Denuncian a Vizcachitas Holding por incumplimiento de resolución ambiental

Vecinos en Movimiento por el Valle de Putaendo:

Vecinos en Movimiento por el Valle de Putaendo interpusieron una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente, en contra el proyecto minero Vizcachitas Holding, por incumplimientos a la Resolución de Calificación Ambiental que fueron detectados durante la realización de la Cabalgata Conmemorativa del Cruce del Ejército Libertador.

Fue el concejal Francisco Casas, en conversación con nuestro medio, quien entregó detalles de la denuncia.

– ¿Cuál es el contexto de esta denuncia contra la minera Vizcachitas Holding ante la Superintendencia del Medio Ambiente, concejal?

– Bueno, el contexto está dentro de lo que ocurrió a fines de enero y principio de febrero, cuando tuve la oportunidad de participar en la cabalgata conmemorativa de la ruta del Ejército. Esta ruta pasa por el sector de Las Tejas que es donde se está emplazando el proyecto minero y la minera Vizcachitas tiene aprobado una resolución de calificación ambiental que necesita estar haciendo esta campaña de sondajes desde el mes de octubre en adelante está llevando esta campaña, no sin antes tener una cantidad de observaciones que no han sido solucionadas o respondidas como corresponde. Hasta el momento y cuando estamos en el sector y vamos pasando, vemos también un montón de irregularidades que se levantan a través de esta denuncia. Principalmente el compromiso a respetar la ruta del ejército y la cabalgata conmemorativa, nos encontramos con camiones, camionetas, camiones aljibes pasando a grandes velocidades. También tenemos mal manejo de piscina de aguas industriales con materiales químico, mal manejo, no hay un protocolo. Tenemos caminos que pasan sobre el río Rocín, nuestro principal afluente del embalse Chacrillas, caminos que no han sido informados por la empresa minera. Así vamos viendo como este tipo de empresas cree que está en tierra de nadie y avanzan con una rapidez, sobre todo bajo el contexto que se viene un nuevo gobierno y que está avanzando el proceso constituyente, entonces la empresa claramente está avanzando, avanzando, avanzando sin ninguna fiscalización encima, la SMA vino hace un tiempo a hacer una fiscalización de la cual aún no tenemos el acta de fiscalización, entonces claramente los procesos administrativos son lentos, burocráticos, son a largo plazo y estos proyectos avanzan a pasos agigantados en una comuna y en un río que está declarado como escasez hídrica hace muchos años, una cuenca que está agotada, una comuna que ha sufrido la sequía durante la última década de manera impresionante. Entonces no podemos desconocer la importancia que tiene el poder proteger esa cuenca, lamentablemente estamos hablando de un proyecto que ellos mismos al momento de vender el proyecto a sus inversionistas en el extranjero, hablan de un yacimiento de cobre de gran envergadura que está cerca de la superficie, y eso les va a permitir trabajar con un proyecto a cielo abierto, ellos venden este proyecto como una de las mineras a cielo abierto más grande de Sudamérica y eso va a poner en peligro el río Rocín que pasaría por el medio, o sea gran parte de esa zona, sector Las Tejas, está en riesgo y puede desaparecer, y al igual que el 2016-17 cuando se hicieron las denuncias ambientales respecto a la contaminación de embalse, debido a la campaña de sondaje que se estaba haciendo en ese momento, ahora vamos hacia el mismo camino. Tenemos el peligro que en este momento en una etapa de prefactibilidad, ni siquiera el proyecto definitivo, se desarrolle un daño ambiental irreversible para nuestra cuenca.

Según el edil, la idea de la denuncia es «poner en evidencia los incumplimientos bajo la resolución de calificación ambiental».

– ¿Cómo cuáles?

– Como decía, ellos están comprometidos bajo la RCA a ser parte de la ruta del ejército y ayudar en todo lo que esto convenga para que se desarrolle de buena manera, lo cual no ocurrió; tenemos caminos sobre el río rocín que no están informados y tienen nuevos caminos que están utilizando y pasando maquinaria de alto tonelaje arriba de nuestro río. Tenemos oficinas que ellos utilizan sin tener permiso de obras municipales y tenemos también incumplimiento con el proceso de reforestación que nunca fue solucionado. Se hizo denuncias anteriores donde se demostró que la reforestación que estaban llevando a cabo eran puros árboles muertos y la contaminación de plásticos y ahora están actualmente trabajando y la SMA no reconoce el incumplimiento a estas faltas, así es que de a poco vamos levantando más denuncias, son varios los vecinos que se sumaron a hacer este tipo de reclamo y seguimos con esta lucha, no hay que bajar los brazos, hay que demostrar que Putaendo merece otra forma de desarrollo que un proyecto extractivista en medio del río.

– ¿Cómo continúa todo esto?

– Este es un proceso largo porque los procesos administrativos a través de la SMA son lentos, pero también van en paralelo a varios recursos de reclamación a la RCA, recursos de invalidación a la RCA, la municipalidad también tiene sus propias denuncias y reclamaciones, la Junta de Vigilancia también tiene sus propias denuncias y otras agrupaciones medioambientales también. Todos en paralelo estamos levantando denuncias en distintas áreas, tribunales ambientales, en Fiscalía, y estamos empujando de todos los lados a que estas denuncias avancen, sabemos que es lento, pero es lo que se necesita para poder ir trabando el avance de este proyecto.

LO QUE DIJO LA MINERA

En relación a declaraciones publicadas en sitios de Facebook relacionadas con la cabalgata de los Andes, queremos precisar que:

El apoyo a la cabalgata de los Andes es un compromiso voluntario tomado por la Compañía Minera Vizcachitas Holding, y consiste en hacer las coordinaciones correspondientes, en un proceso donde participan otros propietarios de terrenos en la zona donde ocurre esa conmemoración.

En el caso de CMVH, dichas coordinaciones se realizaron con los arrieros con fecha xxxx , existiendo evidencia de las reuniones, las que serán entregadas a la autoridad ambiental, una vez que seamos notificados.

CMVH mantiene su política de cumplimiento estricto de los compromisos que tomó tanto en la resolución de calificación ambiental, como en las participaciones ciudadanas y continuará informando de manera transparente a las autoridades competentes el cumplimiento de los compromisos voluntarios tomados con la comunidad.