Denuncian maltrato psicológico a niños en escuela especial de lenguaje

Un grupo de padres y apoderados está denunciando un supuesto maltrato psicológico en la escuela especial de lenguaje ‘Mis Nuevas Palabras’, ubicada en 1 Norte con Abraham Ahumada en San Felipe.

Se trata de problemas en el trato como retos, encierro de menores en el baño, golpes en las nalgas de al menos un niño que sí habla, entre otros casos.

Aparentemente serían dos las educadoras que estarían siendo acusadas de este maltrato.

Catalina, madre de una menor a la que identificaremos sólo como ‘E’, es una de las tantas afectadas por la situación, quien dijo lo siguiente a Diario El Trabajo: «Acá en la escuela ‘Mis Nuevas Palabras’, los niños están siendo maltratados psicológicamente, no sabemos si físicamente. Yo el día lunes introduje un dispositivo para grabar la clase, la calidad de clase que tenía mi hija en el establecimiento, pudimos evidenciar gritos, niños encerrados en los baños, maltrato psicológico muy graves, los asustan, les gritan, les golpean las mesas, es muy terrible toda esta situación que estamos viviendo como papás acá, hay niños realmente muy afectados, niños que realmente fueron muy vulnerados y muy maltratados acá», señala.

– En el caso suyo, ¿cómo lo nota usted? ¿Algún cambio en la actitud de su hija?

– Mi hija se asusta por todo, le tiene miedo a los perros, le ha costado un mundo ir al baño, llega muy nerviosa, despierta con llanto en la noche, ha sido muy terrible para nosotros.

– ¿Ese cambio de actitud de cuándo viene?

– Viene aproximadamente un mes, que nosotros no lo habíamos asociado a que era de acá del jardín.

– ¿Cuando usted coloca el teléfono, ahí va confirmando sus sospechas o descubre esta situación?

– Ahí descubrimos la situación de golpe en realidad, es un audio que cubre toda la jornada de mi hija de acá del jardín.

– ¿Hay más apoderados que están en esta misma situación?

– Sí, estamos todos en la misma situación, la mayoría de los niños han sido maltratados en sí, porque ya el presenciar un acto de violencia hacia otro niño están siendo vulnerados de igual forma al ver maltrato.

– ¿Qué les dijeron desde la dirección? Porque ustedes estuvieron conversando ahí.

– La directora está encubriendo toda la situación, le respalda gente, estamos realmente afectados con esta situación.

– Si pudiera graficar el maltrato o lo que se escucha en el audio.

– En el audio dice que va a buscar las llaves del baño, explícitamente que los niños se le quedaron encerrados en los baños, que va a buscar las llaves porque están los dos niñitos encerrados en el baño.

En ese momento aparece Rodrigo, pareja de Catalina y padre de E., quien al tenor de la conversación señala: «Después dice explícitamente de que ella los mandó a encerrar, dice eso: ‘Se me quedaron los niños encerrados’, pasa una pausa y ella dice de nuevo: ‘Es que usted me mandó a encerrarlos’», comenta.

– ¿O sea obedeció una orden?

– Exacto, o sea ya es parte de… De hecho acá hemos conversado y tenemos relatos de educadoras que han hecho su práctica en años anteriores, y ya no es algo de hoy día, a lo mejor no el encierro, pero sí las malas prácticas, las vejaciones, todo. Mi hija hoy en día perdió un año, aparte de perder un año lo que sí ganó miedo, fue no relacionarse entre un jardín, no hablar, mi hija en la casa habla, grita, baila, hace de todo, y en el audio poco y nada se escucha. ¿Cómo cambia tanto un comportamiento frente a otras personas?, ¿por qué?

– Don José Luis dice que va a retirar, ¿ustedes están analizando?

– Nosotros la retiramos.

– ¿Ustedes la retiraron?

– Nosotros ayer (martes) la retiramos. Ayer tuvimos una reunión con la educadora Jo y la verdad que deja mucho que desear su respuesta.

– ¿Qué les dijo?, Rodrigo.

– O sea dentro de todo nuestra hija el día lunes tenía terapia de 12 a 12:45, y nos dijo sí, tenía terapia y todo el cuento, y cuando le dije que no, yo tengo un audio donde explícitamente se escucha que no está en terapia, no está haciendo eso, me dice: ‘Ah no, es que ayer la ‘fono’ tenía que hacer el informe, así es que no hizo terapia’.

– ¿O sea ustedes retiraron ya?

-Sí, nosotros por su respuesta y la misma después le ‘presta ropa’ a la directora, dentro de todo lo que están hablando, justificando las mismas respuestas, que no sirven de nada de la educadora Jo porque no dice nada.

– Rodrigo, ¿cuánto son más o menos los niños afectados tienen algún número?

– Trece son los niños, obviamente los apoderados son 26.

– ¿Un curso completo?

– Un curso completo.

– ¿Qué curso es?

– El medio mayor A de la escuela de lenguaje, y no solamente son los papás, es la familia, el respaldo que tenemos detrás.

