Denuncian pésimas condiciones de jardín infantil donde se educan 72 niños

‘Las Cuncunitas’ de Villa Departamental:

El presidente de la Junta de Vecinos Villa Departamental, Franco González, nos comenta que están viviendo una situación bastante frustrante que le causa pena y rabia porque se trata del futuro de Chile, de los niños que no pueden seguir educándose en un jardín que se encuentra en pésimas condiciones.

Principalmente esto quedó al descubierto este día viernes, cuando un vendaval de lluvia azotó a San Felipe, teniendo que enviar los niños y niñas a sus casas. Se trata del jardín ‘Las Cuncunitas’, establecimiento que los vecinos piden se haga de nuevo.

A parte de quejarse por el mal estado, cuenta que las tías están frustradas y los papás no pueden opinar.

Narra que los niños juegan todo el día con tierra porque no tienen un techo. Piden un paso peatonal a la salida del establecimiento. La pintura se está descascarando. Hasta ratones merodean por el interior del establecimiento. Hay una reja en mal estado del cierre perimetral, la que está torcida producto de un accidente. Cortaron unos árboles y dejaron los troncos, llamaron a la Dipma donde le respondieron que no era trabajo suyo. Tuvieron que los propios vecinos sacar uno. Al interior se hicieron pozas de agua con barro por lo permeable que es el recinto, lo que ha causado que las puertas ‘se inflen’.

– ¿Está en mal estado el Jardín Infantil ‘Cuncunitas’?

– Claro. Primero que nada el jardín lleva más de 25 años en pie, funcionando, y nunca se han hecho cargo. El jardín es VTF en este caso. Está botado prácticamente. Si no fuera por la junta de vecinos que estamos al tanto de las problemáticas que tiene, no se haría nada al respecto. El DAEM no se pone la mano en el bolsillo, están solamente solidarizando hacia el jardín de las Cuatro Villas, de Maipú hacia arriba, y no es posible que aquí, que tenemos la mejor excelencia académica, las mejores tías, mejor asistencia, y no podemos vivir en estas condiciones detestables, denigrantes, y ya tengo frustración y pena, rabia por todo lo que tenemos que ver, que los niños estén jugando con tierra, no haya un techo para capear el sol, nada, es frustrante.

También aprovechó de conversar con nuestro medio, otra integrante de la directiva vecinal, Sandra Henríquez Astargo, quien destaca el trabajo realizado por las ‘tías’, quienes traen neumáticos, los pintan e instalan en el jardín para los niños: «Mira, no es posible que hagan cosas reciclables para que los niños jueguen con cosas plásticas y sean envases de shampoo; o sea, ¿tú le pasarías un envase de shampoo a tu hijo para que juegue, un plástico? ‘Nopo’ niño, cómo se te ocurre. Imagínate aquí cubren los juguetes con forro, eso es lo que hay de juguetes, entonces yo pienso que estamos mal. Porque de las cuatro alamedas hacia arriba tienen los medios jardines, pucha, hermosos, aire acondicionado, nosotros no tenemos nada, como que nos tiraron aquí.

– Recorrimos recién ahí, sabiendo de altas temperaturas, ¿no hay un techo para que jueguen los niños?

– No tienen techo, no tienen nada los niños, tienen unas mallas que ya están todas rajadas y descocidas. Eso es lo que pedimos, una ayuda por favor, estamos pidiendo hace cuánto, dos años, o sea de cuando nosotros estamos en la directiva, dos años y no pasa nada, y vienen para acá, se sacan fotos. Los abogados vienen todos, se pasean, sacan fotos esto y esto, puras promesas. Prometen, prometen y no hacen nada, así de simple, y la villa está botada con nuestro jardín.

De nuevo retoma la conversación el presidente Franco González, indicando que las tías llamaron al DAEM «para que le den solución, el DAEM les dijo que había muchos problemas en San Felipe, no pudieron derivar gente y después, cuando la tía les informó que viene la prensa, derivaron a los funcionarios. Pero no es posible que tengamos que tocar puertas para que se hagan cargo de su responsabilidad, porque es responsabilidad de ellos y hay plata en el sistema, ¿cómo es posible que se la lleven para la casa?, ya paremos la burocracia», comenta.

– Franco, ¿qué les gustaría, un jardín nuevo o arreglar este?

– Claro, un jardín nuevo, demolición completa, todos los años vienen mintiéndole a las tías, promesas falsas que hay 100 ó 300 millones de pesos para hacer un jardín nuevo, y todos los años en mentira, mentira, mentira, llevan más de 20 años con el mismo cuento, no es posible.

PIDEN A LA AUTORIDAD QUE LOS VISITEN

«Le pedimos a la autoridad que venga a ver esto cómo quedó, los papás venían a buscar los niños amontonados, asustados por lo que pasó, imagínese que aquí, en la Villa Departamental, la lluvia se sintió muy fuerte por los techos que también están malos», señala Sandra.

Mientras tanto el presidente cuenta que en la estructura, la pintura está toda descascara.

Señalar que cuando ya nos retirábamos del jardín, aparecieron funcionarios del DAEM, al parecer a verificar la situación.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...