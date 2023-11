Familia del ‘Kike’ insiste en su inocencia por homicidio en la Santa Brígida

Ayer comenzó juicio oral, piden más de 20 años:

El día de ayer en el Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe, comenzó el juicio por homicidio contra Erenson Pastén Valencia, más conocido como ‘Kike’, por la muerte de un joven de 17 años, hecho ocurrido a comienzos del mes de julio de 2021 en Población Santa Brígida.

Ayer un grupo de familiares y amigos, encabezados por la esposa del imputado, llegaron hasta las afueras del edificio de los tribunales porque creen en su inocencia.

De todas maneras es algo que deberán dilucidar los jueces en mérito a las pruebas que sean presentadas.

Diario El Trabajo estuvo en el lugar, pudiendo conversar con Marjorie, la esposa del ‘Kike’.

– ¿Su nombre?

– Marjorie, esposa de Erenson Pastén Valencia, es conocido como el ‘Cabezón Kike’.

– Cuéntenos, ¿comenzó el juicio?

– Sí, hoy día (ayer) empezaba el juicio oral, a las nueve y media de la mañana. Aquí estamos como familia, amigos, esperando que se pueda demostrar la inocencia del ‘Kike’. Igual ya llevamos dos años cuatro meses de espera que se ha hecho eterna, pero tenemos toda la fe que nos va a salir bien.

– ¿Por qué creen ustedes que es inocente?

– Yo mejor que nadie sé que él es inocente, porque él se encontraba conmigo en todo momento. Nosotros teníamos una dinámica familiar que era puro trabajo, casa, niños, escuela, entonces de la noche a la mañana nos cambiaron como en un 360 la vida, donde a él lo acusaron de haberle quitado la vida al niño de la Santa Brígida. Entonces yo he hecho como lo imposible para demostrar su inocencia. Ahora ya estamos en el juicio oral y tengo toda la fe de que vamos a salir victoriosos de esta batalla.

– ¿Pudiera explicar a nuestros lectores de qué lo están acusando?

– A él lo están acusando de quitarle la vida a un niño de la Santa Brígida, que esto fue el 3 de julio del 2021; entonces, como le digo, al actuar eso es falso porque él no estaba metido en eso. Nosotros teníamos otro tipo de vida, entonces lo único que queremos como familia que esto se aclare y él pueda ya disfrutar de su libertad con su hijo y de todo lo que lo han privado.

– De todas maneras arriesga que pueda ser declarado culpable.

– Justamente, sí, e incluso a él como para el fiscal él es el culpable, pero como le digo, hay pruebas. Como lo dije una vez anterior, que había un niño que se había quitado la vida y decía que él había sido el que le había quitado la vida a este niño. A la fecha no se hizo nada al respecto, entonces aquí como familia estamos todos esperando con fe que esto se aclare nomás y que podamos llevarnos al Kike para la casa.

– ¿Cómo han sido estos años?

– Uff, terribles, ha sido sacrificio, frustración, rabia, pena, de todo, todo, como familia, yo como señora de él me ha costado, bastante difícil, entonces igual emocionalmente no estoy al 100 como debería estar; sí estoy aquí con todo el optimismo de que él va a salir victorioso de esto y va a poder demostrar su inocencia.

– ¿Está acompañada de amigos, familia?

– Sí, aquí hay amigos, familiares, sobrinos, primos, de todo, que están apoyando, porque todos creemos en la inocencia del Kike, y hemos tratado de demostrar todos estos años porque para mí del día que fue detenido hasta el día de hoy, ha sido una lucha sin parar.

– ¿Ese día qué estaba haciendo él, cómo lo logran inculpar o por qué lo culpan?

– Porque resulta que nosotros estábamos en la casa y al otro día, cuando nos despertamos, nos dicen que a él lo estaban acusando de la muerte del niño de la Santa Brígida, lo cual él no le dio importancia porque no tenía nada que ver, entonces siguió su día normal, siguió trabajando. Cuando de repente a él, el día 9 de julio lo toman detenido y le dicen que él es el principal autor del homicidio del niño de la Santa Brígida. El día que sucedió esto con este niño, nosotros andábamos trabajando en la leña, e incluso yo andaba en todo momento con él en la camioneta, y como ya declaré anteriormente ante la PDI, lo que andábamos haciendo, donde hay cámaras que acreditan lo que yo estaba declarando, pero a la fecha no ha tenido resultado de poder haberme traído a mi marido en libertad y demostrar su inocencia, porque donde yo iba, en todos lados me cerraban las puertas, nadie me creía, nadie me ayudo, me apoyó, entonces sola me he dado como se dice de abogada personal para poder demostrar la inocencia de mi marido.

– ¿Pero quién lo sitúa en el lugar, lo nombra alguien?

– Sí, mire resulta que aquí la madre de la víctima, ella asegura que ella lo vio, que ella lo vio y de eso como que a ella no la saca nadie, entones eso es como lo que tiene a mi marido privado de libertad. La madre de la víctima es la que declara que ella lo vio, por lo que yo espero a la fecha de demostrar lo contrario.

– ¿Sabe cuánto le está pidiendo la fiscalía?

– Sí, mire por el niño fallecido le está pidiendo 20 años de prisión, y por dos niños lesionados le está pidiendo 541 días por cada uno; o sea, estamos hablando de 25 años.

De todas maneras nuestro medio está abierto a poder escuchar la versión de la familia del joven fallecido.

