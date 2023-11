Funcionarios paralizan 48 horas demandando al gobierno mejoras laborales

Dirección Provincial de Educación San Felipe:

Una paralización por 48 horas (miércoles y hoy jueves) están llevando a cabo los funcionarios de la Dirección Provincial de Educación (Deprov), ubicada en calle Toromazote, en San Felipe.

Ayer los funcionarios de esa repartición protestaron frente a las oficinas, pidiendo públicamente al gobierno del presidente Boric diversas mejoras laborales para auxiliares y administrativos, ya que algunos llevan 20-22 años en un mismo grado.

Marisol Leiva, presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime) de la Dirección Provincial de San Felipe, explicó a Diario El Trabajo los motivos de esta manifestación, señalando que se debe a la ineficiencia y no ser escuchados por el ministro de Educación, «que no han sido capaz de escuchar nuestro petitorio, no obstante nosotros estamos en una negociación con el ministerio, las autoridades, desde julio, donde se hizo la asamblea nacional de todos los dirigentes y hoy día él nos entrega una respuesta, pero no es la de nuestro petitorio necesariamente», indica.

– Vamos por partes, para ir recapitulando algo retrospectivo, ¿cuál es el pliego de peticiones?

– El primer petitorio es que los auxiliares pasen a administrativos. Tenemos auxiliares hoy en día que debieran ser administrativos y están como auxiliares. La igualdad de salarios para ellos. La promoción de los funcionarios, la estabilidad laboral porque tenemos muchos, acá en la Dirección Provincial a contrata, por lo tanto debieran pasar a titulares; y además de eso el concurso de promoción, y toda esa demanda tiene que ver en el buen trato, en este caso de las autoridades a los funcionarios públicos.

– O sea tener mejoras en la estabilidad laboral.

– Correcto, lo que nosotros estamos pidiendo es una mejora en la estabilidad laboral, que no la tenemos, y además asegurarla para todos y todas de nuestros funcionarios del ministerio.

– ¿Cuál fue la respuesta del gobierno?

– El ministro nos mandó una respuesta en la cual los auxiliares, los administrativos, pasaban una cantidad menor del cual nosotros les estábamos pidiendo. Indicar que tenemos auxiliares que llevan muchos años en el grado 20-22, con grados muy bajos, por lo tanto el salario es muy bajo y lo que queremos efectivamente, es que ellos puedan ir avanzando, pero en una igualdad en el territorio y a nivel nacional; o sea, la lucha no es solamente por algunos, sino que por todos y todas.

– ¿En esta manifestación hay alguna mesa de diálogo, trabajo?

– Esta manifestación viene no desde ahora, como explicaba, por lo tanto la agenda no se cumplió; debido a eso nos hemos visto en la obligación de comenzar la semana pasada con una movilización de 24 horas de brazos caídos; hoy día vamos a las 48 horas, y va ascendente; o sea, si hoy día no tenemos respuesta y mañana tampoco, la movilización va a seguir y no vamos a dar un pie atrás, avanzar para la igualdad, darle las condiciones laborales para todas y todos trabajadores y funcionarios de la Dirección Provincial de San Felipe.

– ¿Cuáles son las esperanzas, hay o no en ese sentido?

– Nosotros tenemos la confianza, la fuerza de mis colegas, que vamos a seguir luchando, va a ser así y vamos a seguir con toda la fuerza porque tenemos que cumplir nuestro objetivo, porque si no va a ser ahora, van a ser dos, hasta tres años. Tenemos funcionarios que llevan 10 años en el mismo grado y eso no es posible.

– Con peras y manzanas, ¿cuál es la función de la Dirección Provincial de Educación?, porque muchas veces se confunde con el DAEM.

– Nosotros somos el reflejo territorial del Ministerio de Educación, los que bajamos las políticas ministeriales. Hoy día tenemos oficina 600 que tiene que ver con migrantes, validación de estudios, exámenes libres, denuncias, que por lo tanto no las toman, en este caso no se resuelven en el DAEM. La gente acude a nuestra oficina, acá se ven todos los viajes, giras de estudios, además de eso tenemos un equipo de profesionales, de supervisores, que trabajan en el territorio con los establecimientos, bajando las políticas ministeriales.

A propósito de la función que cumplen, Marisol Leiva destaca que ellos se han desplegado en las calles informando a la gente, «diciéndoles por qué es nuestra movilización, por qué nuestras demandas y por qué también necesitamos el apoyo de la ciudadanía», sostiene.

– Siempre en Salud de habla de ‘turnos éticos’, ¿acá ustedes siguen atendiendo público o no hay?

– No, hay un acuerdo con el director provincial que solamente se va a atender casos extremos; o sea, alguien que tenga que viajar y necesite sacar un certificado que lo requiera por alguna situación específica, pero la idea es que la gente no acuda o así también los establecimientos porque no vamos a estar atendiendo a lo menos en estos dos días, no lo vamos a hacer y todo va a depender del ministro. Sí él hoy día da respuesta a nuestro pliego de peticiones, el paro se baja.

– Este paro es hoy día y mañana.

– Hoy (miércoles) y mañana (jueves), 48 horas y va a ir en ascendencia.

– Pero hay un ministro del PC que siempre está del lado de los trabajadores, ¿no los ha escuchado parece?

– Lamentablemente yo no sé qué está ocurriendo, qué es lo que ha pasado en el ámbito político, pero hoy día lamentablemente nosotros lo que esperamos es que se pueda transmitir lo que se transmitió en un programa de gobierno. La dignidad de todos los trabajadores, eso es lo que esperamos.

– En resumidas cuentas, el motivo del paro.

– El paro es por estabilidad laboral para los auxiliares y administrativos, estabilidad en la promoción, en el concurso, en la promoción, pero además de eso el buen trato.

Al finalizar recalca que hasta el momento (ayer) no tenían respuesta del Gobierno.

Los asociados a Andime son 17 personas.

