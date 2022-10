Denuncian hedor insoportable y probable maltrato animal en O’Higgins

En casa abandonada entre Traslaviña y Navarro:

Comerciantes no saben qué hacer ante malos olores provenientes de casa donde habrían unos 70 perritos abandonados, sin alimento, algunos probablemente muertos, los cuales se estarían comiendo entre ellos.-

Comerciantes de Avenida O’Higgins, entre Traslaviña y Navarro, están denunciando públicamente el grave problema que están enfrentando debido al hedor insoportable y mosquerío proveniente de una vivienda signada con el número 267 de dicha avenida, el que se debería a la gran cantidad de perros que habría al interior del inmueble, alrededor de 70. Incluso se atreven a decir que se estarían comiendo entre ellos, porque no han visto que alguien les lleve alimento a los animales. Otro vecino sostiene que el olor no es de fecas, sino de animales muertos.

Nuestro medio estuvo en el lugar ayer en la mañana y conversó con ellos. El primero, Juan Pablo Amar, nos dice: «Ahora estamos acá afuera del domicilio con el vecino Echeverría y su señora, y a esta hora de la mañana hay un olor impresionante afuera que ya no sé… las moscas, mosquitos. Imagínate, tenemos acá un supermercado al frente, un jardín infantil, restoranes, comercio, y estamos viéndonos afectados y las autoridades, no sé. Ayer (martes) hablé con ellas y me dijeron que este caso era algo que se arrastraba de una problemática antigua. No sé si será cierto, no se sí estaremos en la realidad, pero hay que investigar. Aquí no se ven personas, no se ve que entre alguien a dejarles comida, entonces eso es lo que más preocupa. Imagínate, se están comiendo entre ellos los animales, ese es el punto».

– Se comenta que estos perros serían los que se sacaron de calle Joaquín Oliva llegando a la Avenida Yungay, y se presume que iban a estar ahí, en el canil de la Escuela Hogar, entonces se dice que posiblemente son los que estaban ahí, en el canil de la veterinaria municipal, que habrían sido trasladados para acá. ¿Manejan esa información, Juan Pablo?

– Se maneja, pero no hay ninguna respuesta del municipio para que nos diga, sí, son realmente los perros que estaban en la Escuela Hogar.

– ¿Supieron ustedes cómo los trajeron hasta acá? Nos imaginamos en la noche o fin de semana, cuando ustedes no vieron nada.

– Mira, vecinos que ayer, por un grupo de WhatsApp, pensaron que estos perros habrían sido traídos en la noche y que de ahí nunca más se vio nadie más entrando al domicilio.

Otra persona que expresó también su molestia es Mónica Leiva, quien tiene el servicio técnico justo al lado de la casa de donde emanan los malos olores, y nos dice que «el mosquerío y la hediondez no se aguanta. Nosotros ya tenemos desinfectantes, pero no sabemos qué hacer. He llamado al servicio de salud, me dicen que es Seremi, y llamé a Seremi, me dijeron que era municipalidad. Entonces al final uno no sabe a quién dirigirse, porque uno dice: Ya, puedo aguantar una mosca, pero ya es mucho. El problema es que uno no sabe a quién acudir porque no es común. Uno dice: «Oye, hay un olor, a quién acudo», ¿me entiendes? Entonces si a mí me roban algo, sé dónde tengo que acudir, pero no hay información, por eso uno empieza a llamar, a investigar y todos se pasan la pelota de unos a otros. Por eso apelamos a ustedes que están más en contacto, para que nos ayuden, porque como te digo aquí es insoportable la hediondez. Empezó a hacer calor el fin de semana y ya era espantoso. Y no fuera nada que fumigara y las moscas se acabaran; no, las moscas no se acaban con la fumigación, lamentablemente. Yo tengo clientes que entran corriendo las moscas, o sea te chocan la cara, si es una cosa ya espantosa, entonces qué podemos hacer, si son animales. ¿Dónde está la ayuda para ellos?, no sabemos qué pasa, es como muy extraño».

Por su parte Maximiliano Echeverría, también del servicio técnico, dice que «el olor no es a fecas, esto es un olor a cadáver. Yo soy animalista, tengo muchos perros en mi casa y sé reconocer los olores. Esta casa está abandonada hace tiempo, está a remate, es una casa muy extraña, a veces venía Investigaciones a preguntarme a mí si se veía gente, andaban detrás de un personaje que no lo conozco. Y lo importante acá, como te digo hay gente, yo la semana pasada vi entrar a una señora de edad y la tomé del brazo y me rehuía, no quería hablar conmigo, y le dije: «Señora, por favor, podría ver en esta pieza que estoy viendo acá, que hay una ventana ahí expele el olor». Me dijo «voy a echar una revisadita, pero qué extraño -dijo- porque esa puerta no la abro nunca». También a veces entran haitianos, he visto a uno en la noche. Lamentablemente mi sistema de seguridad de las cámaras no enfocan la casa, entonces no puedo saber certeramente a qué hora o quién entra en la noche, pero es indudable que hay cosas en la noche».

– ¿O sea alguien tiene llave?

– Sí, sí hay llave.

Reiteramos, la casa está ubicada en Avenida O’Higgins número 267, entre las calles Traslaviña y Navarro, en San Felipe.

Es de esperar que la autoridad competente tome cartas en el asunto para solucionar este problema.