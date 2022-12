Denuncian a peligroso sujeto por agredir a vecinos y acumular desperdicios

Drama en Población El Esfuerzo:

Desesperados y molestos con las autoridades locales, específicamente municipales y de la Autoridad Sanitaria, se encuentran vecinos de Población El Esfuerzo que denuncian que, al costado de la cancha, hay un sujeto conocido como ‘El Joto’ que tiene atemorizados a los vecinos, especialmente a los adultos mayores, por su agresividad. Incluso han aparecido algunos videos donde agrede a una persona que, según los vecinos del lugar, viene a dejar el pan a un local comercial.

Una vecina, que por seguridad nos pide resguardar su identidad, nos cuenta que están sufriendo «desde hace tiempo, yo creo que más de tres años, convivir con una persona que tiene la Población El Esfuerzo hecho un chiquero, literalmente. Porque empezaron a llegar ratones a las casas, él hace sus necesidades ahí, defeca, tiene una choza por decirlo así, donde él vive. La gente inescrupulosa también le va a dejar basura, lo cual ha afectado mucho la convivencia de los vecinos. Ahí hay gente adulta en la Población El Esfuerzo, todavía quedan ‘viejitos’, y la verdad que están atemorizados porque siempre hace fogatas en la madrugada. Tenemos fotos que los vecinos sacan, hay muchos que están súper descontentos con respecto a esto», dice.

ENTREVISTA CON ALCADESA CASTILLO

Cuenta esta vecina que hace un tiempo fueron a una entrevista con «la señora Carmen Castillo, cuando asumió, porque esto viene antes obviamente que asumiera ella, pero la primera semana fuimos a una reunión con doña Carmen Castillo. Yo diciéndole, como ella es doctora, que podría darse cuenta el foco de infección que generaba tener esa persona ahí, lo cual estaba el administrativo, la persona que es su mano derecha, y dijeron que iban a hacer algo. Mandamos la carta a la Seremía de la Salud como queja, pero hasta hoy día nada ha pasado, no tenemos una respuesta clara. Han ido sacando un poco de basural, pero eso no es lo que queremos nosotros. Nosotros queremos que saquen completamente a esa persona de ahí. El dato que tengo es que él tiene algún problema psicológico, lo que hace imposible que los vecinos salgan a reclamar esto con él o le puedan sacar los vecinos el basural que tiene, porque obviamente los va a agredir», señala la vecina.

TIENEN VIDEOS

«Tenemos videos donde lo han grabado agrediendo al personal, el panadero que va diariamente a dejar el pan ahí a uno de los negocios. El domingo sin ir a más lejos, apuñalaron a una persona en ese mismo lugar. La verdad que hay un nido de drogadictos ahí que está afectando a la población. Porque lamentablemente esto está en Benigno Caldera, todas las micros, los colectivos pasan por ahí, todo el mundo ve esto, pero nadie hace nada», dice.

– ¿Y llevan harto tiempo?

– Mucho tiempo, yo estoy hablando antes de la pandemia, imagínate que estamos preocupados por una pandemia donde andábamos todos con bozales. Los vecinos de ahí han tenido que lidiar con la pandemia y con esto, nosotros tuvimos que desratizar la casa porque estaba llena de ratas, porque obviamente el basural trae ratones, entonces estamos molestos porque las autoridades no han hecho nada, han sacado a uno, han sacado a otro, sacaron al haitiano que era loquito, que les pegaba a las personas, sacaron las cocinerías que estaban ahí en la calle Diego de Almagro, y no sacan a esta persona. Yo no tengo nada contra él porque está enfermo, pero sí estoy en contra de lo que se permite que se haga ahí, ven que hay un basural. Yo no sé si San Felipe es de Maipú para arriba, como se dice en Santiago, o San Felipe es toda la comuna, eso le quisiera preguntar a la alcaldesa, a doña Carmen Castillo: ¿Es de Maipú para arriba San Felipe? Nosotros, los vecinos que convivimos ahí, ¿tenemos que seguir soportando esto?, ¿tenemos que seguir aguantando hasta que se provoque un incendio? Ahí todavía hay casas que son de madera, se provoca un incendio en una casa y eso se va a quemar entero. ¿Hasta cuándo vamos a esperar?

– Bueno, reiteremos el llamado a las autoridades, que se preocupen y efectivamente tomen cartas en el asunto.

– Mire, yo reitero el llamado porque lo hecho presencial, estamos realmente afectados, preocupados, en realidad toda la población está preocupada, pero como te digo, nadie quiere hacer nada porque detrás de él hay familias y se respeta eso, pero no podemos respetar que las autoridades como la señora Carmen Castillo, se haya reunido para ver este tema y no haya hecho nada.

CONCEJALES TAMPOCO

Agrega la vecina que también se ha reunido con algunos concejales, pero sin conseguir respuestas. «He hablado con el señor Lillo (concejal), él vive en la población para abajo, él debe entender lo que es vivir con ese muchacho. Hablé con Basilio (concejal) el tema. El ‘Caco’ Covarrubias también lo sabe. Cómo nadie va a poder hacer algo, no entiendo qué pasa, que no se hace nada con ese basural. Nosotros estamos molestos. Cómo va a querer la señora Carmen Castillo que nos vamos a parar frente a la municipalidad a una protesta para que pueda intervenir. Yo veo que hay fotos para allá, para acá, yo siempre se las comento en San Felipe, ‘que bueno’, ¿y la Población El Esfuerzo?, ¿no existe? Y en esta hora yo quiero ser la voz de la población El Esfuerzo para que ¡basta!, no puede seguir esto, no lo voy a tolerar más tampoco, porque nosotros vivimos años cuando se fundó la población que estamos viviendo ahí, ¿cómo es posible que a un muchacho no lo puedan sacar las entidades correspondientes? ¿Cómo la Seremi de Salud no hizo nada? Yo no estaba, pero creo que fueron un día, ¿pero qué le hacen?, le limpian la mugre, pero lo dejan ahí-