay carabineros, que ellos tenían que vigilar todo esto», dice la presidenta.

– Pero la delegada biprovincial del Serviu, Patricia Boffa, dijo que esta semana iría un equipo de difusión desde Valparaíso para comentar con los vecinos, porque la idea era buscar alguna solución. ¿Entonces no ha llegado nadie?

– No, no. Yo no he tenido comunicación con nadie que haya venido de Valparaíso, sí supimos que iban a venir y todo, pero nunca se hizo el contacto con ellos, con los vecinos y con las mismas personas de allá; llegan las cartas sí a ellos, pero prácticamente a los vecinos no, no hubo una conversación con ellos. Porque era importante que antes que rompieran la calle, que hubieran conversado con los vecinos, porque ellos iban a ser afectados en sus negocios, eso es lo que más duele porque tienen sus bodegas completamente abastecidas, entonces están ahí de brazos cruzados, tienen cuentas que pagar, toda la mercadería tienen que pagarla, todo eso es súper complicado para ellos, difícil, lo están pasando muy mal ellos.

– Importante recordar a nuestros lectores que, según lo dicho por Michel Galindo, se iba a comenzar a trabajar por el lado sur y de la noche a la mañana empezaron por el norte y apareció una retroexcavadora.

– Exacto, apareció de la noche a la mañana, a las diez de la mañana prácticamente estaba poniendo recién los letreros de desvío, todo eso. Yo conversé con don Rudy y le pedí por favor que colocara los carteles de desvío que corresponda, pero no pasa nada con eso.

– ¿Qué pasó con la carta?

– No hemos tenido respuesta ninguna a la carta, entregamos en el Serviu a la señora Patricia y la otra por la Oficina de Partes de la Municipalidad y no hemos tenido respuesta. Me preocupa este tema porque esto está en la municipalidad, está avisado que ellos tiene que supervisar y fiscalizar. Carabineros, inspectores municipales son los que tienen que fiscalizar las obras, pero yo no he visto a nadie fiscalizando el tema de vehículos mayores que han entrado a la villa porque están haciendo tira el pavimento. Julio Montero no está preparada para recibir tanta carga de vehículos pesados, porque al final fue de asfalto no fue ni siquiera de cemento.