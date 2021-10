Denuncian presunta negligencia médica en diagnóstico que tiene a mujer en la UCI tras haber ido a urgencia del Hospital San Juan de Dios

Consecuencias de haberse sacado una muela:

Una denuncia pública, por presunta negligencia médica, está realizando Patricio García contra un médico del Hospital San Juan de Dios de Los Andes, por un mal diagnóstico que hoy tiene a su esposa conectada a un ventilador mecánico en el Hospital San Camilo.

Según señala el denunciante, su esposa Roxana Díaz llegó al servicio de urgencia luego que comenzara a tener severos problemas de salud tras haberse sacado una muela en el mismo consultorio del establecimiento de salud andino.

«Nosotros concurrimos a emergencia el día sábado en el Hospital San Juan de Dios de Los Andes, en el cual llevábamos a mi señora Roxana Díaz por un cuadro que tenía de fuertes dolores de cabeza, mareos y vómitos. A parte que ella ya tenía el brazo izquierdo recogido. Nosotros fuimos con ese tipo de síntomas a urgencia solicitando la ayuda de los profesionales, la cual nos fue negada a realizarla oportunamente, de inmediato. Nos hicieron esperar alrededor de 2 horas, haciéndola pasar al box de atención. Posteriormente y después de una media hora de atención, le aplicaron un suero con ibuprofeno y aparte también le recetaron más antinflamatorios y algo para el dolor. Nosotros con esta observación que hizo este médico, nos fuimos tranquilos para la casa porque es la observación de un profesional se supone. Se le compró la receta. Ella empezó con fuertes dolores de cabeza, ya los tenía, empezó a empeorar, momentos que dormía, momentos que no. Yo como pareja y esposo de ella creí que era todo natural, que era parte de, pero resulta que mi señora empezó a agravarse. Ya en la mañana del día domingo pasado (26) llevamos a mi señora a urgencia del Hospital San Juan de Dios, donde el cuadro clínico que ella llevaba era una trombosis cerebral con compromiso de conciencia, estando ahora, en estos momentos, en la UCI del Hospital San Camilo de San Felipe, conectada a respirador mecánico y con un riesgo cerebral muy grande».

– ¿De quedar en estado vegetal por ejemplo?

– Mire, eso se está evaluando, no se sabe todavía. Porque a ella la tienen durmiendo primero que nada y están esperando que la inflamación del cerebro baje algo para poder hacerle una punción y poder verla de forma más categorizada. Se cambió para acá porque acá hay neurólogos.

GÉNESIS DEL PROBLEMA

– ¿Por qué ella va al servicio de urgencia?, usted me decía antes de comenzar la grabación, que le extraen una muela a su esposa, cuéntenos de eso.

– Exactamente, claro el día jueves (23) ella concurre al consultorio por un dolor de muela donde se le extrae.

– ¿Qué consultorio?

– El consultorio en Los Andes, en el San Juan de Dios, se le extrae y el día viernes (24), ella amanece con dolores normales de una extracción, algo de sangrado y dolor. No fue a trabajar, se quedó en casa y el día sábado ella ya amanece con dolores intensos, incluso con la mano izquierda ya garroteada, helada. Primero que nada, ella no comía sólido, me llamaba mucho la atención y yo le servía agüitas, té, cosas así. Entonces ese día sábado decido ir con ella al servicio de urgencia.

– ¿Ahí donde se produce el problema que esperan mucho tiempo, pese a los gritos, quejidos?

– Exactamente, ella a pesar que se queja mucho y bueno lo que dice aquí los datos relevantes de la ficha, que éstos él debe haberlos visto anteriormente, que dice: «Hace dos días se extrae molar, referencia desde ayer con alergias intensas en el rostro, cefaleas y vómitos, al ingresar llorando quejándose, ansiosa y con edema facial». Con todo este tipo de antecedentes, este médico tratante que se llama don Eduardo Torres Peñaranda, que fue el médico tratante del día sábado de urgencia, dándole un mal diagnóstico a mi señora; ahora ella en síntesis está en estado grave. Nosotros queremos como familia, este facultativo sea por lo menos sancionado o sea dada esta noticia para que no le vuelva a pasar a nadie más.

– ¿Dónde está esa presunta negligencia que dicen ustedes?

– La negligencia nosotros la encontramos en urgencias, primero que nada, al no ser atendidos oportunamente, pese a los gritos y los síntomas que ella presentaba. Yo me acerqué a hablar con la guardia y el protocolo indicaba que yo no podía hablar con nadie adentro, retardando también en esto la atención de urgencia que ella llevaba, siendo la categorización de este hombre y la observación que dio final errada, dando por hecho que esto ha llevado a mi señora que esté en estado grave.

– ¿Ahora ustedes han presentado algún reclamo o qué han hecho al respecto?

– Sí, nosotros presentamos, elevamos un reclamo a la Superintendencia, también hicimos todo el trámite burocrático en cuanto a presentar el reclamo a la subdirectora en este caso y la parte social del Hospital San Juan de Dios, aparte presentamos un reclamo en la OIRS y estamos viendo la evolución, ya que el daño ya está hecho, entonces también pretendemos a futuro tomar acciones legales en cuanto a lo que es el futuro incierto de mi señora.

– En esa misma línea, ¿qué le han dicho, está en riesgo vital en estos momentos, puede salir, puede tener consecuencias?

– En este momento ella está conectada a ventilador mecánico.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Por su parte el Hospital San Juan de Dios de Los Andes, a través de un comunicado enviado por la Unidad de Comunicaciones del establecimiento, se refirió al caso en los siguientes términos:

«En relación a la denuncia realizada a medios de prensa por familiares de la Sra. Rosana Díaz Díaz, el Hospital San Juan de Dios de Los Andes informa lo siguiente:

El establecimiento tomó conocimiento de esta situación ayer martes 28 de septiembre, cuando familiares de la paciente se acercaron a la Unidad de Servicio Social y posteriormente a la Oficina OIRS, para relatar los hechos que detallan a los medios de comunicación.

«2. El día de hoy la familia ingresó un reclamo en la misma Oficina OIRS, lo que genera el inicio de un proceso de investigación que permita entregar una respuesta clara a lo planteado por la familia en dicho documento.

«3. El hospital tiene un plazo máximo de 15 días hábiles para investigar los hechos que se describen en el reclamo y, con los resultados que arroje dicha investigación, emitir una respuesta formal a la persona que firma la solicitud ciudadana.

«Recordamos que el Hospital San Juan de Dios de Los Andes dispone de una Oficina OIRS, que atiende de lunes a jueves, de 08:00 a 17:00 hrs.; y los viernes de 08:00 a 16:00 hrs. Además, existe un sitio web para este mismo propósito, disponible las 24 horas, todos los días del año: https://www.minsal.cl/oirs/».