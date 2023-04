‘Estoy totalmente arrepentido’ asegura autor de disparos en Las Coimas

Cazador reaccionó al ver a su perro cruelmente herido:

La noche del domingo Carabineros detuvo a una persona acusada de haber efectuado disparos al aire en el sector de Las Coimas, específicamente en calle Maniantales, hecho que alertó mucho a vecinos que llamaron en reiteradas ocasiones a Carabineros, montándose un operativo en el lugar y terminando con la detención de la persona denunciada.

Se trataba de Patricio Antonio Escamilla Campos, quien a través de nuestro medio quiso aclarar los motivos que lo llevaron a disparar con su escopeta hacia el cerro. Todo se debió a que encontró a su perro herido por disparos de postones al parecer.

– Patricio, tú eres la persona que fue detenida el domingo en el sector de Las Coimas por disparos injustificados, como fue calificado el hecho en Carabineros de Putaendo. Cuéntanos qué pasó esa noche.

– Le cuento un poco, yo trabajo en minería, he estado ausente. Venía llegando el día domingo de mi trabajo, después de una faena de 10 días en la minera Caserones en Copiapó. Cuando llego a casa me acerco a mi perro que estaba amarrado, porque mi mujer lo había dejado así, estaba gravemente herido de perdigones de postones yo creo, y en un momento de desesperación tomo mi arma y efectué disparos del patio de mi casa hacia el cerro. Hay unas casas alrededor. No hay perdigones porque nunca los tiré hacia las viviendas, las tiré hacia el cerro de impotencia, de lo ofuscado que estaba.

HA TRATADO DE SOLUCIONAR EL PROBLEMA

«La verdad que he intentado solucionar ese problema (…) He puesto malla arriba de la pandereta que son de cuatro placas, puse más malla para evitar problemas, pero el perro se me ha seguido escapando, lo tengo de cachorro; yo soy cazador desde chico, desde mis 18 años y desde antes siempre lo fui, porque es algo que se hereda por parte de familia. Desde los 18 años que tengo mi armamento inscrito, compro mis municiones como corresponde, siempre he estado dentro de la ley, incluso en las temporadas que no se ha practicado la caza, que fue en la pandemia, ahora por la gripe influenza aviar lo mismo, estoy al día, tengo todos mis padrones, toda mi documentación está por ahí, donde yo he comprado todas mis municiones al día», señala.

LLEGADA DE CARABINEROS

Volviendo al día de los hechos, dice que cuando llegaron los uniformados, él les abre la puerta de su casa; «no me parapeté como dijeron, poco menos que yo estaba escondido. Le entrego el arma a Carabineros, le comunico que tengo munición, que tengo dos armas más inscritas; dos escopetas calibre 12 y un rifle a bala 22 largo, todo correspondientemente inscrito, como lo exige la ley, con mis padrones, permisos, mis acreditaciones, tengo todo. Entonces hablo con el carabinero, lo dejo pasar a mi casa, estaba mi hija, de hecho había llegado con todo este alboroto, la cual fue agredida por una señora vecina que la golpeó, de hecho la llevaron detenida, pero eso no sale en el video. La persona que grabó no mostró eso, no mostró que yo me entregué, que yo estaba parapetado cuando Carabineros no sé si Carabineros pudiera dar una versión, pero yo le entregué las armas. A todo esto mis vecinos se alertaron. Sí, lo entiendo, cometí un error, lo reconozco, se asustaron los hijos, los vecinos, pero lo reconozco», manifiesta.

– Eso lo dijo Carabineros, que habías sido detenido, que el tema del armamento estaba todo en regla.

– Sí, el error mío fue haber disparado y lamentablemente hay casas alrededor.

– Eso lo haces tú en un gesto de desesperación, de impotencia al ver a tu perro herido en el fondo.

– Mi perro herido, tengo las fotografías, tengo todo los controles. Mi perro está con chip, con sus vacunas, es mi perro cazador, de hecho es mi recogedor, la gente de cacería sabe lo que significa un perro, cuánto tiempo, amor le dedica uno , y creo que todas las personas que tienen mascotas, pucha ojalá todos amaran los perros como los ama uno, pero yo tengo mi perro recogedor que es mi compañía, me ayuda a recoger, practico el deporte con él, entonces la verdad que fue desesperación. Esto me tiene súper afectado, me han hecho bolsa en las redes sociales, la gente no sabe la historia.

– ¿Te sientes arrepentido igual?

– Completamente… completamente, porque esto está afectando a mi familia, a mi madre, mis tías, a todo mi círculo familiar, a mis amigos que no lo pueden creer porque saben cómo soy, una persona de trabajo; de hecho estoy ahora en el trabajo, yo llegué el día domingo de una faena de 10 días y ahora me encuentro nuevamente aquí en la cordillera, trabajando de nuevo en otra minera.

– Independiente que no hay personas heridas, algo que es muy importante, tu perro cómo está, cómo quedó.

– Esto salió en Putaendo pero fue porque lo subieron, pero yo quisiera poder mandarle las fotos y que la gente juzgue cómo alguien reaccionaría al ver al perro de cada persona como está mi perro. Yo sé, no estoy justificándolo que me equivoqué, ahora me doy cuenta en realidad por lo que hice, pero fue un momento de suma rabia, de ofuscación, de impotencia, pero tengo todas las fotos de cómo está mi perro.

– ¿Él sobrevivió?

– El perro sobrevivió, de hecho lo llevamos pensando que teníamos que sacrificarlo para no tener más problemas, ojalá nunca más con los vecinos, pero nos dijeron que no lo podíamos sacrificar porque tenía que estar en una condición donde ya estuviera agonizando, por lo menos lo voy a castrar, tomamos esa decisión con mi mujer, de castrarlo para ver si se les bajan las hormonas o no se nos arranca o sale.

– Pero ahora está bien el perro, se está recuperando.

– Está en tratamiento, de hecho está con antibióticos, hay que hacerle curaciones tres veces al día, cambiarle gazas, todo lo que involucra eso.

– Lo otro, alguien tiene que haberle disparado, ¿qué sabes de eso?

– La verdad que no sé quién puede haber sido, pero tiene las heridas a la vista, no sé quién puede haber sido de mis vecinos, sé que tengo vecinos que…. Lamentablemente la fiscalización que tenemos nosotros los cazadores, no entran las personas que tienen rifle a aire comprimido, ahora hay rifles a aire comprimido de alta potencia, están los PSP, Nitropistón, que a una larga distancia incluso más que una escopeta, causan un daño terrible, pero ellos no están bajo ninguna norma. Todavía la ley no dice que ellos tienen que sacar papeles y tener sus armas inscritas, como lo hacemos nosotros los cazadores, por decirlo, profesionales que estamos bajo la ley.

– Patricio, para cerrar y agradecer redondeando en resumen.

– Bueno, yo me he disculpado con algunos de mis vecinos por el error que cometí y pedirle disculpas a la gente, a los que de verdad se vieron afectados y que no soy un traficante, soy una persona de trabajo y las noticias cuando la dieran, por favor la den bien, porque la gente graba ahora con sus teléfonos, pero ellos graban y suben lo que quieren, no suben todo como corresponde… Completamente arrepentido, de corazón completamente arrepentido, pero tengo las fotos, me gustaría eso que alguien, no sé, algún medio podría fotografiar, que viera, que no fueran mis fotos y mandarlas sino que ellos pudieran sacar por último con sus propios teléfonos y ver en las condiciones que está el perro aún.

Patricio Escamilla Campos quedó con firma mensual, arraigo nacional y un plazo de 90 días para el cierre de la investigación.

