Dueños del Club Aconcagua impactados tras sufrir violento asalto

Pensaron que se trataba de una broma:

Los hermanos Mario y Francisco, propietarios del Club Aconcagua en calle Navarro, no podían creer lo que les estaba sucediendo el día viernes a eso de las 05:10 de la madrugada, cuando regresaban a casa luego de trabajar toda la noche.

En un principio creyeron que era una broma, porque parecía una película dice Francisco, pero con el correr de los minutos se dieron cuenta que todo lo que estaba sucediendo era real: Estaban siendo asaltados por un grupo de antisociales que armados y movilizados en una Dodge Durango, se cruzaron por delante de su vehículo en calle 5 de Abril llegando a Cajales, a menos de cien metros de su casa. Le robaron el dinero correspondiente a la recaudación de la noche que ascendía a unos dos millones de pesos, más otras especies de valor como celulares y joyas.

Sobre el asalto, Francisco cuenta que cerraron el local a eso de las 4 de la mañana, terminaron de pagar y despachar a la gente que trabaja con ellos en el local. Luego de eso se fueron a su casa, pasaron a cargar combustible a la Copec que está en O´Higgins; «nos comimos algo con mi hermano y cuando ya estábamos viniendo hasta nuestro domicilio ahí en 5 de Abril, se cruza una camioneta Dodge Durango color dorado, se bajan alrededor de seis tipos armados, encapuchados, nos garabatearon mucho, pincharon los cuatro neumáticos del auto, nos reventaron los vidrios, me quitaron la mochila, me pegaron un ‘cachazo’; a mi hermano lo bajaron, le pegaron también en el suelo, le quitaron las cadenas que andaba trayendo, la verdad que fue como de película, fue muy, muy violento. Estos tipos se pasaron de violentos, fue un momento muy complicado, nos dejaron ahí sin poder comunicarnos. Tuve que dejar a mi hermano solo, llegué a mi casa que estaba a menos de cien metros, desperté a mi mujer para que me prestara el teléfono para llamar a Carabineros. Gracias a Dios la hicieron corta, 05:30 estaban ahí. Más que hacer algo, fue la impresión, el auto cruzado al medio. Fue la SIP, me llevaron al Hospital a hacer constatación de lesiones siguiendo el protocolo, pero esto fue realmente violento. De repente dicen que la realidad supera a la fantasía, esta vez fue así, era como película», dice.

«Pensé al principio que era una broma y después, viendo que ya se empezó a poner más violento, cuando vi que nos quebraron los vidrios del auto, nos reventaron los neumáticos, fue algo un poquito chocante, pero menos mal que nosotros estamos bien», reconoce Francisco.

Respecto al dinero robado, comentó que era la recaudación de la noche: «Es la plata no más, a pesar que uno puede decir que está bien, era la recaudación de la noche. A mi hermano le quitaron su bolso donde también tenía efectivo».

– Sí hablamos de valores, ¿cuánto dinero es?

– O sea, mira a mi hermano le robaron el celular, el Iphone, mi celular. En plata, en efectivo, teníamos en billetes de alta denominación como un millón quinientos y en billetes bajos teníamos quinientos mil pesos, más menos alrededor de dos millones en efectivo, más como doscientos mil pesos mi hermano, aparte del celular, las cadenas y todo lo demás que se llevaron.

PRIMERA VEZ

Aprovechamos también de conversar con Mario, hermano de Francisco, quien fue golpeado por los delincuentes. Reconoció que pese a trabajar bastante tiempo, es primera vez que les sucede algo así. «Nunca pensamos que nos podía ocurrir esto, nos vinimos súper calmados del local, veníamos conversando relajados, pasamos a echar bencina. Como te digo fue algo súper fortuito cuando se nos cruzaron rápidamente de la forma que se bajaron, ya como que quedamos helados», dice.

– ¿Qué piensas tú, los siguieron?

– Yo creo que ellos nos estaban esperando y quizás otro auto nos venía siguiendo y como que dio aviso que íbamos a pasar por ahí.

– ¿Pero estarían compartiendo ahí en el club?

– Yo creo, puede haber sido gente que estaba quizás ahí mismo compartiendo, quizás gente que estaba ahí, la verdad es que son especulaciones que se van formando durante el día.

– Porque al seguirlos a ustedes ya hay como una planificación.

– Sí, esto fue algo súper planificado, porque se bajaron los cuatro tipos, dos nos reventaron los vidrios, dos los neumáticos, después los cuatro se vinieron adelante, me bajaron a mí, a mi hermano, nos golpearon en reiteradas ocasiones. Mi hermano fue un poco más afectado porque lo golpearon con la cacha de la pistola, a mí solamente me dieron patadas en el suelo, me revisaron completamente, esto estaba súper planeado, como que se cruzaron y ya estaba la película armada para ellos, sabían a lo que iban… iban dispuestos a todo, incluso en el último momento de irse que fue el más tenso, nos amenazaron con dispararnos a las piernas si es que los seguíamos. A mí me robaron las llaves del auto, como te digo fue algo súper violento, y como dice mi hermano, la realidad supera la ficción, nunca pensamos que iba a ser así de violento, porque en realidad nosotros veníamos de nuestro trabajo todos cansados y a la vuelta de la casa, fue a menos de 10 metros de nuestra casa.

– ¿Características del vehículo?

– Era una Durango como color plateado, mostaza, dorado quizás, no sé.

– ¿La han visto aquí en San Felipe?

– No, no la hemos visto aquí en San Felipe ese tipo de vehículo, yo creo que está especializado para realzar este tipo de robo.

– Lo bueno que están bien de salud.

– La verdad que estamos más que nada afectados, nos afecta bastante hoy en la noche (viernes) tenemos que volver a trabajar, cómo volvemos después en la noche a nuestra casa.

Desde Carabineros fue el capitán Rafael Ramírez Vallejos quien señaló que ese día estaban revisando las cámaras de seguridad del sector en busca de pistas para dar con los autores.