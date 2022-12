Empresa constructora nuevamente denuncia al Municipio de Llay Llay

Vuelve a instalarse la polémica en la Municipalidad de Llay Llay con respecto a una constructora que denuncia públicamente conductas que califica como irregulares por parte de entidades municipales para con su empresa. Esta vez, vuelven a hablar con nuestro medio, luego de que en junio de este año acusaran graves problemas con un muro de contención, obra realizada en el cementerio de la comuna.

Ayer miércoles, Tamara Trejo y Héctor Guerra, dueños de ‘Constructora Guerra Trejo SpA’, denunciaron en Diario El Trabajo a la Dirección de Obras Municipales (DOM) y la Municipalidad de Llay Llay, quienes los contrataron para ejecutar dos obras; una en el Cementerio de la comuna y la otra en la sede de Villa Las Palmeras.

En este sentido, los socios acusan actividades que califican como ‘irregulares’, desde que tienen contrato con la municipalidad en abril de este año. Todo se remonta a la primera obra en el cementerio, puesto que al tener problemas en esa ocasión, tuvieron que paralizar paralelamente la obra a realizar en Villa Las Palmeras, la cual consiste en la sede de la JJVV y en donde se atrasaron con los plazos de entrega.

Con respecto al primer problema, el cual denunciaron en nuestro medio, Tamara Trejo comentó que «el tema de los muros explotó y logramos que nos pagaran, fue como un ‘por favor cállense y váyanse de acá, que nosotros vamos a tener que solucionarlo’. Pero, ahí ya empezó el mal trato que tuvimos, porque intentamos hablar con el alcalde, nos decía ‘con ustedes no vamos a hablar’; les pido horas por la Ley del Lobby y no me las contestan; le solicito por carta que me digan qué es lo que necesito, no me responden, y ahora ya llegamos al extremo de que no nos dejan entrar a la Dirección de Obras, que supuestamente es ilegal, porque una entidad pública te tiene que recepcionar la carta que tú quieras entregarle, y después por último te lo rechazan, pero existen todas esas irregularidades que estamos teniendo», explicó Tamara Trejo.

Con respecto a la nueva acusación de la obra en Villa Las Palmeras, la dueña de la empresa constructora dijo que «nosotros terminamos la obra el 26 de octubre, existe libro de obra, existe una recepción que no tiene ninguna firma eso sí, porque no la quisieron firmar. La recepción dice ‘tienes estas observaciones, arréglalas y estamos listos’, esa recepción se hizo el 26 y ningún problema, pero ya el 8 de noviembre apareció la directora de Obras, en la obra, solicitando visitarla (…) Ella no quiere hablar conmigo y me dijo ‘contigo no hablo’ y le digo pero por qué si te estoy preguntando una sola cosa, y me dijo ‘no, contigo no hablo’, y de ahí se rompió la relación, nos hizo la cruz de que no nos iba a pagar, con una información que era previo a la obra».

La preocupación de la constructora se da en el contexto que debido al atraso en los plazos de entrega, éstos van a comenzar a recibir multas, además de tener dinero retenido por la Municipalidad de Llay Llay, por no acreditación del cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales.

«Mañana (hoy) se cumple la última boleta de garantía que nosotros sacamos y claramente van a empezar las multas, las multas, las multas; porque no sabemos un consenso de lo que ellos quieren, ese es el drama», expresó Héctor Guerra

«Nosotros tenemos retenidos 14 millones, esos 14 millones que son dineros que nosotros tenemos que pagar, porque los costos están muy altos, entonces no son ganancias, son gastos que tenemos pendientes. Entonces es lo único que estamos tratando de exponer, para qué, para que ellos nos digan ‘saben qué, necesitamos esto’, porque lo que ellos hacen es cansar a las empresas, las empresas se van y se aburren», manifestó Tamara Trejo.

MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY RESPONDE

Con respecto a esta situación, Diario El Trabajo se puso en contacto con la Municipalidad de Llay Llay con el objetivo de esclarecer esta problemática con la constructora. En este sentido, el municipio emitió un comunicado que señala, textual:

«El proyecto ‘Reposición Sede Social JJVV Las Palmeras’ por la suma de $38.141.011 fue ejecutado por la empresa Guerra-Trejo SpA, presentándose diversas observaciones por la Dirección de Obras Municipales, en relación con deficiencias en la construcción. Frente a la negativa de la empresa a dar cumplimiento a estas observaciones dentro de los plazos legales, se procedió a poner término al contrato aplicándose las multas que corresponden. Es importante recalcar que en este y todos los contratos de obras, el rol de esta gestión municipal es el de compromiso con el correcto uso de los recursos públicos y el pago de los trabajos ejecutados dentro los tiempos y en las condiciones contratadas, por consiguiente, cualquier empresa que no cumpla con la ejecución de obras en la comuna de Llay Llay ha de enfrentar las sanciones y multas previstas por ley, porque nuestros vecinos y vecinas merecen disfrutar de recintos y obras con los mejores estándares de calidad».

Finalmente, desde ambas partes, tanto desde ‘Constructora Guerra Trejo SpA’ como de la Municipalidad de Llay Llay, enviaron fotografías de la obra en Villa Las Palmeras, en las cuales respaldan sus respectivas versiones, pero al no tener exactitud de la data de las fotografías, resulta conveniente no colocar dichas imagenes.

Maximiliano Navarro B