Dos viviendas inundadas por desborde de canal de regadío en sector La Troya

Culpan a empresa que instala alcantarillado:

Dos familias en el sector de La Troya, de Bernarda y Camila, se vieron afectadas por el rebalse del canal que pasa a la entrada de sus viviendas. Lo anterior producto de lo angosto del tubo que fue instalado bajo un pequeño puente de madera en el canal que pasa por sus casas. A raíz de esto sus viviendas amanecieron ayer en la mañana inundadas.

Según nos contaron las afectadas, no es la primera vez que ocurre algo similar.

«Desde el año pasado que nos estamos inundando debido a esos tubos que pusieron, que son muy chicos, entonces hoy día en la mañana (ayer), parece que soltaron toda el agua y nos inundamos enteros; el agua se nos metió dentro de la casa hasta allá atrás. Mi vecina tiene ‘la escoba’, al lado también y a causa de eso nos estamos inundando. Porque antes teníamos un puente con tablas y nunca nos inundamos, y ahora que están haciendo esto del alcantarillado todos nos inundamos, venía muy lleno, con mucha agua en el canal», dice Bernarda Figueroa, una de las dos familias afectadas.

– ¿Alguna explicación de la empresa, algo que hayan venido?

– Nada, nadie se ha acercado, nadie ha venido… nada.

– ¿Ustedes piensan que es producto de eso, de los trabajos de alcantarillado o cómo soltaron el agua dice usted?

-No sé.

– ¿Vino harta agua?

– Mucha agua, aparte que donde pusieron esos tubos se hacen como remolinos, entonces como está tapado por los lados el agua no pasa, entonces se llega ahí y se sube el canal y se mete para las casas.

– ¿Primera vez que le sucede esto?

– No, como tres veces más o menos que nos inundamos.

– Producto de esto mismo.

– De esto mismo, es lo mismo.

SERVICIO SANITARIO RURAL

Por su parte Humberto González, desde el Servicio Sanitario Rural La Troya (ex APR) dijo que efectivamente ayer tocaba el turno de agua, «entonces el caudal los desvió todo por el canal Montenegro hacia La Troya y efectivamente el tubo que había quedado como medida provisoria para enseguida reponerlo, no fue capaz de resistir el caudal y se anegaron dos vecinos acá en el sector de La Troya. Eso ha sido una problemática porque hoy en día, si bien la empresa está trabajando, yo creo que tienen que venir hoy día, aquí está una señal clara que tienen que empezar por estos lados antes de venir reparando los otros desagües, y está demás decirlo, esta es la tercera administración que tiene la misma empresa, no han ido cumpliendo y ellos van cambiando su equipo, así es que está claro acá que tienen que hacer el cambio de tubo que tiene el vecino ahí, y ver el otro vecino del lado abajo, la señora Camila, de mejorar también los atraviesos que son del puente como dicen los vecinos, y tenían antes un puente de madera, pero sí resistían el caudal. Con estos tubos que pusieron hoy en día no soportó el caudal que venía hoy (ayer) y eso no es tan normal con mucha agua, pero como está a turno el tema de regadío, la trasladan toda por un solo canal», señaló.

Agregó que se le avisó a la empresa para que cambien los tubos y mejorar el paso provisorio que está en este momento.

Cabe destacar que son 270 vecinos los beneficiados con la instalación de alcantarillado en La Troya.