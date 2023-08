Declaran culpable a sujeto que abusó y violó a la hija de su esposa

Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe:

Un sujeto que en la actualidad tiene 48 años de edad, fue declarado culpable de abusos sexuales y violación contra la hija de su esposa.

Lo más increíble de esta historia, es que la víctima le contó lo ocurrido a su madre, quien profesa la religión evangélica, por lo que en vez de denunciar a la policía, la mamá acudió a sus pastores quienes le sugirieron que perdonara al agresor sexual de su hija. Fue la propia víctima, años después y apoyada por su pololo, quien realizó la denuncia.

La lectura del veredicto condenatorio se realizó este día viernes en el tercer piso del Tribunal Oral en lo Penal de San Felipe.

– Fiscal Alejandro Bustos Ibarra, hubo un veredicto condenatorio en un caso por abuso sexual en el Tribunal Oral en Lo penal de San Felipe.

– Así es, este juicio se inició el día 8 de agosto, culminando el día de hoy (viernes 11) con un veredicto condenatorio, y dice relación con una denuncia efectuada en diciembre del 2019 por una joven de 19 años de edad, la que tiene lugar en la Brigada de Delitos Sexuales de Arica. En ese contexto ella denuncia haber sido víctima de múltiples agresiones sexuales por parte de quien en ese momento estaba casado con su madre, un sujeto hoy en día condenado, el cual conoció a la niña en su primera infancia, cuando era pequeña, y él se involucra con la madre con quien además tiene dos hijos en común. La niña señala en sus declaraciones a la PDI, que ella puso en conocimiento a su madre de estas agresiones sexuales por parte de esta persona, y la madre, quien profesaba la religión evangélica, acudió a los pastores de la congregación quienes le sugirieron que se perdonara al agresor y no se realizó ninguna acción judicial en ese momento, no hubo ninguna denuncia por parte de la madre ni de otros familiares que tomaron conocimiento, en este caso una abuela también que supo lo ocurrido, dejando todo dentro de la esfera familiar. Las agresiones sexuales continuaron durante varios años, las primeras habrían tenido lugar en la ciudad de Los Andes, luego continuaron en la casa del padre del acusado que queda acá en la comuna de San Felipe, en una chatarrería; luego en un departamento de Villa Departamental y cuando la niña cumple 12 años se va a vivir a Arica, donde se detienen las agresiones por lo menos corporales. La niña continuó viviendo con ese grupo familiar hasta que a fines del año 2019, la joven colapsa y decide hacer la denuncia apoyada en ese momento por quien era su pololo y por la madre de este último.

El persecutor señaló que en este juicio oral declararon funcionarios de la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones de Arica, además la misma investigación implicó que personal de la Brigada de Investigación Criminal de acá de San Felipe realizara algunas diligencias, y también de la Brigada de Delitos Sexuales de Valparaíso «a fin de recabar antecedentes por parte de los distintos testigos que habían tomado conocimiento, y además la declaración del propio acusado, quien ante la policía de acá de San Felipe reconoció uno de los eventos abusivos, sin embargo durante el juicio oral el imputado no declaró y se incorporaron las distintas versiones a través de los funcionarios policiales y de Carabineros. Además la víctima hizo una denuncia ante personal de Carabineros allá en Arica, esta última con la intención de poder activar algún tipo de protección a favor de sus hermanos pequeños, ese fue su objetivo para hacer una segunda denuncia. Durante el juicio oral no declaró la víctima, nosotros conversamos con ella previamente, manifestó que por sugerencia de su psicóloga, porque ella no quería revivir los hechos, no se iba a presentar a prestar declaración, tampoco declaró ni su madre ni su abuela, abuelo y una tía que habían tomado conocimiento de los hechos, por lo tanto toda la información fue aportada al tribunal a través de declaración de los funcionarios policiales que consignaron esas declaraciones. El tribunal consideró que todas ellas eran consistentes armónicas entre sí y se obtuvo por lo tanto un veredicto condenatorio».

– Fiscal, de quién estamos hablando respecto al condenado, un hombre, ¿de qué edad?

– El condenado tiene al día de hoy 48 años.

– ¿La víctima al día de hoy tiene 19 años?

– No, no, ella tenía 19 años cuando hizo la denuncia. Ella hoy en día tiene 23 años.

– Fiscal, ¿fueron importantes los testimonios de los policías que el tribunal dio por acreditados los hechos?

– Exactamente, el tribunal escuchó las distintas versiones que dieron los funcionarios policiales. Esta joven prestó declaración varias veces; declaró primero al hacer la primera denuncia en la Brigada de Delitos Sexuales, luego ante la unidad de Carabineros de Chinchorro, después en virtud de una orden de investigar volvió a prestar declaración ante la PDI de Arica. Esas tres versiones fueron expuestas por los funcionarios policiales, consignando que las tres eran consistentes entre sí, coincidentes entre todos los puntos, y por otra parte no se vislumbró ningún tipo de pruebas que viniesen a desvirtuar la similitud de los relatos y por eso fue condenado.

– Lo otro, ¿por qué el juicio se desarrolla acá en San Felipe, es porque parten acá los abusos?

– A ver, el primer hecho habría ocurrido en Los Andes, sin embargo habrían tenido una mayor cantidad de verificaciones en San Felipe. La investigación se radica primero en la Fiscalía de Arica, es la fiscal que llevaba el caso en esa ciudad quien instruye las primeras diligencias, entre ellas la orden de investigar a la Brigada de Delitos Sexuales de allá, y una vez que se recabaron los antecedentes suficientes como para poder afirmar que los hechos habían ocurrido y existían medios de prueba para poder lograr la comisión del tribunal, es que se envía la carpeta por incompetencia a la fiscalía de acá de San Felipe, donde requerimos algunas otras diligencias a fin de recabar aquellos faltantes, entre otras cosas las fotos del sitio del suceso, así como intentar ubicar a otros testigos y obtenida esa información se formaliza investigación acá en San Felipe.

– Para cerrar, ¿los abusos sexuales así someramente, consistían en tocaciones, hubo violación, cómo fue esa parte?

– Sí hubo violación. Fueron agresiones sexuales múltiples consistentes en tocamientos en zonas erógenas, eso fue con carácter de reiterado. Además se le condena por un evento de abuso sexual calificado por introducción de objeto, en este caso referido a los dedos del agresor y además un delito de violación.

– ¿Todos esos hechos comprobados?

– Todos, el tribunal los dio por acreditados.

– ¿Qué pena está solicitando usted en representación de la fiscalía local de San Felipe?

– La fiscalía está pidiendo 17 años de cárcel.

Señalar que el condenado se presentó ante el Tribunal y una vez que recibió su veredicto quedó en prisión preventiva, a la espera de la lectura de sentencia que sería en unos cinco días más.

Como todavía no hay una sentencia ejecutoriada, se autoriza a los medios de comunicación a informar solamente las iníciales del condenado, en este caso son J.N.O.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...