Convierte su horrorosa experiencia de cáncer de mama en ejemplar proyecto radial

Este martes nace Radio Ser Feliz para dar voz a quienes sufren:

Pese a tener que cumplir con las estrictas cuarentenas que nos fueron impuestas a raíz de la pandemia en 2020; apenas saliendo del estupor del violento estallido social y recibiendo la lapidaria noticia del cáncer que se le detectó en una de sus mamas, los reveses de su vida no han logrado que Matilde Morales Méndez pierda el coraje ni las ganas para enfrentar estos desafíos personales, más bien por el contrario, tomó todo el amargor de su dolor para levantarse con gallardía y sobreponerse con esperanza, determinación y una gran idea: Crear una radioemisora digital para desarrollar y transmitir programas participativos en los que otras personas afectadas por este tipo de enfermedades, puedan encontrar la opción de desahogarse y coordinar eventos a beneficio, entre otras cosas.

«TE OPERAMOS, O TE MUERES»

Su iniciativa se llama Radio Ser Feliz y será inaugurada este martes 19 de octubre en el marco del Día Internacional de lucha contra el Cáncer de Mama, no está vinculado al mundo político ni partidista, se trata más bien de una herramienta social para que expertos en temas de salud mental, médicos, consejeros y gente de buena vibra puedan junto a ella, abrir sus micrófonos y generar conversatorios sobre temas del cáncer y todo lo que esta enfermedad golpea a quien lo sufre y sus familiares. Es un proyecto para llorar, para hablar de nuestros temores, encontrar apoyo emocional, espiritual y acompañamiento en tan difíciles momentos.

«Por años he trabajado cuidando adultos mayores acá en Aconcagua, puntualmente en la comuna de Santa María, a una señora de esas de 95 años de edad (…) El cáncer se me descubre en marzo de 2020, o sea, justo cuando vino la pandemia llegó este cáncer, pensé que me iba a morir, me deprimí mucho, me dio por llorar, por aislarme, me pregunté mil veces ¿por qué a mí?, y sin apoyo me sentí muy sola. Estuve dos semanas muy mal y perdí mucho peso, pues pensé que me moría, luego el doctor me llamó por el tratamiento, una Eco mamaria que me había mandado, y me llama al hospital, me atendió el doctor Cristián Rossat, que es un excelente médico, me atiende y me dice ¿qué quieres que te diga?, y me dijo la firme, me dice ‘tienes cáncer y hay que operarte’, y yo le dije ¿y si no me opero?, ‘te mueres’», nos relata Matilde.

«DE ESTA SÉ QUE SÍ PUEDO SALIR»

– ¿Cómo tomaste esta ‘sentencia de muerte’?

– Ahí fue cuando yo salí del hospital hacia aquí, a mi casa y en la calle llorando, llegué aquí y me tiré a la cama y lloraba y lloraba y lloraba. Estuve dos semanas así y me empecé a encontrar muy fea. Y un día me miro al espejo, fea, y me dije ‘no, de esta sé que tengo que salir’. Algo muy difícil, la palabra cáncer para cualquier persona es muerte, así que sigo luchando con ayuda de Salud y muy buena, no tengo nada que decir y después me voy a tratamiento a Valparaíso, ahí sigo con mis tratamientos y con Licencia, después que me operaron en el Hospital San Camilo el 5 de abril de 2020. Me extrajeron el tumor y algunos ganglios.

– ¿Cómo se te ocurre la idea de crear una radio en digital?

– Lo de la radioemisora lo pensé cuando me operaron, y al otro día en el hospital me dije ‘yo quiero la radio, yo quiero crear una fundación, yo quiero ayudar’.

– ¿Qué pretende hacer con esta radio y si llegas a crear esta Fundación, cómo vas a llevar a las personas con cáncer tu mensaje, cuál será la línea de acción de esta radio?

– Ayudar a personas con cáncer de mama, pueden ser también otros tipos de cáncer, pero mi proyecto está enfocado en el cáncer, hacer eventos a beneficio, campañas, Bingos, y conversatorios con personas que saben de estos temas y con quienes estén sufriendo esta enfermedad.

– ¿De quiénes estás recibiendo apoyo con este proyecto?

– Me está ayudando don Juan González, María Gómez de la Cruz Roja, el exalcalde de Calle Larga Nelson Venegas, el exgobernador de San Felipe Eduardo León, Nelson Chávez y José Claudio Fernández. También se unió a este proyecto mi hija Carolina Zúñiga, algo que agradezco con todo mi corazón. Los interesados en contactarme para coordinar patrocinio o ideas para nuestra radio, me pueden llamar al +56959700100.

Roberto González Short