Generación del 72 de la Escuela Industrial celebra 50 años de su egreso

Mañana a las 11:00 horas

Mañana viernes 2 de diciembre la generación del año 1972 de la Escuela Industrial ‘Guillermo Richard Cuevas’ de San Felipe, se reunirá para celebrar 50 años desde que egresaron de su querido establecimiento. En la oportunidad realizarán una ceremonia de licenciatura recordando esos mágicos momentos.

La información la entregó el presidente del centro de ex alumnos del establecimiento, Pedro Guajardo Jiménez.

«Este viernes los egresados del año 1972 de las cuatro especialidades que había en esa época, se organizaron y se van a juntar en la Escuela para hacer una, llamémosle una licenciatura de los 50 años de egreso; son como las ‘Bodas de Oro’ de los ex alumnos que vienen a reencontrarse con su escuela. Acá don Andrés Vargas Munita, actual director, nos abrió las puertas y nos está cooperando en que esta reunión sea lo más emotiva posible. Son ya mayores, padres de familia, abuelos, que vuelven a ser niños con esta ceremonia. Eso queremos darle el realce que se merece, sobre todo entregar un mensaje a la juventud hoy en día, que las amistades que se conocen aquí en la escuela se llevan toda la vida, porque imagínese reunir un curso después de 50 años es un gran logro».

– ¿Cuándo se va a realizar esta ceremonia de reencuentro?

– Esto es el viernes (mañana 2 de diciembre) a las 11 de la mañana acá en la escuela.

– ¿Cómo surge la idea?

– Por inquietud de los mismos alumnos, viendo que habían pasado 50 años, empezaron a comunicarse, ubicarse y la verdad que llegaron a un número súper importante; o sea, no tengo la cantidad de cuántos alumnos eran en un curso, pero van a llegar 30, eso es harto y todos están en contacto, muchos han fallecido, o sea unos pocos, pero se les recuerda y también estarían ahí recordando esos días.

Contó que en esa época había cuatro especialidades: Mecánica Industrial, Construcciones Metálicas, Habitacional y Electricidad.

– ¿Se vuelven a reencontrar después de 50 años?

– Después de 50 años, muchos de ellos se van a encontrar ese día tras 50 años.

– ¿Pero ellos egresaron hace 50 años de la Escuela Industrial?

– Hace 50 años, en el año 1972 egresaron de la escuela.

– ¿Por dónde están repartidos los ex alumnos, en qué ciudades?

– La verdad que a lo largo de todo Chile, principalmente acá en la zona, Santiago, pero industrialinos de esa época hay en todo Chile. Tengo entendido que vienen algunos de Punta Arenas, creo que vienen ese día, otros de acá de Petorca, La Ligua, porque en esa época la escuela tenía internado, o sea muchos vivían en la escuela.

– ¿Esto es importante para ustedes?

– Sí, más que nada poder compartir con la comunidad lo que es la Escuela Industrial, bueno el prestigio que tiene, todo San Felipe lo conoce, y muchos papás añoran que los niños lleguen a estudiar a esta escuela por los valores que entrega.

ESCUELA BIEN POSICIONADA

– A propósito, ¿cómo ven la escuela?

– Hoy en día está bien posicionada, si bien es cierto han habido problemas que han aparecido en redes sociales, pero también es producto del sistema, porque hoy no hay derecho de admisión, todo niño que quiera estudiar en la escuela puede llegar a estudiar a la escuela. Antes nosotros teníamos que dar examen para poder entrar, entonces hoy llega harto chiquillo que viene con otro tipo de pensamiento, otras costumbres, y eso ha traído un poco de problemas a la escuela. Pero los profesores y sus directivos están dando la pelea con ellos, o sea no los dejan así que hagan lo que quieran, sino que igual están tratando de que ellos busquen su camino y sepan que las herramientas que les va a entregar la escuela, les van a servir para toda la vida.

– Es decir no los dejan solos.

– No, en ningún caso, acá en la escuela hay un equipo sicosocial constantemente; psicólogo, asistente social, que están con los chiquillos que quieren salirse de la línea que es la escuela, tratando de ayudarlo, pero el establecimiento está en eso. Si bien es cierto han habido problemas, yo creo que serán 30 niños que hemos visto en las redes sociales durante el año, pero hay 1.200 que están estudiando, entonces no podemos decir que la ‘escuela está mal’. Yo he escuchado en redes sociales que la escuela no es la misma de antes. Si no es la misma de antes es porque tampoco los niños son los mismos que antes, tampoco podemos echar a todos en un saco. Hay, como le digo, 1.200 niños que están trabajando en los talleres aprendiendo y la escuela va bien. Para los profesores hay más pega, ahora tiene más que antes, pero dan la pelea ahí con don Andrés.