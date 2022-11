Denuncian a pareja de venezolanos por intentar robarle la moto al ‘Luli’

Persona que pide dinero en calle Coimas, frente al Servicio de Salud, llama a la comunidad a tener cuidado con la pareja de delincuentes, quienes se esconden bajo una cuidada apariencia y presentación personal.-

Raúl Figueroa, ampliamente conocido como ‘Luli’, quien pide cooperación en el centro de la ciudad, específicamente en calle Coimas frente al Servicio de Salud Aconcagua, está denunciando públicamente que una pareja de ciudadanos venezolanos intentó robarle su moto este día viernes, a eso de las 19:30 horas, cuando se dirigió hasta la estación de combustibles ubicada frente al cuartel de la PDI en calle Freire.

En conversación con nuestro medio relató el incidente que le sucedió.

«El viernes vine a la Copec, frente a Investigaciones, a echar aire. Estoy dando la vuelta, había una pareja de venezolanos, una niña y un joven, bien ‘encachaos’, y estoy dando la vuelta y me menearon la maleta de la moto y me botaron. Ahí pedí ayuda, para que me ayudaran ellos mismos, y me la afirmaron para echar aire. Me decía ‘siéntese ahí, tatita, yo le ayudo’. No si yo me la puedo, yo me la puedo, y la niña me agarraba las manos, me registraba el cuello por si tenía algo, y aparece el acompañante de ella, un joven no mal aspecto, con lentes ópticos, rubio, me dijo: ‘Ya, ‘hácela’ corta pa´ que no la hagamos muy larga’. Me quería sacar el casco y las llaves de la moto mía y me fracturaron el tobillo. Así es que para que tengan cuidado, anda una pareja de venezolanos cerca y acá justo vio el ‘Turco’ Manzur, él pegó el grito, ‘¡qué pasó!’, y ese caballero no mata ni una mosca, y de ahí para que tengan cuidado porque si no me hubieran robado la moto y es lo único que tengo para trasladarme».

– Preocupante lo que te pasó.

– Obvio, de todas maneras, si eran las siete y media de la tarde. Imagínese en qué lugar vamos a llegar ahora. Ahora no se puede ni echar aire ya que están ‘cogoteando’, y es pura gente de afuera. Yo no soy discriminador de nadie, pero vienen a hacer puras maldades para acá. ¿Ahora qué?, a penas son las cinco y media de la tarde, me voy mejor para no estar aquí. Y ahora qué, le ‘hacís’ algo, el culpable soy tú y ellos se lavan las manos, y más encima le ayudan en todo.

Cuenta que después del intento de robo la pareja arrancó por calle Freire hacia el poniente. «Es una niña muy guapa con un joven de no mal aspecto, andan los dos haciéndola, así es que para que tenga cuidado la gente», concluye.

Reiteramos a nuestros lectores que Raúl Figueroa, conocido como ‘Luli’, pide cooperación económica voluntaria en calle Coimas, frente al pasaje Juana Ross en San Felipe, y tiene a su lado la moto en que se moviliza hacia su casa ubicada en La Troya.