Hijo de mujer asesinada ruega que encuentren pronto al homicida

Angustiado llamado a PDI y Fiscalía:

Bastante inquietos, preocupados y pesimistas se encuentra los familiares de Sandra Jorquera Guerrero, mujer de 56 años de edad que murió asesinada en el mes de julio de este año en Curimón. Lo anterior porque hasta el momento la familia no ha recibido ninguna información por parte de la Brigada de Homicidios de la PDI ni tampoco de la Fiscalía Local de San Felipe, sobre la detención del autor material del asesinato.

Así lo manifestó René Villarreal, hijo de Sandra Jorquera, quien indicó que «actualmente no hemos sabido nada, no hemos tenido ninguna noticia, ningún informe de la fiscalía, de la PDI, sólo informan que están haciendo peritajes para dar con el autor, el asesino de mi madre, pero nada concreto hasta el momento. Y ha pasado harto, casi tres meses, y nos tiene bien dolidos a toda la familia esta situación, e inquietos porque no tenemos noticias».

– ¿No ha pasado nada, no hay ninguna información al respecto?

– No, ninguna e incluso yo me comunico para allá con mis familiares, mis hermanas, primas, están más cerca allá porque yo vivo acá en el sur, pero hasta el momento nada, no hemos recibido ninguna noticia positiva del sospechoso o del autor del homicidio de mi madre. Estamos desesperados porque si uno tuviera los recursos para poder agilizar todo esto, lo haríamos, pero nosotros somos todas personas trabajadoras, obrero, y no contamos con los recursos mediante poder realizar una cosa más amplia, contratar a alguna persona que agilice más las cosas.

– ¿Cuándo ocurre el crimen de tu madre?

– Esto fue hace tres meses, fue en el domicilio de ella, dentro de su casa. Fue mi hermana menor quien la encontró a mi madre ahí. Se encontraba todo cerrado, entonces los tipos que hicieron esto, asesinar a mi madre nomás, nada más que eso porque si hubiese sido un robo se hubieran llevado algo, pero no se llevaron nada, sólo hicieron eso y se fueron.

– Cuando ustedes conversan en la familia, ¿qué piensan que pasó?

– La teoría que nosotros tenemos es esa, que a mi madre entraron a hacerle eso nomás, porque como le digo no hay indicios que haya sido un robo o atraco, algo así, nada, sólo la asesinaron y se fueron y todavía no se puede encontrar al autor, quién lo hizo.

– ¿Por qué crees tú que la asesinaron?

– Sin motivo alguno tiene que ser porque mi madre no molestaba a nadie, ella vivía solita, no molestaba a nadie, tenía buena comunicación con sus vecinos, vecinas, era bien querida, todos los querían.

PETICIÓN A LA POLICÍA Y FISCALÍA

Aprovecha para pedir públicamente ayuda: «Les pido que por favor se pongan la mano en el corazón y agilicen esto porque no fue un animal que se mató, fue mi madre, una abuela, no alcanzó a conocer a su último nieto, me dejaron sin madre, dejaron a mi hija sin abuela y ya basta ya, porque hasta cuándo vamos a seguir permitiendo lo mismo. Le pido de todo corazón a la justicia que indague más, que no se les vaya ningún detalle, que aparezca luego el sospechoso, el asesino de mi madre, se los pido de todo corazón. Esto a mi me tiene mal, me tiene inquieto, no puedo trabajar tranquilo, no puedo dormir bien en las noches porque no estoy tranquilo sin saber hasta que aparezca el responsable.

El homicidio ocurrió el día 14 de julio al interior de su casa.