Denuncian agresión y amenazas de muerte a profesora por parte de estudiantes

Escuela José de San Martín:

Episodio se suma a casos de bullying y amenazas de agresión física entre estudiantes.-

En la edición de ayer de Diario El Trabajo, le comentábamos la denuncia de una madre, apoderada de la escuela José de San Martín (E-62) de San Felipe, luego que durante la jornada anterior apareciera un rayado en una de los murallas del establecimiento, en donde se amenazaba a estudiantes de un séptimo básico que serían víctimas de agresiones físicas.

El hecho motivó reuniones de parte de la DAEM y el municipio propiamente tal, con apoderados y la dirección del colegio para tomar cartas en el asunto y evaluar la grave situación que se vive al interior y al parecer también al exterior de los muros del colegio ubicado en calle Freire.

Una vez conocidos estos episodios, además salió a luz pública la agresión física que sufrió una profesora del colegio, específicamente un golpe, lo que provocó que hoy la docente se encuentre con apoyo psicológico de parte de la Mutual de Seguridad.

En este sentido, un familiar de la profesora, quien accedió a dar su testimonio resguardando su identidad por temas de seguridad, señaló que «después de lo sucedido, que no fue una sola vez, ha sido un par de veces de forma reiterada, esto llegó a manos de profesionales donde ha sido atendida, por ese lado bien porque no ha sido abandonada, pero esto no termina porque ella haya sido tratada, simplemente si los hechos se siguen dando la enfermedad no se acaba. Ella ha puesto mucho de parte suya para enfrentar esta situación, pero no es algo que se va a superar de un día para otro».

Agresión física que no quedó sólo en eso, y es que según relata el familiar, incluso recibió amenazas de muerte de parte de algunos estudiantes. «Los conductos regulares de un establecimiento tienen que estar informados de todo esto, tienen que tomarse medidas severas, ella ha sido amenazada de muerte por parte de los estudiantes, si lo expreso no son actos de rebote o inventos, son hechos que se suscitaron, son reales», indicó.

«Las medidas, la convivencia escolar no es suficiente para frenar estas problemáticas que se están generando. Esto no es primera vez que sufre este tipo de actos en el colegio, esto es extremo, no es dramatizarlo, son hechos reales, de agresión y amenazas. Sabemos que cuando se es víctima de estos actos cuesta superarlo día a día, cuando un alumno es víctima de bullying no quiere venir al colegio, a un profesor le pasa lo mismo por la carga que tiene en su mochila», agregó.

Por su parte la directora del DAEM de San Felipe, Natalia Leiva, precisó que «nosotros estamos articulando los planes, gestando un trabajo para el desarrollo socioemocional de nuestros estudiantes, con la directora del establecimiento, con las duplas psicosociales, y también con la compañía de la dirección bi-provincial de educación. Se van a establecer algunos lineamientos que vamos a trabajar y que la comunidad educativa va a tomar».

En este ámbito, Leiva agregó que «ya se abordaron algunas situaciones, esta es una actividad (amenazas entre estudiantes) que se realizó la semana pasada, una discusión entre menores de edad que se trabajó ya, y ahora estamos realizando un plan más articulado y adoptar medidas como trabajos con los cursos, reuniones con los apoderados, trabajo en instancia de reflexión con los docentes para así llegar a una mejora sustancial en la convivencia al interior del colegio.

«La responsabilidad es de todos, la convivencia escolar se vive día a día, y por ende tenemos que responsabilizarnos nosotros como DAEM, pero también a las familias, la convivencia se construye, también se aprende, hoy tenemos conflictos que muchos de los estudiantes no saben cómo enfrentarlo, y eso estamos ahora, enfrentar de mejor forma con los conflictos internos», añadió la directora del DAEM.

Respecto de la agresión física y amenazas que ha sufrido la profesora del colegio, Natalia Leiva señaló que «existen algunos antecedentes que se están trabajando, se tomaron algunas medidas a través de la mutual de seguridad, así como también del establecimiento. Son situaciones que ocurrieron de agresiones, de un golpe a una funcionaria, esto fue hace tres semanas».