– La confianza que tienen ustedes de enviar la hija al colegio.

– Exacto y después llega donde la abuela de Catalina, mi pareja, y después llega donde la mamá, donde mi mamá que la viene a buscar, y toda una familia que tenemos detrás, y cada uno de los apoderados, somos muchos los afectados en realidad.

OTRO CASO

Patricia Ibaceta, otra madre afectada, conversó también con nuestro medio señalando que a otro hijo lo mandó a esta escuela y quedó «sorprendida porque jamás pensé que le iba a pasar una situación así».

– ¿Si pudiera graficar lo que le sucedió a su hija?

– Bueno, mi hija no habla, viene con pañales y me di cuenta que eso les molesta a las tías de los niños, que no hablan, no los soportan; o sea de verdad que quedé como muy impresionada. Porque, claro, uno manda los niños acá, a una escuela de lenguaje porque supuestamente los van a ayudar, pero a ellas les molesta, ya no daban más, están estresadísimas, día lunes estresadas, imagínese qué esperamos para el día viernes.

– ¿Su hija cómo lo demuestra?

– Como le dije, no habla, pero sí muy agresiva con nosotros, con mis papás, ella no era así, mis hijos no son agresivos, se puso estítica, no sé si será por los nervios, muy estítica y la alimentación es excelente, entonces claro, encontramos raro que estuviera así. Y claro con esto ya es la gota que rebalsó el vaso, cuando mandaron este audio ahí recién nos dimos cuenta lo que realmente estaba pasando, porque uno tiene la verdad del colegio, porque claro mi hija no habla, entonces qué le iba a preguntar a ella. Uno viene a buscar al colegio y son ellos los que dicen no esto y esto pasó, y uno se va con esa verdad sabiendo que no es así.

– ¿Qué le comentaron desde la dirección?, porque había dos funcionarias acá.

– No, ellas no quisieron dar mucha información porque quieren que pasemos a la escuela, en la calle no nos van a ayudar mucho.

– Algunos comentan retirar sus hijos.

– Yo la voy a retirar obvio, ya no confío. Yo la voy a sacar de acá, me duele en el alma porque el tiempo en que estamos en el año no sé si encontraré, trato de buscar uno que sea con cámara, porque eso es lo que me interesa, no me interesa que tenga aire acondicionado, quiero que tenga cámaras para ver a mi hija, pero ahí estamos, vamos a ver qué pasa.

TEMOR A REPRESALIAS

Por su parte José Luis Ñanco, otro de los afectados, nos comentó que decidió retirar a su hijo, dando las explicaciones del verdadero motivo, más allá de los abusos.

«En lo particular tomé la decisión de retirar a mi hijo de este establecimiento por el motivo de, independiente de los sumarios que se realicen, por temor a las represalias que puedan tener contra nuestros niños, ya que los pueden empezar a revisar si es que traen algún dispositivo de audio, entonces por ese tema más lo voy a retirar».

– ¿Qué sabe usted de la situación? ¿Qué es lo que apareció en el audio, en el caso personal suyo?

– Mi hijo siempre yo, cuando sale de clases, le pregunto cómo le fue, y siempre me comenta que una tía le pega en el ‘poto’, que las tías lo retan porque él habla, él sí habla, me expresa sus cosas.

– ¿Le cuenta lo que le sucede en el colegio?

– Claro, si me cuenta todo lo que le pasa, y siempre me dice que las tías lo retan y le pegan en el ‘poto’.

– ¿Es una sola (tía) o varias?

– Son dos, dice que una que lo reta y una que le pega, siempre le pega en el ‘poto’, me dice: «Tía me pegó en ‘poto’ y la tía me retó».

«UNO CONFÍA»

Cristian, otro padre afectado, destacó el hecho de que, como apoderados, ellos le entregan a sus hijos a las ‘tías’ con toda la confianza en ellas.

«Más que nada la situación es que uno confía en traer niños, que tienen condiciones distintas, a una institución que los va a tratar bien, van a trabajar con ellos y en realidad no es así, los tratan mal. Mi hijo es uno de los principales afectados, donde lo dejan encerrado en el baño y eso es, trabajan personas que no tienen vocación, estudian más que nada por el sueldo y no por tener una vocación clara por el cuidado de los niños. Y no solamente es una persona, es un colegio chico donde está en conocimiento de todos, porque dentro del audio que es súper largo, se escucha el entrar de distintas tías de los otros cursos, del personal de aseo, están todos en conocimiento de la situación y nadie hace nada. Más que nada es un malestar con todos, no con sólo una persona», dice.

– Independiente de la pregunta que puede sonar ridícula, pero te veo como muy afectado.

– Claro, totalmente, porque transgreden la integridad de los niños más que nada. Uno los manda confiando en que van a avanzar y no que los van a vulnerar, uno los cuida como un tesoro en la casa y acá todo lo contrario.

Señalar que una vez que conversaron con nuestro medio, entraron a una reunión entre los padres y la dirección.

Esperamos tener pronto alguna respuesta por parte de la dirección del establecimiento.