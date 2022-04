Denuncian que automovilistas no respetan pasos peatonales recién pintados

Avda. Diego de Almagro con Julio Figueroa:

Un grupo de vecinas que vive en la Avenida Diego de Almagro con Julio Figueroa denunció públicamente que los automovilistas no están respetando los pasos peatonales recién pintados por personal municipal. Incluso hablan de un accidente ocurrido el día jueves en la noche, donde el conductor abandonó el lugar después de retirar unas cosas desde el auto.

«En realidad lo que pasa aquí es que ayer (jueves) recién pintaron y la gente, los vehículos, no respetan el paso de Cebra, y ayer un joven, no sé si venía ebrio o estaba ‘volao’, casi chocó una persona y después rebotó en la señalética, ahí quedó. Y el joven dejó el auto, se dio el lujo de bajarse, sacar unas cosas y se fue, dejó la mansa escoba, entonces nosotras aquí estamos haciendo este reclamo, porque resulta hay un hoyo ahí, le hacen el quite y todos los vehículos pasan y pasan vieran ustedes a las tres de la mañana como si la calle fuera de ellos», dice Rossana, una de las vecinas.

– ¿Recién pintaron acá?

– Sí, ayer en la mañana (jueves) pintaron un sector y en la tarde pintaron el otro, y es imposible, la gente no respeta nada, nada.

– Hay peligro de accidente.

– Sí, demasiado peligroso. Aquí varias veces han habido accidentes en esta esquina y es porque no respetan, la gente cree que la calle es de ellos, si aquí hay hartos niños y la gente tiene que esperar horas para poder cruzar porque el vehículo no le da la pasada.

– ¿Es una situación preocupante?

– Demasiado diría yo, porque al hacerle el quite al hoyo los vehículos pasan y este disco Pare parece que no existiera, porque ni lo ven, llegan y pasan. Aquí han pasado varios accidentes y lamentablemente nadie hace nada, no es porque uno quiera reclamar, uno lo ve por la gente, por los niños, la gente adulta que no puede a veces llegar ni cruzar la calle porque el vehículo no le da la oportunidad, por eso debieran tomar conciencia los conductores, porque aquí desde que abrieron las calles uno no sabe por dónde… si va a poder poner el pie abajo para poder cruzar y la pueden atropellar. En todo caso son más los lolos que los adultos, pero algunos adultos también; yo creo que quieren hacer el lugar de los jóvenes de nuevo, pero ya no se puede, para eso ellos tienen la señalétic,a para que puedan respetar, pero no lo hacen.

– ¿Esto es todos los días?

– Todos los días, todos los días, y viera como a las tres de la mañana como pasan, como si la calle fuera realmente de ellos, no tienen respeto con la gente.

Para reafirmar lo que expresa Rossana conversamos con otra vecina presente en el lugar, Marcela, quien nos dice que todos los días es lo mismo; «la velocidad de los autos, ayer el niño casi se subió a la vereda, no respetan el signo Pare, no hacen nada, yo no sé para qué la municipalidad gastó plata en pintura si quién la respeta, nadie, nadie, nadie, porque no se preocupan de otras cosas mejor que andar pintando».

– ¿Por qué no respetan?

– No sé, es hora que la gente tenga conciencia que aquí vivimos gente, mayor de edad, niños, viven haitianos y ellos no saben cruzar, uno les dice ¡cruza por lo blanco! ¡cruza por lo blanco! ¿qué sacan?, si los conductores no respetan. Ayer (jueves) casi atropellaron a una niña, le decíamos nosotros ¡pasa!…¡pasa!, que, si nadie se paró, ningún vehículo dijo ‘pucha voy a dejar que pase’, nada, nadie.

– Y eso que hay un paso peatonal.

– Un paso peatonal, sí hay un paso peatonal pintado y no sé pa´ qué gastan plata… no sé, no entiendo yo, no sé para qué gastan plata, si estando ahí mismo ayer los niños pintando pasó uno igual ‘a chorro’ por aquí estando ellos mismos aquí.