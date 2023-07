Éxito total alcanzó el bingo a beneficio de conocido garzón Julio Orrego

Padece de una enfermedad a la columna que lo tiene en silla de ruedas.-

Excelente le fue en el bingo en su beneficio al conocido y querido garzón Julio Orrego Leiva, quien está muy delicado de salud producto de una discopatía lumbar que lo tiene en estos momentos usando una silla de ruedas para poder movilizarse, apoyado también por su hija.

Recuerdan ustedes que dimos a conocer este caso después de encontrarlo en el centro y ahí nos enteramos del sufrimiento que padece, donde nos comentó que estaban organizando este bingo, para el cual ni siquiera contaban con los cartones.

Pues bien, llegó el día que fue este sábado, donde se realizó el bingo.

– ¿Qué tal le fue?

– Excelente, estuvo muy bonito, muy bueno, mucha cooperación, harta gente, muchos vecinos, amigos.

– ¿Se sintió bien usted?

– Sí, gracias a Dios.

– ¿Se cumplieron las metas en la parte monetaria?, que eso es lo importante.

– Sí, gracias a Dios estuvimos bien, mucha cooperación de la gente, hubieron varias transferencias también, así es que estuvo bien bueno. Yo creo que se pasaron las expectativas que había.

– Con este dinero que logró recaudar, ¿qué va a hacer usted?, me decía que había pedido una hora médica.

– Sí, mire nosotros el 1 de agosto vamos a Santiago, a la clínica Universidad de Chile, con un médico especialista en lo que es hernia y discopatía solamente, así es que tenemos la horita tomada ya y vamos el día primero de agosto, tenemos que estar allá a las 09:40 que es la hora.

– ¿Cuáles son las expectativas de esta hora médica?

– Bueno, esperamos que tenga alguna solución para yo poder afirmarme un poquito más, para calmar los dolores, cositas así.

– Recordarle a nuestros lectores cómo es el día a día suyo.

– Mire, yo como decía, caminando poquito, con muchos dolores y sin poder hacer nada, solamente aquí en la casa.

– Sí sale, tiene que hacerlo en sillas de ruedas y apoyado por su hija en el fondo.

– Sí, lamentablemente dependiendo, aquí en la casa también dependiendo, es poquito lo que me puedo movilizar yo.

– Pero esta hora médica es importante, porque ahí le pueden decir también si es operable y cuáles son las expectativas de poder volver a caminar o no.

– Justamente, claro, eso es lo que interesa, que sea un médico que me diga esto es aquí, esto es allá; pero no solamente ir por puro paracetamol, como se dice.

– O sea, en el fondo va a utilizar de buena manera el dinero recolectado.

– Sí, por supuesto, que si ese era el fin que nosotros tenemos.

– En todas estas instancias, ¿a quiénes agradece por la ayuda que le prestaron en este momento difícil o realización del bingo?

– Sí, mire empezando por la señora alcaldesa, la ilustre municipalidad, a don Iván Reyes, a la señora Patricia Boffa, a los concejales Ricardo Covarrubias, Basilio Muena, a Guillermo Lillo, a Francisco Rojas, ellos me ayudaron mucho; bueno, Francisco en la parte de animar el bingo, todo eso, a todos los artistas invitados que fueron, a este muchacho Marco Spiderman que se la jugó mucho también, hubieron dos artistas que quedaron sin cantar por el tema de tiempo. También agradecer a las hermanas Videla, Lisett, a Tania, que ellas fueron las gestoras de que se realizara el bingo, también mucha cooperación de ellas, así es que muy agradecido de ellas también; agradecerle a María Fernanda Mandiola, que ella también hizo unos movimientos por ahí, a Patricio Godoy, a ustedes como Diario El Trabajo que gestaron la publicación del bingo, y a muchas personas, a lo mejor me olvido, pero también muchas personas que me ayudaron mucho y en especial a toda la gente que nos cooperó ahí en la misma cancha también y a todos los aportes monetarios que me transfirieron.

– Oiga don Julio, puede sonar fría la pregunta, pero en pos de la transparencia, ¿cuánta plata hizo en todo, tanto en el bingo como en transferencias o tiene hasta el momento?

– Mire, el bingo en sí fue 1 millón 550 mil pesos, y en transferencias bancarias tienen que haber sido alrededor de 200 mil pesos.

– O sea casi 2 millones de pesos.

– Correcto, claro.

– ¿Algo más que agregar de todo esto don Julio?

– Solamente, como le decía, agradecer a todas las personas que me cooperaron en esto y bendiciones para todos, y que el señor les multiplique a cada uno de ellos.

Otros artistas presentes fueron Jazmín Lazcano, grupo de música andina Illaraní, la academia de la Kako Rosinelli. Lamentablemente no se alcanzaron a presentar por una cosa de tiempo ‘El Charro Dorado’ y ‘El Charrito Lazo’.

Fotos gentileza ‘RCPA Radio Comunitaria’

Me gusta esto: Me gusta Cargando...