Denuncian feroz ataque con piedras a hinchas del Club Almendral Alto

Tras partido Súper 35 con Club ‘Húsares’ de Calle Larga:

Una hincha del Club Almendral Alto, cuya identidad nos reservamos por seguridad, en conversación exclusiva con nuestro medio denunció que el bus donde se movilizaban fue atacado con piedras y adoquines por hinchas del Club ‘Husares’ de Calle Larga, resultando varias personas heridas leves y daños al minibús en que se trasladaba a los jugadores.

El ataque se produjo en la misma comuna de Calle Larga, tras disputar un partido de fútbol este jueves a las 21 horas, en la categoría Súper 35 del Regional de Clubes.

Según indica esta persona, concurrieron al partido de vuelta entre ambos clubes en la cancha del Club Deportivo ‘Húsares’ de Calle Larga. «Una vez que terminó el partido, nosotros ya habíamos perdido, nuestra barra y toda la gente ya se había ido tranquila. Estábamos en la calle cuando las últimas personas de nuestro club que quedaban adentro, empezaron a ser agredidas con piedras y botellas, siendo que no se podía vender alcohol; tampoco había otras vías evacuación, tuvimos que pasar por donde estaba la barra local para poder salir. Momento en que la barra de nosotros, que estaba afuera, se devolvió a ver qué pasaba, también fue agredida. Minutos más tardes decidimos subirnos al bus porque nos asustamos ya que eran objetos más contundentes los que estaban tirando desde adentro hacia la calle», señala.

«Nosotros nos fuimos a subir al bus pensando que íbamos a estar resguardas, yo andaba con mis hijas de 12 y 15 años, más gente acompañando, adultos mayores, otros niños, cuando veo que las pocas personas que quedaban de nuestro club más la micro de los jugadores que era un minibús de la municipalidad, vienen corriendo desesperados a subirse al bus. Cuando estábamos arriba, el chofer lo tenía andando esperando que la demás gente corriera y se pudiera subir, hinchas de ese club (Húsares) venían persiguiéndolos y sacaron adoquines de la plaza para ir a tirarlos al bus. Rompieron vidrios, no les importó que había gente, mujeres, niños; a mí me pegó uno en el brazo, que gracias a Dios no me pegó en la cabeza; a mi suegra, que es discapacitada, también le pegó en el brazo; a otros jóvenes en los oídos, en la cabeza, entonces fue una situación muy caótica. Nos persiguieron por el callejón Basaure una vez que el bus venía andando, tirando piedras, andaban con ondas absolutamente preparados para lo que fuera, menos mal que nosotros perdimos el partido, si lo ganamos no sé qué hubiese pasado».

LLAMAN A CARABINEROS

«Yo anteriormente había llamado a Carabineros, no llegaron; ellos estaban en la esquina de la Plaza de Calle Larga, viendo lo que estaba pasando, no llegaron», indica, agregando que por fortuna la gente que fue en su automóvil particular ya se había retirado.

– ¿Eran hinchas del Club Húsares de Calle Larga?

– Sí, era solamente el Club Húsares de Calle Larga.

– Del jueves hasta hoy (domingo), ¿lograron averiguar qué habría originado toda esta agresión?

– Mire, cuando las últimas personas de nuestro club venían saliendo, una persona de ellos las empezó a increpar, creo que estaba borracho, se supone que en la cancha no se podía vender alcohol. Entonces el presidente de nuestro club les dice que dejen de molestar porque la gente que estaba afuera de nuestra barra observaba lo que pasaba. Le dice al mismo presidente del club ‘Husares’ que controle a su gente para que no quede la embarrada… Fue peor porque ellos pensaron que lo estaba insultando y de ahí empezaron, desde la galería de ellos, a tirar piedras, y venían corriendo hacia afuera; él se puso en el portón, para que no salieran, logró contener lo que más pudo y después tuvieron que también salir arrancando, si al final venían todos arrancando.

– ¿Hicieron alguna denuncia después?

