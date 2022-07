Hombre a punto de morir apuñalado pide castigo ejemplar para su agresor

Pese a sus antecedentes el victimario habría sido condenado a 541 días de servicio comunitario y multa de 200 mil pesos.-

Sólo pide justicia para su agresor que se encuentra libre caminando por las calles de Putaendo, quien incluso, cuando lo ve, se burla de él, asegura Marcos Hidalgo, quien fue apuñalado el domingo 05 de diciembre del año pasado en la noche en la Avenida Chacabuco de Putaendo.

Lo anterior luego que se enterara que su agresor, un sujeto conocido como ‘El Keko’, recibiera una condena de 541 días, 200 mil pesos en multa y servicios comunitarios, según nos cuenta el propio afectado en conversación con nuestro medio.

– ¿A qué fue condenado?

– Mire, me llamó un señor los primeros días de abril, como el 17 desde la misma fiscalía, y este señor me dijo que el hombre (su agresor), era condenado a 541 días efectivos, pero se podía llegar a un arreglo, un beneficio de hacer trabajo comunitario y 200 lucas la multa, y yo dije que no, a mí no me citaron a un comparendo, nada, ninguna cosa, nada, nada. Entonces a la final uno se siente porque… ‘puta’ ahora me he topado tres veces con él en estos días, porque se había arrancado después que le había salido la condena, anda por la calle y se ríe de uno. ¿Qué podemos hacer en este caso?, tomar la justicia por nuestras manos, uno los rasguña y cae preso. Estos delincuentes son favorecidos tanto por abogados y los fiscales.

– Cuando se ha encontrado con él, ¿han cruzado alguna palabra, algo o no?

– No, es que realmente no voy a estar rebajándome a estar discutiendo, cruzar alguna palabra con él; no tengo muchos estudios, no me voy a rebajar, no tengo pa´ qué rebajarme ante una persona que realmente es un delincuente.

– ¿Cómo se llama él o cómo lo conocen?

– Acá lo conocen por ‘Keko’ nomás.

– ¿Más o menos qué edad tiene?

– Tiene como 27 a 28 años.

– ¿Usted no puede apelar o ya no puede hacer nada en ese sentido?

– Yo llamé a la fiscalía y le dije a la señorita que me atendió que cómo podía ser, si ya lleva tres personas apuñaladas, de hecho parece que en Limache mató a una persona y acá en Putaendo tuvo a una persona en la UCI 21 días y el fiscal determinó eso, e incluso el señor Fajardo que determinó esa cuestión, el papel que me mandaron a mí tiene el nombre del señor Fajardo, fiscal, no sé lo que es.

– ¿Llegaron como un acuerdo en el fondo?

– Ellos porque a mí qué me preguntaron alguna cosa, si a las finales cobraron 200 mil pesos de multa, toda esa cuestión y para quién es el beneficio, ¿para el Estado o para el ‘gueón’ que estuvo cortado en el hospital? Yo todavía estoy perjudicado y con un montón de deudas.

– Oiga don Marco, ¿nos podría contar lo sucedido a usted y lo relacione con esta condena?

– Mire, partiendo en el mes de diciembre voy rumbo a mi casa en el auto mío y en la calle Chacabuco había un compadre en una bicicleta, le toqué la bocina para no atropellarlo porque venía un vehículo de abajo y me insultó, me agarró a patadas el auto y yo le dije, de hecho yo también reaccioné, y me tiró dos puñaladas; en el brazo y en la guata, de hecho me operaron, no sé cuántos puntos tengo, pero fueron bastantes. Yo quiero que se haga justicia porque a la final, ¿cuál es la justicia en este caso?, que el Estado se lleve los 200 mil pesos y el compadre pase por el lado de uno riéndose, no tengo ni un alejamiento, no tengo una medida de protección, no tengo nada, nada de nada.

– ¿Usted estuvo hospitalizado?

– Sí, estuve siete días hospitalizado.

– ¿En algún momento temió usted por su vida o estuvo en riesgo vital?

– Mire, de hecho la misma doctora que me operó a mí, no sé si es cubana, me dijo la suerte que había tenido yo fue demasiado grande, yo estuve a dos centímetros del corazón.

– ¿Una reflexión final de todo esto?

– ¿Qué podemos reflexionar?, ver que los fiscales, los abogados ‘pu…’ que hagan su trabajo como corresponde, porque en estos momentos los abogados están trabajando y viviendo para el delincuente, porque si ellos, los delincuentes, caen presos, los abogados defensores no tendrían pega ¿me entiende?. Además como dice mi hermana, aquí es retener a los hermanos que tengo, porque si uno de ellos reacciona de alguna manera, ¿qué va a pasar?, que nosotros por ser trabajadores, humildes, de campo, vamos a caer presos.