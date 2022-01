En pleno centro de San Felipe roban vehículo a funcionario bancario

Lo había dejado estacionado en la vía pública:

Vehículo se encontraba en calle Merced, entre Portus y Toromazote, desde donde fue sustraído aparentemente sin utilizar la fuerza.-

Totalmente shockeado quedó un funcionario bancario cuando este día miércoles en la tarde, como de costumbre, después de terminar su jornada laboral en una entidad bancaria en el centro de San Felipe, concurrió a buscar su vehículo que había dejado estacionado en calle Merced, entre las calles Portus y Toromazote, encontrándose con la ingrata sorpresa que éste simplemente no estaba. Ni siquiera había rastro de vidrios en el suelo que pudieran dar una pista que fue violentado, nada. Menos recibió información de personas que están en el lugar.

Se trata de Cristian Valdebenito, quien en conversación con nuestro medio dijo que viaja diariamente desde Los Andes a San Felipe por su trabajo: «Todos los días dejo mi vehículo, una Nissan Qashqai blanca año 2017 aquí en el estacionamiento en Merced, entre Portus y Toromazote. La dejé a las 08:15 del día de ayer (miércoles) y después de mi trabajo a las seis y cuarto fui a ver y el vehículo ya no estaba. No había vidrio por si habrían quebrado algo, nada, simplemente el vehículo no estaba», señala.

Comenta que el vehículo, al menos hasta ayer antes del medio día, no había salido del Valle, porque no hay ningún registro en los peajes, no ha salido a la carretera.

– ¿Por los peajes en el fondo?

– Exactamente, por el asunto del TAG, ahí te ven la patente. La verdad que estoy en shock todavía porque la verdad no hay tranquilidad, porque he sabido que han robado vehículos, pero nunca pensé que me podía pasar a mí.

– ¿Tú lo veías de afuera?

– Exactamente, el tema que uno lo ve lejano, pero la verdad que aquí en San Felipe están robando muchos vehículos, no sé si por la marca o algo, pero el vehículo ni siquiera lo violentaron. La PDI está viendo el tema de las cámaras para ver si sale algo.

Dice que hay un cuidador ahí; «pero desconocen todo, ninguna ayuda, el caballero llega temprano y se va tarde, pero él no vio nada, frente a eso no puedo hacer nada hasta que vean las cámaras en la PDI», dice.

– ¿Qué ha pasado con eso, no ha visto nada hasta el momento?

– Todavía no, porque como ayer (miércoles) era tarde, seguramente hoy día (ayer) le van a pedir a la municipalidad ver las cámaras, tanto como del edificio del estacionamiento como las cámaras de la municipalidad.

– ¿Las que están en Merced con Portus?

– Exacto.

– ¿Shockeado con toda esta situación como todas las víctimas, pese a que no fue un hecho violento, pero igual es una pérdida de su patrimonio?

– Exactamente, es un vehículo cuyo valor comercial es de 14 millones de pesos, entonces uno dice ‘chuta’, yo lo tengo asegurado, sí, tiene seguro, pero en el fondo cuando llego y no hay nada, estaban mis cosas adentro, las cosas normales que uno anda trayendo en la cajuela, pero la verdad que cuando uno se ve violentado con este tipo de cosas queda en shock uno porque en definitiva, como usted dice, es un capital o patrimonio que uno tiene, que cuesta. Hay gallos que se llevan estos vehículo no sé cómo lo harán ni siquiera violentado, ni siquiera vidrios en la calle como te digo, como uno trabaja todo el día acá no lo ve hasta la tarde.

Al finalizar hizo un llamado a la comunidad por si ven su vehículo marca Nissan, color blanco, modelo Qashqai, año 2017, patente JBRH-11 llamarlo a su celular 9-65699745. Cristian Valdebenito.