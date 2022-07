Denuncia filtraciones y que Serviu ‘se lava las manos’ y no acata ley

Vecina del Condominio Peumayén:

Siguen los problemas para los vecinos del Condominio Peumayén. En este caso Layci Jofré Yanca está reclamando públicamente contra el Serviu San Felipe porque «se están lavando las manos», dice, al no tener una solución a un problema de filtración que está afectando a su casa, específicamente las paredes. Agua que viene desde el piso de arriba de su vecina donde tiene la cocina.

Layci cuenta que ha ido a muchas instituciones, entre ellas el Sernac de donde le contestaron. De todas maneras dice que hizo las consultas en varias partes, entre ellos Carlos Carrillos, «donde me acerqué para que me entregara los planos, ellos pucha, ningún problema, me entregaron todos los planos para saber dónde estaban las tuberías, todo. Fuimos al Serviu donde me dijeron que yo tenía que hacer una demanda civil en contra de mi vecino para poder arreglarlo, pero el Sernac nos dice que tenemos cinco años desde que nos entregan las viviendas, que tenemos un seguro de instalación, y yo estoy dentro de esos cinco años porque la casa la entregaron hace cuatro, entonces ellos dicen que yo solamente tengo que hacer una demanda civil contra mi vecino, siendo que se supone que tenemos seguro porque somos vivienda social. Pero ellos no nos quieren solucionar el problema», señala.

Dice que su pared para el lado del patio «está toda mojada a ambos costados y eso tampoco es para vivir bien, tranquilos, porque todos los días cae agua, ahora está todo mojado, secamos con secadora, ponemos estufa, pero al otro día amanece todo húmedo y nadie dice: ‘Oye, tienen ese seguro, vamos a hacer las gestiones, investigar, averiguar’. No, nada, el Serviu se lava las manos y no nos ayuda en nada, no tenemos ninguna solución, siendo que nosotros tenemos el seguro de los cinco años por ser vivienda social. Pucha, hemos ido a todos lados, fuimos a la municipalidad, porque se suponía que había como un mediador de vecinos, y nos informaron que ya no existía por un tema de costo de la municipalidad ya no está eso. Entonces nos mandaron al Departamento de Obras, donde nos dijeron que solamente teníamos que hacer una denuncia, demanda al Juzgado de Policial Local contra mi vecino para que Obras pudiera investigar. Pero eso cuánto tiempo se va a demorar. Yo llevo una semana así, antes de la lluvia empezó, pero hora se nos salió la pintura; yo había estucado la pared, el yeso ya se salió, en el techo también estaba estucado, también se salió en esos sectores donde está todo húmedo. Tengo una red de electricidad cerca donde está húmedo, entonces si sigue filtrando capaz que me tome la red eléctrica y me deje sin luz, entonces no sé qué más puedo hacer. O sea ya hice las consultas a Sernac, ya enviamos los papeles y todo, pero tampoco eso es algo que sea de aquí a una semana, sino que va a ser en dos meses que puedan venir».

– Reiterar que el agua se filtra del vecino de arriba, ese es el problema.

– De arriba, porque estas casas son dúplex, entonces son de tres pisos, pero son dos casas en una y donde estoy yo en mi habitación, arriba, ellos tienen la cocina. Entonces las filtraciones de donde se supone que cae el agua debe estar el calefón, porque subimos el fin de semana a hablar con ellos y ver qué era y todo, pero en su casa en sí no se ve ninguna filtración, entonces tiene que ser por dentro y los tubos están dentro de los ladrillos, como es ladrillo princesa los deben haber puesto entre medio. Para poder arreglarlo hay que entrar a picar. Si nosotros picamos o ellas pican o hacen tira para arreglar, el seguro no los va a cubrir cuando salga, no sé, de aquí a cuatro meses ya está listo, vamos a ir a arreglarlo. Si nosotros lo arreglamos, el seguro no nos va a cubrir.

– Porque hay una intervención ahí.

– Exacto, entonces quedamos a manos cruzadas.

– ¿Dónde le dicen a usted que tiene este tipo de seguro, en la misma constructora de Carlos Carrillo?

– Sí, Carlos Carrillo nos informó que había un seguro que se supone son de 120 días desde que entregan la casa ellos se tienen que hacer cargo, en este caso son cuatro años, entonces ellos no tienen nada que ver con ese seguro, el que tiene que hacerse responsable -porque somos viviendas sociales- es el Serviu.

– Porque ese seguro de cinco años es para enfrentar el problema que tiene usted de filtración.

– Exacto, por la ley 20.016 que está, o sea usted la busca y le va a salir en calidad de la vivienda… es la ley de calidad de la vivienda.

– ¿De ahí usted fue a Serviu y se entrevistó con la Delegada?

– Claro, justo nosotros ibamos a preguntar, ella sale y nosotros le hicimos todas las consultas y ella dijo: ‘No, una demanda civil, aquí no podemos solucionar nada’. Nos mandó a hablar con un caballero quien también dijo que la ley era la ley y que ellos no podían hacer nada, entonces igual tuve una discusión ahí con el caballero porque le dije ya, es ley, somos viviendas sociales, en cierta forma tampoco se puede arrendar y aquí hay muchas viviendas que se arriendan, si usted me está hablando de ley, también tenemos que partir por lo básico.

– ¿Usted llamó al Serviu Valparaíso?

– Al Serviu Valparaíso hablé ayer (martes), es que nos movimos mucho, fuimos a la Gobernación a preguntar a un abogado para que nos informara, nos diera consejo y todos dicen que aquí en San Felipe tienen que solucionarlo, porque el Serviu es el encargado en cierta forma, en Valparaíso no pueden hacer mucho porque no saben de este proyecto, porque como ya pasó el tiempo entonces quedamos a brazos cruzados. Pero si yo me sigo inundando en la pieza, si sigo con esta filtración, la estructura se va a echar a perder, porque hay ladrillos y los ladrillos con el agua también se van haciendo tira, entonces ahí qué voy a hacer.

– Emplacemos a las autoridades.

– Claro, pucha que ellos en realidad no manden la pelota para un lado a otro y se hagan responsable de lo que está ocurriendo. No soy la única porque yo subí esto a Facebook, tengo unas vecinas que están y una vecina que vive en una casa, minusválido, tiene el mismo problema, pero mi vecina trata de arreglarlo, de cerrar las llaves, de que no me caiga, me entiende. No soy la única que está con este problema, y ¿por qué no hacen nada?, porque todos se lavan las manos. Si son viviendas sociales, yo no necesito que me venga a pintar, sino que arreglar las cañerías porque yo no puedo hacer eso si tengo un seguro.