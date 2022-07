Denuncian graves problemas con obra en Cementerio de Llay Llay

Muro de contención podría colapsar por drenes clandestinos:

Empresa constructora, a cargo de la obra, es quien realiza la denuncia, asegurando que el municipio no atiende las advertencias que han realizado.-

Una grave denuncia ciudadana es la que se está haciendo tanto a través de Diario El Trabajo como por oficio presentado ante la Seremi de Salud Valparaíso en la oficina de San Felipe. El denunciante es uno de los encargados de la empresa que construye un muro de cemento en el cementerio de Llay Llay, y en este caso según su denuncia, las obras están comprometidas a la misma vez que la salud pública de los vecinos y de los visitantes al camposanto.

Nuestro medio habló con Héctor Guerra Herrera de la empresa constructora. Él manifiesta que fueron contratados por la Municipalidad de Llay Llay para levantar el muro en cuestión para dar más seguridad al lugar, descubriendo al inicio de las perforaciones que hay varios drenajes ‘clandestinos’ en el subsuelo del cementerio, mismos que filtran las aguas negras de los sanitarios y baños del cementerio.

PELIGRO INMINENTE

Según explica Héctor, ellos ya avisaron a la Dirección de Obras Municipales de Llay Llay para que el Municipio repare esos drenes y evitar así un inminente colapso del muro en construcción y de otros sectores del camposanto, pero que de igual manera el Municipio no ha reparado esas filtraciones y más bien les ha obligado a continuar con el muro. Cabe señalar que también el denunciante indica fuertes y malos olores que emanan de las filtraciones, indisponiendo al personal de la constructora.

«Hace más de dos meses que nuestra empresa está ejecutando unos contratos de muros de contención, en la cual nos encontramos con dos drenes clandestinos que están filtrando las aguas hacia la tierra. Uno de los drenes tiene espesor de flor de tierra hacia abajo, 27 centímetros, o sea, es cosa que un niño puede jugar con tierra y si la filtración sale hacia arriba, puede contaminar a un niño de bacterias. El segundo problema es el tema de los muros, hay un dren que tiene aproximadamente 4 metros de profundidad por 6 de ancho, la cual el muro de contención pasa por arriba, ellos siguen utilizando ese dren, se obligó a nuestra empresa a ejecutarlo por la DOM de Llay Llay», comentó Guerra.

– ¿Cuál es la situación actual entonces de este problema?

– A pesar que hicimos el muro, éste sigue botando residuos, eso quiere decir que en algún momento el muro puede colapsar y desprenderse o quebrarse, por eso se está haciendo el tema de esta denuncia.

– ¿Qué conversaciones han sostenido ustedes con la DOM o la Seremi de Salud?

– A pesar de que se ha tratado de conversar con la DOM para que ellos se hagan presente, hay notas en el Libro de Obra que yo, como jefe de obras, puedo dar fe que se le ha dicho a la DOM presente en el tema de los drenes y la directora de Obras llega apurando ‘que tenemos que hacer los drenes’, siendo que los drenes no pasan por el contrato legal que tiene la empresa con el Municipio de Llay Llay. También se les ha informado que en algún momento los drenajes van a colapsar, va a ser a los días de lluvias que vienen.

– ¿Hay malos olores en ese sector entonces?

– Es un olor que no se soporta, porque los baños a pesar que están cerrados, el personal de la Municipalidad sigue y sigue ocupando las instalaciones, por eso es más que nada el denuncio y que se pueda tomar cartas en el asunto, porque vino el alcalde Edgardo González, pero al final él solamente no dio soluciones, ya no ha querido atender a la empresa, no ha querido atender los requerimientos de nuestra empresa, ni tampoco a los delegados de la empresa no los ha querido atender. Siempre que han venido lo han hecho de una forma altanera. La obra se ha atrasado ya casi más de un mes y medio, se ha atrasado y va a seguir atrasando por el tema de que ellos no definen qué es lo que van a hacer con el tema de los drenes que siguen filtrando. Por eso se denuncia esto, para que la gente y el pueblo de ahí sepa que no se están haciendo las cosas correctas y también como un respaldo hacia la empresa, de que si los muros ceden o les llegara a pasar algo justo en los puntos que corresponden donde están los drenes, no sea responsable la empresa, sino del Municipio, que ellos ejecutaron y no hicieron un estudio de impacto ambiental cuando debían (…) Las fosas están totalmente colapsadas, las tapas de las fosas están quebradas y nadie se hace cargo de nada, y el cementerio entre comillas está botado.

– ¿Cómo afecta esto a los trabajadores de su empresa?

– Ya hemos cambiado la dotación de trabajadores tres, cuatro o cinco o seis veces por el tema de que la gente no quiere trabajar por los olores, por la contaminación.

– ¿Cómo está la empresa con sus pagos a los empleados y del Municipio a la empresa?

– Sobre el financiamiento de la obra la verdad que con el contrato de trabajo el Municipio no ha querido pagar en la fecha, tienen cinco días para revisión de los contratos y al final ellos terminan revisando en un mes, en la cual no nos dejan facturar, sino que por ley nosotros y por base de contrato deberíamos ejecutar el trabajo, tirar el estado de pago y a los cinco días, máximo seis días, nosotros podríamos estar facturando. Eso no quiere decir que es para que nos paguen, sino que necesitamos facturar. Nuestra empresa tiene dinero para poder seguir ejecutando, pero ellos, Edgardo González que es la alcalde; Pablo Vergara que es el jefe Secplac, o Daniela Castillo que es la jefa de la DOM de la Municipalidad, y ellos simplemente no quieren atendernos, se les dijo sobre el dren de la filtración y todo y tampoco quieren atendernos.

ESPERAMOS RESPUESTA

Diario El Trabajo consultó al municipio llayllaíno sobre esta grave denuncia de salud pública, pero se nos indicó que por el momento no se pronunciarían al respecto.

Roberto González Short