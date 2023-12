Familia Llayllaína pide ayuda para reconstruir casa devastada por incendio

Ailín Alejandra Apablaza Díaz es una joven profesional que vive con su madre y sus abuelos maternos en Llay Llay, donde este día jueves, pasadas las 21:00 horas, un problema eléctrico en un enchufe desató un incendio que arrasó con su hogar.

Es por esto que están decididos a ponerse de pie nuevamente y para lograrlo están pidiendo ayuda a la comunidad, de cualquier tipo, ya sea monetaria o materiales de construcción. «Todo sirve», nos comenta la afectada.

– Una verdadera tragedia lo que pasó.

– La verdad es que fue un problema eléctrico en un enchufe que explotó y las llamas arrasaron con todo. Lamentablemente mi erizo murió y mi abuela fue a buscar la manguera y quedó encerrada, después tuvieron que sacarla y se la llevaron a urgencia con oxíigeno, pero ya está bien y la casa se perdió todo, absolutamente todo, no quedó nada.

– ¿Esto cuándo y dónde ocurrió?

– Esto fue ayer (jueves) en la noche, a las 09:17, en el sector de La Paraíso, pasaje Los Copihues, es justo en el centro de Llay Llay.

– ¿Llegó Bomberos, pudieron apagar y evitar que se expandiera?

– Sí, sí llegó Bomberos, pero la verdad que la casa en menos de 3 minutos ya estaba totalmente quemada, porque igual es una de madera, arrasó con todo. Igual Bomberos llegó y lo apagó para que no se siguiera propagándose para otras casas, pero igual se propagó a la casa de al lado, así es que eso. Llegó Bomberos y después tuvieron que venir de nuevo porque se había reactivado un poco el fuego, y lo apagaron de nuevo, lo que había pasado.

– Cuéntanos sobre tus familiares, ¿con quién vives?

– Yo vivo ahí con mi mamá y mis abuelos maternos, que son los papás de mi mami; somos cuatro personas incluyéndome a mí.

– Literalmente quedaron de brazos cruzados.

– Sí, no quedó absolutamente nada; o sea, nada de nada, realmente fue algo de segundos.

– Pudimos ver en la página de Facebook de Tvmas Llay Llay Catemu que estás en una campaña pidiendo ayuda a la comunidad.

– Sí, está mi cuenta Rut porque todo ese dinero lo queremos juntar para poder comprar materiales para volver a reconstruir al final en el sitio, pero la verdad que cualquier aporte sirve; hay gente que nos ha ayudado con mercadería, con útiles de aseo, porque como quedamos sin nada, todo es bienvenido. Se están juntando los premios para hacer un bingo, la gente ya ha venido a ayudar, a entregarnos algunos premios. Yo me estoy quedando donde mi pololo, mi mamá donde una tía con mi abuela y mi abuelo donde su hermana, así es que cuando sea el bingo lo voy a estar publicando todo en mis redes sociales; yo me estoy encargando de eso porque mis abuelos no tienen redes sociales y mi mamá está con depresión, igual está con pastillas entonces no tiene cabeza absolutamente para nada.

– ¿Qué tal el ánimo o cómo se enfrenta esta situación?

– La verdad que por mi parte igual soy súper positiva, mi abuela es la más afectada porque esa casa es de mis abuelos, entonces ha sido un esfuerzo de toda la vida para que al final quedara en nada en segundos. Pero aquí estamos dando la pelea. Son cosas que uno no piensa que le van a tocar, pero lamentablemente nos tocó y hay que salir adelante. Igual estamos con ese optimismo de que se tiene que reconstruir, quizás se va a demorar, pero al menos está el sitio y con el apoyo, el apañe, todo se puede lograr.

– ¿Han recibido ayuda de la Municipalidad de Llay Llay?

– Hoy día (viernes) mi abuelo tuvo que ir a Bomberos, tienen que entregar lo de los daños y lo tiene que llevar a la municipalidad, pero justo hoy es viernes y la municipalidad no está hasta el lunes y es ahí donde se va a hacer toda esa gestión, pero igual la municipalidad está enterada.

– Ailín, haz un llamado sincero a la comunidad para que les ayuden.

– Un llamado sincero a que nos ayuden, de verdad es que estamos muy mal, tristes, es un esfuerzo de toda la vida de mi abuelos, más que todo mi abuelo que esa casa era de él. Creo que a cualquier persona le puede pasar, es algo de segundos, uno nunca piensa que le va a tocar a uno, y es algo que simplemente pasa. Y confiamos en el apañe, ya sea monetario o aunque sean unas palabras de aliento, la verdad es que todo sirve en este momento. Sólo si pueden aportar aunque sea de 500 pesos o con alguna palabra de verdad que con todo el ánimo estoy muy agradecida, yo sé que mi familia también.

– Alguna ferretería se podría poner en contacto con ustedes para donar materiales de construcción.

– Sí, sirve de harto, todo la verdad es que todo suma.

– ¿Podemos publicar tu teléfono?, porque puede haber algún empresario que quiera contactarse contigo.

– Sí, sí pueden publicar mi teléfono, no hay problema con eso.

Celular de Ailín es 953142395. Cuenta Rut: 20.525.162-6 a nombre de Ailín Apablaza.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...