– Sí, nosotros constatamos lesiones el mismo día jueves, ya se hizo la denuncia.

– ¿En Carabineros, de ahí mismo de Calle Larga?

– No, si los Carabineros de Calle Larga después tuvieron que arrancar porque a ellos también le apedrearon el furgón, y nosotros nos tuvimos que venir si no podíamos parar porque ellos nos venían persiguiendo, no sé hasta dónde nos persiguieron por el callejón Basaure, si veníamos tan asustados; mi hija venía con un llanterío tremendo porque nosotros jamás, jamás habíamos vivido algo así, llevamos años acompañando a mi esposo, que es jugador de fútbol, a las canchas, nunca habíamos vivido eso. Yo menos mal que no fui en mi auto particular, preferí ir en la micro por mejor porque ya anteriormente sabíamos que ese club había reventado unos autos de otras personas ahí de Calle Larga… sabíamos que habían antecedentes, entonces preferimos resguardarnos que yo no fuera sola e ir en la micro, así al final fue peor, el minibús de la municipalidad donde iban solamente jugadores también fue apedreado, le quebraron el parabrisas.

– ¿En Carabineros de qué comuna hicieron la denuncia?

– Carabineros de Santa María nos tomó la denuncia, fuimos al hospital a constatar lesiones las personas heridas y ahora estamos esperando cuél es el proceso que se sigue, las querellas y todo lo que venga por parte del club deportivo, ellos tienen que esperar la resolución que se tome en ARFA Quinta Región. Esa es otra parte.

– ¿Tienen esperanzas que sancionen al club o no?

– Ojalá, yo tengo esperanza que sancionen porque ese tipo de gente no puede estar en el fútbol amateur, nosotros vamos siempre en familia completa y muchos niños. Esto fue en la noche, entonces gracias a Dios no andaban más niños chicos. Entonces van matando el futbol, el deporte, por esa gente que lo único que hace es ir a delinquir, porque yo no voy a la cancha con una onda, pensando en que le puedo hacer algo a la otra persona; tampoco persigo a la gente, imagínese, sacaron los adoquines de la plaza, o sea le podría haber llegado a una persona en la cabeza y las consecuencias hubiesen sido mucho peores.

– Sobre las personas lesionadas, ¿alguna grave?

– No, la mayoría leves. En el caso mío la piedra la amortiguó el pilar de la micro y saltó en mi brazo, otros que tienen cortes.

– Pero hay daños materiales

– Claro, en la micro que es de faena, le quebraron todos los vidrios, el parabrisas en la puerta y el minibús de la municipalidad que es escolar, facilitado para llevar jugadores, y también le quebraron el parabrisas trasero.

– ¿A qué hora fue esto?

– El partido a las 9 de la noche y esto fue a las 11:15 más o menos partieron los problemas.

«ELLOS EMPEZARON»

Por su parte, desde el Club ‘Húsares’ de Calle Larga, si bien no rechazaron las acusaciones, señalaron tajantemente que fueron los hinchas de Almendral Alto quienes iniciaron los incidentes a la salida de la cancha, cuando comenzaron a arrojar piedras al interior del recinto, frustrados por la derrota que acababan de sufrir.

Así lo manifestó el presidente del club Húsares de Calle Larga, Alexis Orosco, quien sostuvo que «nosotros ganamos, ¿cree que nos convenía iniciar problemas?», responsabilizando nuevamente de lo sucedido a los hinchas de Almendral Alto.

Asimismo el dirigente reconoció que tras las provocaciones de los hinchas visitantes, la gente de Calle Larga respondió a la agresión, produciéndose los lamentables incidentes.

Por otra parte, el dirigente sostuvo que en el interior del recinto también sufrieron algunos daños por algunos desmanes causados por la visita, donde habrían ‘reventando’ una bodega desde la cual se habrían llevado algunas herramientas.

Finalmente, Alexis Orosco nos envió un video para desmentir las acusaciones de la hincha de Almendral Alto, señalando «que se quieren victimizar, cuando fueron ellos los que iniciaron los problemas».

